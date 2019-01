Estilo vuelve a la televisión

Volvió un clásico. A 11 años del final de su primera etapa, regresó Estilo, el programa de moda y eventos que fue cuna formadora de comunicadores y marcó una época en la pantalla de Canal 10.



La renovada propuesta del magazine se estrenó el 24 diciembre pasado en Canal 7 de Punta del Este y también va por Vera TV.



Flavia Pintos y Jimmy Castilhos están en la conducción de un programa que se propone mostrar todas las instancias de moda, shows y movida de la temporada puntaesteña 2019.



“Estilo marcó un antes y un después, no solo para mí. Estuvo 10 años al aire y fue un germinador de muchos comunicadores”, asegura Pintos, quien fuera la conductora de la última etapa del programa en Canal 10, por lo que para ella el regreso es doble y especialmente significativo.



Soledad Ortega, Andrea Menache, María Gomensoro, Guillermo Lockhart y Jorge Piñeyrúa fueron algunos de los conductores que hicieron sus primeros armas en TV en Estilo en la década en la que estuvo al aire.



A la versión 2018 se suma Jimmy Castilhos para aportar una impronta periodística a las notas, con preguntas que, aunque formuladas con calidez, suelen ser punzantes.



Estilo cubrirá lanzamientos, desfiles, espectáculos y todos los eventos de la temporada. Pero con Castilhos busca ir un poco más allá en las notas a las celebridades o personajes del verano.



“A Flavia y a Pablo (Sacco, productor del programa) les gustó sumar esa pata periodística y por eso me invitaron. Estoy muy honrado y feliz por este desafío”, dijo Castilhos, el exconductor de TV Show TV, de El País TV.

Jimmy Castilhos. Vestuario Flavia: Paola Santos. Make up Flavia: Sergio Quintana. Peinado Flavia: Liber Luna

Temporada de fuego. La expectativa sobre la temporada 2019 son medidas, aunque hay buenos indicadores que han ido asomando en los últimos días de diciembre.



Castilhos cree que los primeros 15 días de enero mantendrán los niveles del año pasado. “Estuve en contacto con operadores y la ocupación para la primera quincena es total. Los otros 15 días son un misterio, aunque ya se maneja una ocupación del 50% y hay confianza”, asegura.



La gran incertidumbre radica en el comportamiento de los veraneantes argentinos que están sacudidos por los vaivenes de la economía y el tipo de cambio.



En materia de personajes, el comunicador también cree que será la temporada de los “billonarios” y “príncipes” que arribarán al balneario. “Uruguay tiene la particularidad, un mes al año, de ser una vidriera al mundo. Todo lo que hagamos periodísticamente puede ser levantado en cualquier otro sitio”, dice.



Además de Estilo, Castilhos y Pintos tendrán emprendimientos diversos en el Este. El comunicador estará al frente de Mambo Comedy, un teatro que se abrirá en el clásico boliche del puerto esteño.



“Tenemos programado a Carlos Perciavalle, la propuesta de teatro ciego que hicimos con Kairo Herrera (Apagón), entre otros espectáculos”, asegura.



La modelo, en tanto, continuará con su faceta de productora de moda y desfiles. El ciclo Fashionably que ha desarrollado a lo largo del año en Enjoy Punta del Este continuará con presentaciones en Bikini beach.



“Vamos a estar todos los sábados con un grupo de modelos divinas, con varias colecciones nacionales e internacionales”, asegura.



#Mirácómonosponemos. El año cierra con la irrupción de un tema candente en ambas orillas del Río de la Plata: el comienzo del fin de la vulnerabilidad de la mujer en el ambiente artístico luego de las denuncias contra Juan Darthés.



Flavia Pintos, modelo desde finales de la década del ‘90, asegura que nunca fue víctima de acoso. ”Será que siempre estuve bien acompañada y asesorada, pero por suerte nunca me tocó vivirlo”, asegura.



Sin embargo, la joven dice que ha tenido noticias de varios casos en Uruguay.



Castilhos va a más. “Luego del testimonio de Thelma Fardin dejé de oír esa extraña defensa machista que todavía defendía a Darthés, cuando Calu Rivero dio su testimonio”, dice el conductor, quien se ha asumido gay hace varios años de forma pública.



“Me hago eco de las hermanas argentinas y de muchas colegas uruguayas que de alguna forma emularon el movimiento. Aquí también existe el casting sábana y todos nos cruzamos con situaciones incómodas que involucraban lo sexual para acceder a algo relativo al laburo. A mí me pasó”, prosigue.



En concreto, rememora una historia de hace casi nueve años atrás. “En 2009 estuve en un proyecto televisivo y varias personas se interesaron en mi laburo luego de lo que fue Localidades agotadas. Hicimos un proyecto con un canal privado y una de las personas que tenían la potestad de aceptar o no ese proyecto me hizo una insinuación como para ver hasta dónde estaba dispuesto a ir desde el punto de vista sexual. No acepté y no salió ese proyecto”, cuenta.



De todos modos, el comunicador explica su versión sobre por qué aquí no se da el nivel de destape de casos como ocurre en Argentina.



“Creo que falta también la punta de lanza: que aparezca un caso paradigma, como el de Darthés, como para romper con el miedo y los esquemas. También en el proceso de denuncias está el riesgo de que todo se transforme en una gran cacería de brujas. Es decir, yo me peleo con alguien y digo que intento acosarme. Cuidado. Los extremos no están bien, pero más allá de eso, la irrupción de algo que hace tambalear un esquema malo, es bueno”, dijo.



Flavia Pintos coincide. “Me parece muy positivo que las mujeres, que siempre son más vulnerables, estamos empoderadas y dejamos atrás el miedo a expresar y dar a conocer estas situaciones. El mundo de la moda es bravo en cuanto al maltrato. En mi caso tuve males experiencias con una productora que gritaba y se manejaban con malos modos”, dice.



La ola de denuncias de acoso y abuso, para Jimmy Castilhos, va a servir para terminar con la impunidad. “Ojalá ya no veamos pasar a la persona que nos maltrata o acosa sin decir nada. Y esa persona, a su vez, va a sentir la presión y lo va a pensar dos veces antes de practicar su manera enferma de satisfacerse”, dice.



Y continúa: “Es como la agenda de derechos homosexuales. Antes, si a alguien no le gustaba mi trabajo, me descalificada con un “puto” y no sé qué más. Y yo me quedaba callado, esperando que la gente no escuchara. Hoy puedo darme vuelta y enfrentar esa situación. Siento que no estoy solo, que tengo el derecho ganado de hacerlo”



La dupla Pintos - Castilhos es nueva en la conducción, pero se conocen desde hace varios años. “Ella es de una raza de modelos que no han tenido reposición en el mercado. Es una top ten. Como conductora, aporta toda su frescura. Nos complementamos en la coordenada de buscar el entretenimiento del espectador”, dice el conductor.