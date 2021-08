Fer Silvera, un conocido productor musical que se lanzó como cantante solista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vive en el Balneario Buenos Aires y dice que el frío se transita con mate y series. También componiendo música. Desde hace más de dos décadas, Fer Silvera ha estado en la movida musical uruguaya, como cantante en la segunda etapa de Chocolate, y como productor musical a cargo de bandas como Azul y Olvidate. Y después de varios años junto a la consola del productor, se animó y lanzó su carrera como solista. En esta entrevista con Sábado Show, Fer Silvera habla de sus primeros años, cuando era fanático de los Back Street Boys y los imitaba en boliches, su llegada a la música tropical y su primer single: Me extrañas que ya suena en las radios y donde lo acompañan dos pesos fuertes de la música como son The la Planta y Lucas Sugo.

—Has hecho de todo, estuviste con bandas como Azul en tiempos del furor del pop latino.



—Estuve en el Velódromo con Chocolate, que fue un show bárbaro, y en ese show debutó la banda Quién que era la banda de la discográfica Obligado Records en aquel momento.

Fer Silvera. Foto: Difusión

Su primer experiencia en un escenario fue imitando a los Back Street Boys, en la matinée de Midnight. “Era fan y fueron mis referentes. Todavía me acuerdo que mi novia de ese entonces me regaló el disco, me volví súper fanático, y con un grupito de amigos arrancamos a hacer las coreografías y llegamos a actuar en Midnight”, recuerda Silvera.

El gusto por el escenario le siguió picando y un día mientras buscaba trabajo, “tenía 17 años y quería ganarme mis mangos”, dice, se encontró con un casting para cantantes.



“Nunca me imaginé que en el diario apareciera un aviso así. Era re loco. Caí en una productora de una banda de covers que se estaba armando para tocar en boliches. Ahí arranqué, tocando en el Valle Miñor, cerca del Zoológico. Era como una especie de club de abuelos con cena. Tenía 17 años y cantaba canciones de Chayane en versión medio cumbia. Estuvo genial y eso que tenía cero experiencia para cantar”, recuerda.

Fer Silvera. Foto: Difusión

El director de la banda había sido trompetista de Karibe con K, y le vio futuro al chico en la música. “Me tuvo fe, arranqué y con él mismo empecé a interesarme por la producción musical, porque era el que hacía todas las pistas. Me fui metiendo y nunca más paré”, agrega Silvera.



Desde entonces no se detuvo, y lanzó Azul que tuvo un gran éxito. “Con Azul tuve mucha suerte, porque fue mi primer experiencia como productor. Éramos tres productores y yo estaba más en la producción musical, ensayando con los músicos y componiendo las canciones. En esa primera experiencia, todo se dio de una manera que los gurises vendían muchísimos, eran muy queridos, eran todos amigos de Paso Carrasco que generaron algo muy creíble y de verdad. Porque no eran sacados de un casting o que no se conocían o se llevaban horrible, sino que realmente eran amigos, y por eso la gente les tenía esa empatía”, dice.

Para Silvera, Azul era lanzarse al agua, ya que para hacerlo abandonó Chocolate, conjunto que integraba. “Entré en el mejor momento de Chocolate, porque cuando se fueron los originales como Charly Sosa, fue cuando había una costumbre acá de ver a Chocolate; eso es lo que tienen las bandas de acá, la gente se aburre rápido de verlas; pero a nivel internacional, Chocolate era la novedad y agarré esa etapa donde algunos gurises se habían ido para formar Mayonesa y yo agarré la parte de giras internacionales y prensa por todos lados que estuvo increíble”, dice. “Viña del Mar y todo eso fue una locura y yo no sabía dónde estaba parado. Tenía 20 años y me acuerdo que en Viña del Mar cumplí 21 años. Estábamos en el hotel y decían que estaba Cristian Castro, una demencia que no entendías nada. Hoy por hoy lo pienso y me pregunto: ¿qué hacía?, ¿por qué no disfrutaba más? Pero eso es lo que tiene la juventud”, agrega.

Pero esa juventud e inexperiencia es lo que te anima a hacer cosas que de grande no te animarías. “Yo soy bastante aventurado, me tiro bastante al agua. Ahora, en este momento y poniendo la cara es distinto porque tengo que estar más seguro y me cuesta producirme a mi mismo porque me juzgo mucho todo el tiempo y estoy pensando qué dirán o ese miedo a que la gente te juzgue. Porque cuando uno se pone en Youtube o donde sea, uno se expone a que lo juzguen, y puede ser un poco cruel si no tenés la respuesta que te esperás de la gente. Me pasa como productor también que es muy frustrante cuando le ponés mucha expectativa y corazón a algo, es muy difícil separarlo y tomarlo como algo circunstancial, digamos. Porque yo me lo tomo como personal a las cosas y no es así. Con Olvidate que pegamos un hitazo y después un par de temas, después la moda pasa y si sacás un tema ya no es lo mismo porque la moda, los intereses son otros, y la generación que consumió Olvidate creció y ya no tiene tiempo y atención para eso porque tienen 25 años, una familia, o están en otra. Hay que estar preparado para el fracaso, y yo tengo más fracasos que aciertos, sin duda. Porque Azul explotó, pero fue uno entre quién sabe cuántos fracasos que no se conocieron porque fueron eso, quedaron ahí. Entonces, como que estoy acostumbrado a eso, pero cuando uno le pone la cara, en estos tiempos donde todo el mundo tiene el derecho de putearte o darte para adelante, como que es distinto y es más dificil, pero soy una persona aventurada”, dice.

Y es verdad, además de ser productor musical estuvo en la revista Boom. “Escenario, espaldar de plumas, torso al aire y pantalón ajustado cantando ‘Ave maría’ de David Bisbal, imaginate, me he tirado al agua siempre”, dice.

—¿Cómo es estar ahora del otro lado del reflector, con “Me extrañas” y encima con una colaboración con The la Planta y Lucas Sugo?



—Primero que nada me encanta poder hacer lo que me gusta y que a la gente le guste. Estoy tratando de tomármelo con calma porque puede ser muy depresivo cuando a uno no le resulta. De hecho, en mi mente ya me estoy apurando y pensando qué voy a hacer después de esta canción. Y no quiero ponerle expectativas porque sé que estoy saliendo con dos monstruos al lado que te llevan por inercia. Porque The La Planta es uno de los artistas de cumbia más importantes de Uruguay, sobre todo entre el público joven, y siempre supe que Lucas Sugo estaba despegado, pero cuando hice el tema con él, realmente veo lo que genera con su empatía con la gente y la hinchada que tiene. Entonces, para mí fue genial poder sacar esta canción con ellos para aprender un montón y darme a conocer a una cantidad de gente que no me conocía. Me deja muchas ganas de seguir por ese camino. Seguramente busquemos otras alianzas para seguir sacando canciones.

—Pareciera que la moda es esa, juntarse entre varios artistas para lanzar colaboraciones.



—Sí, la moda es juntarse todos por la velocidad que lleva todo hoy. Hace 10 o 15 años sacabas una canción cada seis meses y llevaba un tiempo que se conociera y que la gente se aburriera. Hoy por hoy mi hija escucha una canción y me dice que es vieja cuando salió hace dos meses. Te querés morir, porque es increíble la maquinita de sacar canciones. También el hecho de juntarse te da esa versatilidad, y eso te genera que puedas sacar cosas más seguido. Ahora soy yo el nuevito que tiene que estar convenciendo a los artistas para que hagamos canciones.

—¿Es sencillo conseguir este tipo de colaboraciones?



—No es tan fácil. Con The la Planta he trabajado mucho en otras oportunidades, entonces a Nico lo conozco antes que la pegara porque un día me escribió por Instagram. Ya estaba tocando y un día lo invité a casa porque me pareció que tenía terrible talento y cuando lo conocí iniciamos una amistad y a partir de ahí hicimos una canción juntos, una cumbia muy electrónica y después con Olvidate hice dos canciones. Entonces a Nico ya lo conocía; y cuando vino y escuchó la canción ya la quería cantar, y como quien dice se sumó solo, pero porque tiene la confianza de decirme y somos amigos ya. Con Lucas, Alejandro Jasa que fue el que compuso conmigo la canción, desde el principio dijo que la canción era para Lucas Sugo y yo le digo: ‘no se la quiero dar porque yo quiero salir con esta canción. Es mi primera salida a la cancha’. Le dije que le propusiera cantarla y ser parte, el no ya lo tenemos, vamos a probar. Además, a Lucas lo había visto abierto a cantar con otros artistas y por ahí, le gusta. Alejandro que no lo conocía lo contactó, le encantó la canción y dijo que sí de una.