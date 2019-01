El esperado estreno de Cuarón, un drama y una comedia con humor religioso

Roma.

Roma es el nombre del barrio de Ciudad de México donde vive la familia protagonista de la historia, familia inspirada en la de Alfonso Cuarón. El realizador mexicano elige contar su vida en los años 70 poniendo el foco en un personaje muy especial: Cleo, la joven que no solo hace las tareas del hogar, sino que también es la “nana” de los cuatro hermanos de un hogar que se resquebraja y que viven en ese caserón de clase media “custodiado” por un perro inquieto. Una extensa introducción de créditos en la que la imagen muestra cómo baldean un patio, marca desde el vamos la importancia que tendrá el agua en los distintos mensajes que este entrañable film dejará en sus más de dos horas de duración. Pero eso se entenderá recién al final, cuando ya hayamos hecho un recorrido bien detallado del día a día de la realidad de Cleo. Desde su vínculo con una familia que, si bien la trata como una integrante más, también establece las estrictas distancias patrones-empleada; pasando por las relaciones con sus iguales, en las que aparecen el machismo y el abandono; hasta sus sentimientos más profundos, en los que surge uno que le causa especial incomodidad. Las revueltas propias de la dictadura de la época son solo un telón de fondo de lo que realmente se está contando, con abundancia de detalles que será necesario interpretar. Tal vez para algunos no esté ocurriendo nada… en realidad es mucho lo que sucede o, al menos, es mucho lo que se dice. Yalitza Aparicio es una de las no profesionales del elenco y es la gran revelación de esta valiosa película. Transmite dulzura, ingenuidad, lealtad, cariño, desprotección y decisión… todo lo que Cleo va acumulando en un camino en el que hay dos escenas claves hacia el final, una absolutamente desgarradora y la otra en la que se convierte en una especie de heroína. El uso del blanco y negro resalta más la fotografía -compartida entre Cuarón y Emmanuel Lubezki-, rubro fundamental para que este relato impacte más. La crítica ya aplaude de pie, los premios sin dudas empezarán a llegar en las próximas semanas.

Título original: Roma | Director: Alfonso Cuarón | Elenco: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Daniela Demesa | Género: Drama | Origen: México | Duración: 135’ | ****

Stefan Zweig: Adiós a Europa.

El escritor y activista social austríaco judío Stefan Zweig se vio obligado a vivir en el exilio por la llegada de los nazis a su país. Esta película se ocupa de esa etapa de su vida, que la pasó entre Buenos Aires, Nueva York y Brasil. Lo acompaña su esposa en un peregrinaje donde tiene gran peso todo lo que significó este hombre para el mundo intelectual. Quizás por ello –y no tan quizás-, este relato se disfrute más entre el público que conoció al novelista y su obra, y más que nada su forma de pensar y lo que generaba en sus seguidores. Mientras Zweig intenta mantener sus ideas en alto, se va sorprendiendo o enriqueciendo con lo que va encontrando en América. El desenlace revela lo difíciles que pueden ser los caminos que nos obligan a apartarnos de nuestro hogar.

Título original: Stefan Zweig: Farewell to Europe | Directora: Maria Schrader | Elenco: Josef Hader, Aenne Schwarz, Tómas Lemarquis, Barbara Sukowa | Género: Drama | Origen: Austria | Duración:| 106’| ***

Dios los cría y ellos...

Un productor musical tiene un tiempo límite para encontrar un éxito o su jefa lo despide. Junto con su asistente se le ocurre armar un trío religioso conformado por un sacerdote, un rabino y un imán. Las bromas pasarán entonces por los diferentes desencuentros religiosos que primero separarán a sus integrantes, pero poco a poco los irán uniendo. La historia es previsible, por eso lo que importa son los gags o chistes que se van intercalando. Y en ese caso, la cosa es algo despareja; por momentos hay buenas bromas y por otros se cae en la tontería o en el humor discriminatorio demasiado grueso. Si está dispuesto a navegar por esas aguas y no le afectan las bromas vinculadas a las creencias religiosas, pasará un rato entretenido en un término medio.

Título original: Coexister | Director: Fabrice Eboué | Elenco: Mathilde Seigner, Ramzy Bedia, Guillaume de Tonquédec, Audrey Lamy, Jonathan Cohen, F. Eboué | Género: Comedia | Origen: Francia | Duración: 90’ | ***