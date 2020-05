Fátima Rodríguez, la influencer que sacudió Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las redes sociales son el territorio para la explosión de historias altamente compartidas. El caso más reciente ha sido el de Fátima Rodríguez Rojas (25 años), una joven sanducera que transformó a “Paysandú” en trending topic de Twitter (tema tendencia) durante dos fines de semana seguidos. Debido a su estilo fresco y la historia que protagonizó, todos hablaban de ella. Todo comenzó con una búsqueda frenética de una amiga desaparecida. Horas después, Fátima la encontró infraganti en la casa de quien había sido su novio. La “traición” recorrió el país y a la semana siguiente, la joven, que también es kinesióloga, mostró un video donde se la ve junto la expareja de la supuesta traicionera a modo de una “falsa” venganza. Conocé toda la historia.



No se si reírme o llorar, pero pos obvio me rio xd https://t.co/MKgdUcVtrt — Muñeca_Explosiva (@ositosdegomita) April 11, 2020

—Hace dos semanas "desapareció" una amiga tuya y apareció luego con tu exnovio, ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo te enteraste?



—Me enteré porque me llamó el exnovio de ella para decirme que estaba con mi exnovio. El la rastreó por el gps de la cuenta de iCloud. Fue con la policía hasta el lugar donde le salía la localización.



—Acudiste a la policía, ¿por cuánto tiempo la buscaste?



—En realidad no fue tanto tiempo, pero estuvo intenso. Desde las 15:00 hasta las 23:00, cuando apareció, me pasé mandando mensajes a personas con las que ponía estar y en una campaña fuerte de búsqueda. Soy una persona que subo una historia a Instagram y enseguida tiene mucha trascendencia. Yo publiqué que había desaparecido y enseguida muchísima gente empezó a compartir y en cuestión de una hora era noticia departamental que la estábamos buscando. Por ese lado siento que Paysandú es bastante unido.

—Por tu búsqueda y por el desenlace de la historia "Paysandú" fue tendencia en Twitter a nivel nacional, ¿Te sorprendió eso?



—Me sorprendió que sea tendencia. Sé que mis tuits tienen una dimensión bastante grande en Paysandú. Ahora creo que se fue un poco de la manos, pero siempre pasa.



—¿Crees que la pelea con tu amiga es definitiva o hay alguna chance de reconciliación?

—No creo que haya sido definitiva. En algún momento de mi vida siento que voy a perdonarla. Pienso que las personas pueden cambiar. Supongo que es un error que comete de chica y que siendo grande no me lo volvería a hacer.



—La venganza se produjo una semana después con el posteo de "pagar con la misma moneda" y un video en el que estás al lado del exnovio de tu examiga. ¿Sos una persona vengativa?

—No soy una persona vengativa. No estoy saliendo con el ex de mi amiga. Claramente en el video, yo digo: "Si sos mala persona y tenés la oportunidad de hacerlo, pagá con la misma moneda". Pero fue un mensaje indirecto de que soy buena persona. Fue para hacerle entender que yo tengo la oportunidad de hacer lo mismo que hizo ella, pero no lo hago. Si realmente lo quisiera hacer y demostrar que lo hice, hubiera mostrado un video dándonos un beso, por ejemplo. Fue una indirecta que mucha gente creyó.

Les dejo un consejo de vida, nunca paguen con la misma moneda, pero si tienen la oportunidad de hacerlo y no son buenas personas, HÁGANLO. pic.twitter.com/DmJbedI4KQ — Muñeca_Explosiva (@ositosdegomita) April 18, 2020

—¿Cómo te está afectando la cuarentena? ¿Qué extrañás de los tiempos antes del virus?



-No estoy haciendo una cuarentena definitiva. Salgo a hacer cosas puntuales pero extraño juntarme en previas, salir al baile. Que me inviten a hacer cosas... algo que no está pasando mucho.



—Sos kinesióloga y modelo y además estás estudiando. ¿Cómo es tu rutina?



—Soy kinesióloga, modelo, además estoy estudiando hemoterapia y programación en el Plan de Ceibal. Mi rutina consiste en agendar un par de clientes y me voy manejando en el día, según las clases que estamos teniendo por zoom.

—¿Qué red social te gusta más? ¿Twitter, Instagram?



—Mi red favorita obvio que es Twitter. La amo. Hace siete años que la uso y aunque a veces me ha traído problemas, sigue siendo mi red favorita.



—¿Por qué Twitter? Se dice que es la más agresiva...



—Me gusta Twitter porque es tan global que alguien te da "me gusta" de Córdoba, por ejemplo, y te siguen 100 de Córdoba. Alguien te da "me gusta" de España, y te siguen 30. Así con todo. Algo de lo que pongas se hace un toque viral, y eso te une con personas de todos lados, por pensamiento, por afinidad. Siempre intercambio con mis seguidores y me encanta. Está buenísimo. Es agresiva, sí pero en mi caso trato de no estar peleando con la gente. De una los bloqueo. Aunque siempre trato de buscar el argumento para dejarlos de cara.



—¿Cómo te llevas con las haters? ¿Alguno te ha enojado de verdad?



—El tema haters me tiene bastante saturada. O sea, yo los evito. Veo que alguien me insulta o dice algo mío y lo bloqueo. De eso no hay chance. No hay chance de que seas mi hater y te mantengas adentro de mis redes. Si sos hater, no sos parte del club de fans. He tenido problemas con feministas y ese tipo de temas y también bloqueo, bloqueo. Debo tener a unas 5.000 personas bloqueadas.



—¿Por qué hubo peleas con feministas?



—Con feministas me he pelado varias veces. Me han intentado cambiar la cabeza. Y ahora creo que las apoyo un poco más de lo que ellas piensan. El lío más grande fue cuando me reí de que a la salida de un baile, una de mis amigas tenía semen en el pantalón. Lo subí a Twitter. Las feministas empezaron a insultarme; decían que era una violación o un abuso. Pero nosotras no sabíamos quién había sido, ni cuenta se dio mi amiga hasta que después se miró la pierna. Pero las feministas me decían que era mongólica por reírme de un presunto abuso o de una violación. No fue así. Están un poco sacadas.



—Sos la influencer de Paysandú, ¿Te gusta vivir ahí? ¿Tenés ganas de ir otro lado? ¿Cuáles son tus planes?



—No sé bien qué sería ser influencer. Que mucha gente está pendiente de lo que comparto, sí. Me gusta vivir en Paysandú pero ya me tiene un poco harta. Tenía planeado mudarme en marzo a Montevideo, empezar de cero y continuar mis estudios. Pero con esto de la cuarentena se demoró todo. Para fin de año tengo en plan una beca a Estados Unidos o China. Todavía no me decido, aunque no sé si con todo esto podré irme. Me encantaría seguir estudiando, especializarme en una enfermedad de la sangre. También ampliar el idioma.



—¿Estás en pareja? ¿Sentís que los hombres te pueden tener algo de miedo por tu alto perfil en las redes?



—No estoy en pareja. Pensaba volver con mi ex; el que estaba con mi amiga. Ahora siento que no quiero estar en pareja por un largo tiempo. Quedé bastante dolida. Creo que a los hombres los intimida que sea conocida y que publique el 90% de mi vida. Eso frena a algunos. También hay otros chicos que gustan mío o quieren estar conmigo y lo hacen como para decir: "Miren con quién estoy". Corte trofeo, no sé. Pero últimamente no le estoy dando mucha bola a nadie.



—¿Por qué “Muñeca explosiva” como nombre de Twitter?



—Con respecto a mi cuenta de Twitter, ese nombre tiene una gran historia detrás. Comenzó siendo una cuenta fake. La cree porque mi exnovio estaba tuiteándose con otra chica, según me habían comentado mis amigas. En ese momento, Twitter era muy nuevo y casi nadie tenía en Paysandú. Entonces cree la cuenta: le puse "ositos de gomita" al usuario, que es mi golosina favorita. A la hora de elegir el nombre, me acordé que mi madre me dice "muñeca". Pero si me enojo soy explosiva. Así que le puse foto de una muñeca enojada. Lo primero que hice fue seguir a mi novio y empecé a tuitear cosas sobre engañar, infidelidades y mucha gente de Paysandú empezó a sentirse identificada. La cuenta fue creciendo pero nadie sabía quién era yo hasta que tiempo después terminé con mi novio y un día publiqué una foto real.