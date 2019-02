La 91° entrega de los premios Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Película.

Este año son ocho las candidatas a Mejor Película de diez posibles. La que se está posicionando como favorita es Roma, que ganó Globo de Oro, BAFTA y Critics’ Choice a Film Extranjero, y BAFTA y Critics’ Choice a Mejor Film, y su director -Alfonso Cuarón- viene arrasando con todos los premios. Pero no hay que desestimar a La Favorita, que ganó siete BAFTA, ni a Green Book, Globo de Oro a Mejor Comedia y la elegida del sindicato de Productores (PGA). Con menos chances: Bohemian Rhapsody (Globo de Oro en Drama) y Pantera Negra (Mejor Elenco del Sindicato de Actores).



Candidatas: Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, Infiltrado en el KKKlan, Green Book: Una amistad sin fronteras, El Vicepresidente, Nace una estrella, La Favorita y Roma.

Director.

Candidatos: Adam McKay (El Vicepresidente), Alfonso Cuarón (Roma), Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan), Pawel Pawlikowski (Cold War) y Yorgos Lanthimos (La Favorita).



El mexicano Alfonso Cuarón ya tiene el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Directores (DGA), el BAFTA y el Critics’ Choice. Todo parecería indicar entonces que se quedará con el Oscar por su muy personal Roma. ¿Puede haber una sorpresa? Es la primera nominación de Spike Lee, un realizador muy querido en Hollywood, y muchos elogian los trabajos del griego Yorgos Lanthimos y del polaco Pawel Pawlikowski. Igual, difícil que no sea Cuarón.

Actor y Actriz Principales.

Entre los actores, Rami Malek lleva todas las de ganar. Ya es dueño del Globo de Oro (Drama), el SAG y el BAFTA. Le compite Christian Bale, Globo de Oro en Comedia, y Critics’ Choice como Actor y Actor de Comedia. Entre las actrices, parece haber una dura puja entre Glenn Close (Globo de Oro en Drama, Critics’ Choice y SAG) y Olivia Colman (Globo de Oro y Critics’ Choice en Comedia, y BAFTA). Y hay quienes apuestan por el batacazo de Lady Gaga (compartió el Critics’ Choice a Mejor Actriz con Close).



Los candidatos:

​

Actor: Bradley Cooper (Nace una estrella), Christian Bale (El Vicepresidente), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book) y Willem Dafoe (Van Gogh: A las puertas de la eternidad).



Actriz: Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (Una buena esposa), Lady Gaga (Nace una estrella), Olivia Colman (La Favorita) y Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?).

Actor y Actriz de Reparto.





En el rubro masculino, salvo una catástrofe el ganador es Mahershala Ali,que ya se hizo del Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el Critics’ Choice. Mientras que entre las damas, si bien Regina King parece tener una cierta ventaja -ganó Globo de Oro y Critics’ Choice-, no era candidata al SAG (triunfó Emily Blunt), como sí lo era Rachel Weisz, reciente ganadora del BAFTA.



Los candidatos son:



Actor de Reparto: Mahershala Ali (Green Book), Sam Elliot (Nace una estrella), Sam Rockwell (El Vicepresidente), Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan) y Richard E. Grant (Can you ever forgive me?).



Actriz de Reparto: Amy Adams (El Vicepresidente), Marina de Tavira (Roma), Regina King (If Beale Street could talk), y Emma Stone y Rachel Weisz (La Favorita).

Guión.

Categorías complicadas de predecir porque los premios previos se han repartido entre varias y sin repetir. El Globo de Oro, que no distingue entre Original y Adaptado, lo ganó Green Book; El BAFTA, La Favorita e Infiltrado en el KKKlan; el Critics’ Choice, El reverendo e If Beale Street could talk, y el WGA (Sindicato de Guionistas), Eighth Grade y Can you ever forgive me?



Los candidatos:



Guión Original: El reverendo, El Vicepresidente, Roma, La Favorita y Green Book.

​

Guión Adaptado: Infiltrado en el KKKlan, If Beale Street could talk, Nace una estrella, La balada de Buster Scruggs y Can you ever forgive me?

Película Extranjera.

Es casi un hecho que nadie le saca la estatuilla a Film Extranjero a la mexicana Roma. La rival podría ser Cold War en caso de que se piense que la película de Cuarón va a ganar el máximo premio de la noche y por eso no se la vote en esta categoría.



Película Extranjera: Cold War (Polonia), Capharnaúm (Líbano), Never look away (Alemania), Somos una familia (Japón) y Roma (México).



Animación.

Spider-Man: Un nuevo universo está acumulando merecidamente los galardones previos (Globo de Oro y BAFTA, entre muchos otros).



Animación: Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai no Mirai, Wifi Ralph y Spider-Man: Un nuevo universo

Rubros técnicos.

Fotografía: Cold War, Nace una estrella, La Favorita, Never look away y Roma.



Diseño de Producción: Pantera Negra, El regreso de Mary Poppins, El primer hombre en la Luna, La Favorita y Roma.



Mezcla de Sonido: Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, El primer hombre en la Luna, Nace una estrella y Roma.



Edición de Sonido: Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, El primer hombre en la Luna, Roma y Un lugar tranquilo.



Edición: Bohemian Rhapsody, El Vicepresidente, Green Book, Infiltrado en el KKKlan y La Favorita.

Estéticos.

Las películas de época son grandes candidatas en Maquillaje y Peinado, y Vestuario. Este año, entran en el género La Favorita (BAFTAen ambas categorías) y Las dos Reinas. Pero también tienen lo suyo Pantera Negra (Critics’ Choice a Vestuario) y El Vicepresidente (Critics’ Choice en Maquillaje y Peinado).



Los candidatos:



Vestuario: Pantera Negra, El regreso de Mary Poppins, La balada de Buster Scruggs, La Favorita y Las dos Reinas.



Maquillaje y Peinado: Border, El Vicepresidente y Las dos Reinas.

Efectos Especiales.

Candidatos: Christopher Robin, El primer hombre en la Luna, Han Solo: Una historia de Star Wars, Ready Player One y Vengadores: Infinity War.

Canción y Banda Sonora.

Difícil que Shallow, de Lady Gaga, no gane el Oscar a Mejor Canción. Ya tiene el Globo de Oro y el Critics’ Choice; en el caso del BAFTA, se premia la Música Original y ganó Nace una estrella, de donde proviene esa canción.



Los candidatos:

​

Canción: All the stars (Kendrick Lamar, Mark “Sounwave” Spears y Anthony “Top Dawg” Tiffith; Pantera Negra), The place where lost things go (Scott Wittman y Marc Shaiman; El regreso de Mary Poppins), Shallow (Lady Gaga; Nace una estrella), When a cowboy trade his spurs for wings (David Rawlings y Gillian Welch; La balada de Buster Scruggs) y I´ll fight (Diane Warren; RBG).



En Banda de Sonido, podría triunfar El primer hombre en la Luna, ganadora del Globo de Oro y el Critics’ Choice.



Los candidatos:



Banda de Sonido: Ludwig Goransson (Pantera Negra), Nicholas Britell (If Beale Street could talk), Alexandre Desplat (Isla de Perros), Marc Shaiman (El regreso de Mary Poppins) y Terence Blanchard (Infiltrado en el KKKlan).

Documental y Cortos.

La categoría en la que se podría considera el antecedente es Documental, donde Free Solo ganó el BAFTA. Se trata de una producción de National Geographic que trata sobre Alex Honnold, el primer escalador en alcanzar sin ninguna ayuda la cima de El Capitán (Estados Unidos), de 900 metros.



Las candidatas para el Oscar en esa categoría y en cortos, son:



Documental: Free Solo, Hale county this morning, this evening, Minding the Gap, Of fathers and sons. Los hijos de Yihad y RBG.

Corto Documental: A night at the garden, Black sheep, End game, Lifeboat y Period. End of sentence.

Corto Animado: Animal behaviour, Bao, Late afternoon, One small step y Weekends.

Corto: Detainment, Fauve, Madre, Marguerite y Skin.