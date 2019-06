Ernesto Faría: El nuevo comentario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Este año fue confirmado como comentarista de Alberto Kesman (Radio Univeral). ¿Cómo lo está viviendo?



-Con una alegría tremenda. Es un momento muy importante. Siempre tuve el perfil de periodista de investigación y de noticias. Luego, por suerte Alberto me vio potencial para comentar fútbol. En Radio Universal hay un gran respeto a las trayectorias. No es que se va un comentarista y se contrata a uno. Viene desde adentro. Alberto me había transmitido esa idea y ahora me tocó salir a la cancha. Tengo un gran agradecimiento a la radio. Cuando vos llegás a comentar con Kesman, llegaste a la meta. A partir de ahora, empieza otra carrera.



-¿Cómo es esa carrera?



-Estar a la altura. Es una transmisión muy intensa y uno tiene que aportar opinión y hacerlo en la dinámica de la transmisión. Hay que decir mucho en pocas palabras. Estamos en un momento en que la gente espera tu opinión; los programas van siempre a las jugadas polémicas y lo que busca la audiencia es que el comentarista marque su opinión. Tenés que decir si fue o no fue penal.



-Junto a Kesman, están instalados en Brasil para la Copa América, ¿es su primer torneo internacional?



-Sí. Es la primera Copa América que hago como comentarista. Se trata de una evento distinto porque estamos transmitiendo para todo el país, no para la mitad de Peñarol o de Nacional. Además, cuando juega Uruguay hay emociones en juego y uno tiene que tratar de transmitirlas.



-¿Qué expectativas tiene sobre el desempeño de Uruguay?



-Hay un buen equipo. En el debut fue avasallante. Tenemos un plantel mucho más crecido. Nandez es patrón en Boca, Torreira en el Arsenal, Bentancur en Juventus... Ya no son solo Suárez y Cavani. Hay un gran equipo que rodea.



-¿Cree que el plantel está en un nivel superiro al del Mundial?



-Sí, este equipo es mejor. Pese a que está bien que Tabárez, ponga paños fríos y diga que vamos paso a paso, este equipo está para grandes cosas. A Uruguay puede costar ganarle al más fácil pero puede ganarle al más duro.



-Hace unas semanas hizo un análisis de la actitud de los jueces a Nacional y concluyó que el club no fue perjudicado de forma sistemática...



-Sí. Yo me tomé el tiempo de mirar todos los partidos de Nacional y de Peñarol durante el Torneo Apertura. Miré todo eso y comprobé quesolo hubo errores arbitrales en la fecha 10 (Fénix - Nacional y Peñarol - Cerro) pero en ese momento nadie hablaba de los arbitrajes. Cuando Nacional comienza a hablar de los jueces, ya habían cambiado el técnico (Domínguez). Resulta que Nacional ganó su primer partido en la sexta fecha. ¿Qué pasó antes? ¿Fue por culpa del árbitro? Lo que hice fue mirar todo y anotar. La conclusión es que hubo errores para todos lados, salvo en esa fecha.



-A los hinchas de Nacional no les cayó bien ese comentario...



-Está bien. A mí lo mejor que me puede pasar es que hoy me digan que soy hincha de uno y mañana, de Peñarol. El año pasado cuando dije que Leo Ramos se iba y di los motivos, tuve problemas con gente de Peñarol. En ese momento yo era “un bolso ravioso” y ahora soy un “manya vendido”. Me estoy acostumbrando a eso. Ahora es más grande la repercusión y tenés que aprender a no calentarte y responder. El Twitter es como tener un arma cargada en la mano. Escribís y disparás. Aprendí a ver las noticias de Twitter y no me interesa lo que me pongan.



-¿Le generó algún problema con los dirigentes de Nacional?



-No. Tengo relación con muchos. Yo hablo con todo el mundo. Algunos me dijeron que no estaban de acuerdo. Mi respuesta fue: "Tomate un tiempo y lo vemos juntos". Estoy muy seguro de lo que dije.



-¿Cree que esa acusación hacia los jueces fue una especie de cortina de humo?



-Por supuesto. Nacional tiene cuatro extranjeros y solo juega uno. Cuando los grandes hacen contrataciones y les va mal, buscan un error arbitral. Esto pasa siempre. Peñarol hizo lo mismo en su momento, con una conferencia de prensa de Damiani que hizo que Andrés Cunha no arbitrara a Peñarol por mucho tiempo. Los dirigentes se equivocan como todo el mundo. Sería mucho reconocer su error que trasladarlo al árbitro, que también se equivoca. En este momento, el arbitraje está en un bajísimo nivel pero no es deshonesto. Hay que erradicar el concepto de que el fútbol se gana en la AUF y que si vos tenés dos dirigentes buenos, ta va a ir bien.



-Decía que recibió muchos comentarios negativos en redes sociales...



-Yo pienso que los clubes o las hinchadas están organizados y hay gente trabajando. De repente aparecen 500 anónimos a insultarte en Twitter y cuando entrás a ver quiénes son no solo ninguno tienen nombre real (son Pepito Bolso o Juancito Manya) sino que tiene 2 o 3 seguidores. Como que abrieron la cuenta solo para putearme. Y esos son la punta de lanza que direccionan a la gente y buscan contagiar a las personas reales en tu contra. Eso parece orquestado y está mal, porque hay un mundillo dentro del teléfono y se puede generar una bola de nieve que hay que parar.



-Hugo de León también aseguró que había una campaña contra Nacional....



-Tengo gran respeto por él, pero no puede tirar esa bomba. Él está en Brasil. Metió más leña al fuego y no es cualquiera. Discrepo no solo con que no hay una campaña, sino por el momento en que lo dice cuando lo que hay que hacer es bajar la pelota.



-Un informe de Búsqueda de hace unos días dio cuenta de los premios de los jugadores y el sueldo del entrenador Tabárez. Aseguró que de lo recaudado en el Mundial, a los clubes les quedó muy poco. ¿Cuál es su visión?



-Yo discrepé con ese informe. ¿Qué tema se quierer plantear? ¿El de los premios? Antes los jugadores jugaban una eliminatoria, cobraban presencia, viáticos y premio. Si clasificaban al mundial, bárbaro. Si no, igual la AUF les tenía que pagar todo eso. Ahora los jugadores vienen tres años a la eliminatoria, solo por los viáticos. El premio es a ganador. “Si vamos al Mundial, nos pagan. Si no, estamos a mano”. ¿Qué negocios es mejor? Yo pienso que el actual. Respecto al entrenador, hay que verlo en contexto. De los 10 seleccionadores de Sudamérica, está del séptimo para abajo. ¿Qué quieren? ¿Un entrenador de 100.000 pesos? Que lo traigan. Después no se quejen si no consigue resultados.