Fede Levrino, el productor estrella de Susana: "Ella no tiene divismo para trabajar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Cuáles son tus actividades en tu paso por Montevideo?



-Vine a visitar gente. Tengo amigos que viven en Montevideo y estoy de paseo. Es un país que admiro y quiero mucho. También me gusta la garra que hay en la tele uruguaya. Tengo muchos amigos en Canal 4.



-En Canal 4 se está haciendo El Precio Justo, un programa que se hizo en Telefé bajo tu responsabilidad, ¿cuáles dirías que son las claves del formato?



-En primer lugar, el ritmo y la química que tiene que haber en el equipo, no solo en el que está dentro del set sino también el que está detrás de cámara. Es un programa que tiene que ser una fiesta continua de humor y premios. La segunda clave es la tribuna. Tiene que haber una buena convocatoria porque es lo que da el color que el programa precisa. Y finalmente el casting de los participantes.



-La versión argentina consolidó a Lizy Tagliani como conductora de un programa familiar, algo impensado hace unos años para una mujer trans, ¿cómo fue ese proceso?



-Yo lo veo como algo muy natural, estoy acostumbrado. Con Lizy tuvimos mucho vínculo porque ha hecho un segmento en el programa de Susana y otras cosas en el canal. Telefé apostó para que tuviera una oportunidad para conducir y la rompió. Es una fuera de serie. Se mete mucho más rápido en la familia que cualquier otra persona.



-Ese programa tuvo la dificultad de realizarse durante el momento más estricto de la cuarentena, ¿cómo lo pudieron hacer teniendo en cuenta la movilidad que demanda el ciclo?



-Tuvimos que desagotar la tribuna y cambiar los juegos. Con una cuarentena estricta como fue la argentina, no se puede hacer El Precio Justo. Nosotros lo hicimos hasta que tuvimos que dejar de hacerlo. Es un programa que si no tenés una fiesta en la tribuna es imposible.



-¿A qué le atribuís este auge de programas de juegos en la televisión abierta?



-Es un poco cíclico. Telefé siempre va teniendo ficción y entretenimiento. El argentino es de consumir productos lúdicos.



-¿La televisión de aire no está quedando relegada a realizar productos de entretenimiento por la predominancia de las plataformas en el rubro de la ficción?



-Hoy conviven. (La telenovela) El Primero de Nosotros está en Telefé y también en Paramount+. Es un momento en el que los contenidos pueden convivir en los dos sitios a la vez. Hay gente que está acostumbrada a ver su programa en determinado horario y otro que prefiere ver varios capítulos juntos en una plataforma. Hay artistas que tienen ganas de hacer ficción en una plataforma y después volver a la masividad que da la televisión abierta.



-¿La masividad sigue siendo el diferencial que aporta la televisión de aire?



-Sí, la televisión de aire en ese sentido mata. En la repercusión en la calle no hay con qué darle. Igualmente las plataformas también están adquiriendo masividad. El especial de Susana con Wanda Nara lo tuvimos en la plataforma y tuvo muchísima repercusión. Todo depende de cómo lo comunicás. Son herramientas que pueden trabajar en conjunto.



-El especial de Susana se hizo gracias a Paramount+.



-Sí, se hizo con Paramount y antes hubo una parte de venta en Telefé.



-¿Y en ese sentido entonces los servicios de streaming no se están comiendo a la televisión?



-Hace tiempo que escucho que todo se va a comer a la televisión de aire. Después aparece un contenido en aire como La Voz o Masterchef y hace números de audiencia extraordinarios. Me parece que hay lugar para todo. Tenemos que saber convivir con las dos cosas y eso es buenísimo porque genera mucho más trabajo al que había.

Susana Giménez junto a Levrino en una entrega de premios Martín Fierro.

-Volviendo al especial, ¿cómo fue el proceso para realizarlo?



-Nosotros teníamos para hacer los especiales de Susana y pasó lo que pasó con Wanda. Ella es una amiga nuestra y fuimos hablando hasta poder hacerlo. Armamos la nota, nos recibió en París y el programa fue explosivo.



-¿Cómo es tu relación con Susana Giménez?, ¿estás en contacto con ella permanentemente o solo cuando estás trabajando?



-Estamos en contacto permanente. Es familia. Es mi jefa, mi consejera. Tenemos un contacto personal y profesional desde que tengo 20 años.



-¿Cómo es en su rol de jefa?



-Impecable. Es muy piola trabajar con ella. Es la figura más importante del país y una diva, pero puertas adentro laburando es muy racional y muy inteligente. Entiende todo. No hay divismo a la hora de trabajar. Ojalá en el medio hubiera más como ella. Es un caso fuera de serie.



-¿La visitaste en Uruguay?



-Sí estuve hace poco. La visité en febrero con autoridades del canal. Yo vengo a quedarme a La Mary una vez por año con ella. Es como mi retiro.



-¿Tiene ganas de volver a la televisión?



-Sí y el canal está evaluando varios proyectos para que suceda. Si Dios quiere dentro de poco va a estar más claro.



-Al ser una diva muchas veces se le permiten algunas licencias que a otro conductor no se le perdonarían, ¿te has agarrado algún dolor de cabeza por eso?



-No, son tantos años haciendo el programa que a veces se puede despistar con algo, pero es crack. Muchas veces se puede hacer la despistada pero de despiste no tiene nada.



-Trabajaste con varios de los pesos pesados más importante de la televisión argentina como Gustavo Yankelevich y Luis Cella, ¿qué fue lo que adquiriste como principal atributo de productor de televisión?



-La dedicación y la pasión. Con eso se puede llegar a lo que uno busca. Cuando deja de lado el “no se puede” todo va bien.



-¿Por cuestiones de tu vida personal has podido desarrollar cierta resiliencia que te haya servido para enfrentar lo salvaje que muchas veces se le atribuye al medio?



-Puede ser, pero hay que saber diferenciar la industria y los medios de la vida. Uno a veces se toma su trabajo como si fuera la vida, pero la vida es otra cosa. Yo lo digo pero todavía estoy en ese proceso, porque todavía hay cosas que me angustian o me ponen muy feliz en niveles muy importantes para lo que es solo un trabajo. Me falta encontrar un equilibrio porque esto no es la vida, es solo nuestro trabajo.