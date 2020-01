"El escándalo", "Jumanji: el siguiente nivel" y "Bad Boys Por siempre", los recomedados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jumanji: el siguiente nivel

Los chicos pusieron la piedra en la montaña y lograron salir de Jumanji, y si bien prometieron estar cerca por siempre, la vida de adultos universitarios no permitió mantener el vínculo entre ellos. Por este motivo, y gracias a un sentimiento de vacío luego de haber vivido una aventura increíble en ese mundo mágico, Spencer (Alex Wolff) decide reparar el juego y volver a entrar. Así se inicia esta continuación que tiene un universo totalmente nuevo, y los protagonistas tendrán que volver a entrar a Jumanji para enfrentarse ahora a estepas, desiertos y junglas para intentar rescatar a su amigo perdido. Claro que ya no podrán elegir a los avatares de antes, lo que complica la misión. Así los chicos (junto a dos infiltrados inesperado) tendrán que aprender sobre sus avatares para poder salir del juego. Nicolás Lauber

El escándalo

En 2016, Roger Ailles, el hombre que convirtió al canal de noticias de Fox, en un éxito comercial y en un jugador político relevante, fue despedido tras denuncias de abuso sexual. El acontecimiento reveló un modus operandi repulsivo, delictivo y sistematizado. El escándalo es la crónica de esa caída contada desde el punto de vista de algunas de las mujeres involucradas y aunque sacrifica profundidad a favor de mensaje es una película que dice cosas y que alerta sobre asuntos urgentes. Ailes prometía ascensos a cambio de algo que él llamaba “lealtad” y en verdad era un eufemismo. Es un verdadero villano que en la película compone con prótesis y precisión, John Lithgow.

Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie en "El escándalo". Foto: Difusión

Escrita por Charles Randolph (que en La gran estafa habló de otras impunidades) y dirigida por Jay Roach, la película se concentra en tres mujeres. Dos de ellas son reales: Gretchen Carlson (Kidman) era una de las estrellas de la cadena y la primera en denunciar la situación y Megyn Kelly (Theron), otra figura de la emisora que dio la estocada final. El personaje de Robbie, una muchacha abusada por Aillies, es ficcional pero tiene dos de los momentos más contundentes de la película que corporizan el proceso de sorpresa, humillación, negación, culpa y recnocimiento de las víctimas de esa clase de situaciones. Su primer encuentro con Ailes es de una incomodidad esclarecedora. La película aspira a tres Oscar: Robbie, Theron (Kidman lo merecía) y el maquillaje y los peinados que apuestan a postizos para aportar parecido con los personajes reales. El efecto es arriesgado : puede generar una artificiosidad que distancie al espectador. Lo mismo algún tono de comedia. Fernán Cisnero

Bad Boys Para siempre

Lo mejor que se puede decir de “Bad Boys: Para siempre” es que no hay manera de errarle: es la misma fórmula que mezcla violencia y humor con dos policías de Miami persiguiendo criminales latinos. Están, claro, Will Smith y Martin Lawrence que acá vuelven a ser un poco de lo mismo incluyendo algunos intercambios humorísticos que acá funcionan mejor que las escenas de acción. Quizás eso se deba a la ausencia del director de las dos anteriores, Michael Bay, quien, por lo menos le aportaba una personalidad que los dos nuevos directores, Adil El Arbi y Bilall Fallah no pueden aportar. A lo que se aferran es a Lawrence y Smith que tienen intercambios simpáticos. Y no mucho más. Fernán Cisnero.