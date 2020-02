Fernanda Sander habla de lo mejor de la primera semana del Concurso del Caranaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernanda, "Peke" Sander empezó trabajando en radio, en el programa Colados al Camión, también estuvo también haciendo móviles de Carnaval en Agitando una más, vivió en el pase a la televisión de Colados al Camión, y en 2014 le llegó la oportunidad de hacer una suplencia en Pasión de Carnaval. “Fui por una changa y me quedé efectiva”, dice Fernanda Sander, a quien el público conoce como la “Peke”, la movilera de Pasión de Carnaval que todas las noches tiene la complicada misión de buscar ese primer testimonio, esa reflexión de los integrantes de los conjuntos que se presentan en el Teatro de Verano. Es un pequeño espacio donde las lágrimas, la alegría, la emoción, las críticas por fallas técnicas se conjugan con abrazos, saludos y mucha brillantina. Gracias a su trabajo y experiencia ganada, la “Peke” Sander charló con Sábado Show sobre lo que dejó esta primera rueda del Carnaval.

—¿Qué ha sido lo más destacado en esta primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval?



—Donde veo que está la mayor paridad, en realidad es en las murgas y los parodistas, sobre todo a la hora de meter la clasificación a la Liguilla, que en las murgas van a pasar solamente 10 y es muy difícil pensar cuáles serían esas 10. Están todas parejitas. En cuanto a los parodistas tengo un poco más claro el pasaje a la liguilla pero tengo dudas con respecto a cuál puede llegar a ganar. Me parece que las rondas que vienen van a ser las definitivas.

Agarrate Catalina sobre el Escenario del Teatro de Verano. Foto. José Arisi - Carnaval en Fotos

—Mucha crítica al gobierno electo, ¿no te parece?



—He visto mucha crítica al gobierno electo, pero también mucha, digo autocrítica porque parto de la base de que los conjuntos son de izquierda generalmente, o siempre. También noto mucha autocrítica al Frente Amplio sobre las cosas que se hicieron mal, por ejemplo haber callado a Graciela Villar y no haberla expuesto, lo que se demoró en proclamar la fórmula, la insistencia de Martínez en postularse. También noto que la gente está totalmente del lado de la murga. Con esto me refiero a que si la murga tiene una cuarteta criticando al gobierno electo, el Teatro de Verano se viene abajo. Hay un pasaje de Metele que son Pasteles que lo hacen usando la canción “Calma” y en vez de decir “vamos a la playa pa curarte el alma” dicen “vamos a la plaza para dar batalla”; esa parte fue espectacular la reacción de la gente. Estaba en primera fila y me di vuelta y el Teatro de Verano estaba todo en pié. La gente está combativa a la par de los conjuntos y hay referencia a la política en todos los conjuntos. No como antes que los que criticaban eran solo las murgas. Está la imitación del Rusito a Lacalle Pou que generó mucha polémica y hubo gente que lo trató de falta de respeto; hasta las revistas hacen chistes con el gobierno electo. Es un carnaval muy politizado, estaba visto que iba a pasar, pero creo que ni el año pasado que era cuando se iba a resolver todo en realidad porque ahora ya está todo el pescado vendido y lo que el pueblo eligió lo eligió y ahora hay que respetarlo guste o no, incluso así este año lo veo mucho más político. No recuerdo y hace 12 años que trabajo y me ha tocado vivir otros años eleccionarios, pero no recuerdo tanta fanatización de los conjuntos y la gente como este año.

Rusito González de "Los Muchachos" en el Teatro de Verano. Foto: Captura de Youtube

—¿Te pareció un exceso el salpicón de Agarrate Catalina cuestionando a Lacalle Pou, o es parte del Carnaval?



—Lo que pasa es que parece que mucha gente está descubriendo ahora que los conjuntos critican y que son de izquierda. Hay gente que no vio nunca Carnaval. Después podemos discutir si está bien el lenguaje utilizado, pero la murga siempre fue la voz del pueblo, y si bien la mayoría del pueblo eligió al gobierno de Lacalle Pou, las murgas siempre fueron de izquierda, toda la vida. Las murgas sobrevivieron a la dictadura. No me parece una falta de respeto, la Catalina se ha reído de Mujica siendo presidente, Ministro, él estando en la primera fila le decían que era un pichi, que era un mugriento, y el tipo se lo bancó. No me parece que sea falta de respeto o una apología; de los Pasteles dijeron que era incitación al odio y a la violencia por invitar a la gente a ir a pelear por los derechos. Todo el mundo está sensible, me refiero a la gente; y las redes sociales no colaboran.

—El Ruso González es muy divertido como Lacalle Pou.



-El Ruso me parece que está muy bien; después Christian Da Rosa de Aristóphanes que si bien no lo imita a él, porque imita al Alcalde de Tarariras es una clara referencia a él; creo que este es el año de la consagración del Ruso González porque lo que generó en el Teatro de Verano fue una cosa descacharrante. Y Daecpu ya invitó a Lacalle Pou a que vaya al Teatro de Verano, después de esta polémica tengo entendido que el Ruso también lo invitó, habrá que ver.

Agarrate Catalina en el Desfile Inaugural de Carnaval. Foto: Marcelo Bonjour

—¿Te imaginás a Lacalle Pou en el Teatro de Verano?



—No. No me lo imagino por la simple razón que no va a ser bien recibido por la gente, porque a las críticas está expuesto por estar sentado ahí y se lo tiene que aguantar, como le ha pasado a otros. Pero entrar al Teatro de Verano, imagino que puede llegar a pasar, que te abuchéen 5.000 personas me imagino que tiene que ser horrible. Porque la posición de la gente está clara, obviamente que entre las personas que van al Teatro de Verano cada noche tiene que haber votantes de derecha, pero mayoritariamente el Carnaval ha sido de izquierda siempre. Creo que hablaría muy bien de él que fuese, pero no creo. Tal vez va el año que viene. Creo que en algún momento se va a dar una vuelta, tal vez ahora no es el momento con todo el tema de la transición. Fue Sartori el año pasado que estaba en la campaña para las internas y el tipo se la aguantó como un caballero sentado en la primera fila. Imaginate, nos pegan a los periodistas, no le van a pegar a los políticos.

Metele que son Pasteles en el Desfile Inaugural de Carnaval. Foto: Marcelo Bonjour

—Y el que se calienta pierde.



—Sí, y va para todos, hasta para los propios componentes, si te calentás, perdiste. Fin de la cuestión.

—En Pasión de Carnaval hacés móviles en la Bajada, el momento más complicado de la noche para los conjuntos.



—Es un lugar un poco ingrato. Cuando me llamaron para hacer la famosa “bajadita”, no sabía lo que era por la simple razón que yo trabajaba en el Teatro de Verano y no veía el programa; pero sabía que los componentes estaban un poco reticentes, que no les gustaba y no le encontraban la vuelta. Cuando me tocó trabajar ahí tuve la buena suerte que todos los que paré en esas noches me hablaron con tremenda onda. Lo hago con mucho respeto y el que quiere hablar, habla, y el que no sigue de largo. El Ruso una vez me dijo, “tenés que entender que muchas veces relegamos los abrazos a nuestras familias, y el primer abrazo nos lo damos contigo”; y eso es muy importante para nosotros.