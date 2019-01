Extraños personajes

Patrick Jane y equipo tienen nuevas aventuras para mostrar por la pantalla de TNT Series. Es así que desde el próximo lunes se podrán ver nuevos episodios de El Mentalista, de lunes a viernes a las 21:30.



Si hay alguien que todavía no conoce a Jane (Simon Baker), le contamos que trabajaba como médium en la TVhasta que su mujer y su hija fueron asesinadas. A partir de ese momento, decidió usar sus habilidades para ayudar a resolver casos policiales, trabajando como detective en el Departamento de Investigación de Crímenes de California.



No es un hombre con poderes, sino que simplemente tiene la habilidad de aprovechar su capacidad de observación y deducción para desentrañar situaciones. Y todo eso sin dejar de lado algo que siempre está en su horizonte: encontrar a Red John, el asesino de su familia.



Por otro lado, los domingos de enero en Film&Arts se exhibirá la segunda temporada de Profesor T. (20 horas; repite los jueves, a las 21).



Jasper Teerlinck (Koen De Bouw), también conocido como “El Profesor T.”, es docente de criminología psicológica. Es el mejor en su campo. Increíblemente inteligente, lleno de carisma y gran inspirador de sus estudiantes, no es de extrañar que el auditorio esté lleno cuando dicta un curso. Sin embargo, tiene defectos. Cínico y poco sociable, tiene una opinión sobre todo y le gusta defender aquellas ideas que no reflejan la opinión pública. Su legendaria “bacillofobia” (miedo anormal y persistente a las bacterias) lo obliga a restringir su contacto humano al mínimo.