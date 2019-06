Un estreno y nuevos capítulos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jenny Cooper acaba de quedar viuda y eso afecta fuertemente su vida. De golpe y porrazo deberá aprender lo que es criar sola a un hijo adolescente de 17 años.



Decide entonces empezar de nuevo y eso implica dejar atrás su trabajo como médica de urgencias para pasar a desempeñarse como forense en otra ciudad, Toronto. No trabajará sola, sino en coordinación con un detective de Homicidios. Si es necesario, saltarán las normas para llegar a la verdad.



El primer caso la afectará personalmente, ya que deberá investigar la muerte de un adolescente en un centro de detención.



Así queda planteada La Forense, la serie que Studio Universal estrena el próximo martes, a las 23 horas, y que está basada en los libros escritos por M.R. Hall, novelista y guionista británico que empezó a publicarlos hace una década. Varios de los casos que deberá investigar Jenny a lo largo de los ocho capítulos que componen la primera temporada, están basados en historias que ocurrieron en la vida real.



La serie no solo se ocupará de esas investigaciones, sino también de la vida personal de la protagonista, en la que será centro la relación que mantiene con su hijo y también un secreto del pasado que ha incidido mucho en su vida.



“Quería mantenerla tan humana como pudiera. No quiero que sea un forense que es una persona. Quería que fuera una persona que resulta ser forense”, señaló a la prensa Serinda Swan, la actriz que la interpreta y a la que viéramos en la piel de Medusa en la serie Inhumanos.



La veterana guionista canadiense Morwyn Brebner fue la responsable de trasladar los libros a la pantalla chica, introduciendo algunos cambios. Por ejemplo, en la novela, cuando Jenny empieza a trabajar como forense en Bristol (Inglaterra), no ha quedado viuda sino que se ha divorciado. El golpe también es fuerte y decisivo para su cambio de vida.



Hall lleva publicados seis novelas y un relato corto protagonizados por este personaje, y varias de sus obras han estado nominadas a los premios CWA Gold Dagger.



En cuanto a la dirección de los episodios, la mitad de la primera temporada corre por cuenta de la directora Adrienne Mitchell.



Nuevas temporadas.

La próxima semana dos populares series policiales de Universal Channel estrenarán capítulos.



La primera es Elementary (lunes, 23 horas). Recordemos que se trata de una versión moderna de Sherlock Holmes. En este caso, el emblemático detective (Jonny Lee Miller) se desempeña en la ciudad de Nueva York y, en lugar de tener un asistente hombre, lo acompaña su fiel aprendiz, la Dra. Joan Watson (Lucy Liu).



La segunda es MacGyver, versión moderna del personaje que, con pocos recursos, resuelve todos los inconvenientes que se le presentan. La nueva temporada comienza el jueves, a las 23 horas.



En esta serie, Angus "Mac" MacGyver (Lucas Till), de veinti tantos años, crea una organización clandestina dentro del gobierno de los Estados Unidos. En ella utiliza su extraordinario talento para la resolución de problemas poco convencionales y su vasta experiencia en investigación científica, uniéndose a su equipo en misiones de alto riesgo en todo el mundo.



Bajo la dirección del Departamento de Servicios Externos, MacGyver asume la responsabilidad de salvar al mundo, armado hasta los dientes con ingenio y poco más que un chicle y un clip.



En esta tercera temporada de veintidós capítulos, cuando Jack Dalton (George Eads, ex CSI) aparentemente se vuelve rebelde, Oversight (Tate Donovan) va a ver a Mac en su nuevo hogar en Nigeria y le pide que regrese para traer a su amigo al ruedo.