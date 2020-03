Enrique Peña: "El buen periodista tiene que saber vender"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Desde hace un año estás al frente del programa de radio Cada loco con su tema (Catorce10 AM), ¿cómo surgió?



-Desde siempre estuve vinculado a los programas de radio o la prensa en general. Saqué muchos años un diario deportivo y ha participado de muchos programas. Desde hace 14 años, además, hacemos Kapos en VTV.



-Pero este no es un programa deportivo...



-Es verdad. Es un programa que hacemos con el equipo y con la gente. Entre mis compañeros están Tati Román, Javier Cé Pequeño, Luis Jaunarena, y Mario Erramuspe. Cada uno saca los temas más divertidos para la gente. Se trata de entretener y que la audiencia sea protagonista, opinando todo el tiempo. Tenía en el debe una cosa así.



-¿Qué temas se suelen tocar?



-Todo tipo de temas. Los lunes solemos hablar de fútbol. Pero durante el verano teníamos corresponsales en todas las playas: Barra del Chuy, Playa del Cerro, desde Chihuahua también teníamos una chica que nos hacía informes. Me doy cuenta de que la gente se prende más con los temas de pareja o temas eróticos. Me gusta mucho preparar los programas. Le dedico mucho tiempo.

Enrique Peña. Foto: Francisco Flores

-¿Desde cuándo te gustan los medios?



-Todo ha sido vocacional. Increíblemente, cuando yo era chico quedé tartamudo por un susto que tuve al ver que mi madre quedaba electrocutada en el enchufe de la lavarropas. Ella se salvó y yo superé la tartamudez pero desde entonces me encanta hablar. Cuando jugaba, yo aprendía con las notas que me hacían. Trataba de mejorar como “comunicador”. Después de que me retiré en 1998 me llamaron de algunos medios para trabajar, pero me pidieron que consiguiera sponsor. Los conseguí y así fue ganando espacios. El buen periodista tiene que saber vender. Antes, las radios te contrataban, pero ahora hay que conseguir avisadores. Todas las escuelas de periodista debe tener una clase de venta de publicidad.



-¿No te fue difícil ese aspecto tampoco?



-No. Yo me había retirado del fútbol. Iba a hablar con amigos que tenían empresas y les decía: “O me das laburo o me ponés un aviso”. Preferían darme el aviso.



-Jugaste al fútbol 20 años en Wanderers, Huracán Buceo, Nacional y la selección, entre otros equipos. ¿No te dio para una tranquilidad económica?



-No se ganaba al nivel de los números de ahora. Era otra época. No me quejo. Los jugadores del 50 podrían decir lo mismo de nosotros. Ellos tenían que trabajar mientras jugaban. Nosotros nos podíamos dedicar 100% al fútbol. Es cierto que hoy los futbolistas pueden tener más oportunidades de crecimiento, pero también está la otra cara. Si a un jugador no se le da un pase joven, puede terminar pronto su carrera. Yo hice una carrera de 20 años pero hoy la mayoría de los jugadores tienen 8 o 10 años como profesionales. Uruguay es una fábrica de jugadores: forma y vende, si ya a los 21 o 22 no te vendieron, puede que te quedes sin equipo. Hay que formar y mostrar a otro.



-¿Sentiste necesidad económica en algún momento?



-No, porque soy medio pulpo. Si tengo que laburar, lo hago. Siempre hice cosas. Jugando al fútbol tenía un gimnasio y un restaurante. De ese vivía y con el fútbol ahorraba para comprarme mi casa. Cuando me salió el pase al Temuco de Chile, hice lo que me faltaba para comprar mi casa. Siempre viví con la realidad de laburante y la mentalidad de ahorrar. Nunca me la creí. Muchos de mis compañeros de entonces mandaban a sus hijos a colegios privados pero yo los mandé a los cuatro a escuela pública. Si iban a la privada, no me alcanzaba el sueldo ni para ahorrar.



-También sos gran aficionado a la náutica. ¿Cuándo comenzaste con la disciplina?



-Después de haber dejado el fútbol. Soy operado de la cadera, donde me pusieron prótesis. Entonces no pude jugar más ni como hobbie al fútbol. Así que arranqué para la náutica. Fui aprendiendo. Desde 2012 tengo velero. Empecé con un cadete, luego un 26 pies y ahora tengo un 32 pies. Lo tengo con otros cuatro amigos porque solo sería imposible. Sería muy difícil de mantener los costos.



-¿Con qué frecuencia salís a navegar?



-Trato de salir todas las semanas. Estuve en varias regatas y gané algunas.



-También tuviste incursiones en teatro?



-Sí. Hice cuatro obras. Estamos ensayando la obra “Cada loco con su tema” en versión teatral. Lo hago con la gente, el público va a jugar su rol. Ya hice Desvergonzados, Amigos eran los de antes con Luis Orpi y Los hijos de Dios con Obdulio Trasante.



-Como futbolista tenías el perfil de número 5 de destrucción. ¿Siempre fue así?



-No. Jugaba de 9 goleador en el baby fútbol y en las inferiores. Con el profesionalismo empecé a jugar más atrás, de zaguero o número 5. Tenía mucho ida y vuelta. Eso fue lo me llevó a la selección uruguaya. Me citaron cuando estaba Wanderers. Cuando estuve en Nacional nunca me citaron, aunque salí varias veces como el mejor 5 de la temporada. Justo agarró el maestro (Oscar) Tabárez la conducción técnica (1989) y nunca me citó, ni siquiera a una práctica. Con Borrás tuve oportunidades y Fleitas me puso de capitán. Cuando llegué a Nacional, pensaba que iba a tener más oportunidades, pero no. Fue el final de la selección para mí.



-¿Tabárez tiene más simpatía por Peñarol?



-Eso no sé... Lo quiero mucho al maestro igual. Fue técnico mío en Wanderers. Conozco mucho a Celso Otero y a Mario Rebollo. Quiero que les vaya bien, porque si eso sucede nos va a ir bien a todos.



-¿Te gusta la selección? Hay quienes piensan que se está desaprovechando a una generación...



-Yo pienso que en el fútbol uruguayo es un milagro todo. Creo que a la selección se le puede exigir porque tiene todo y hay jugadores de gran nivel a escala mundial pero tenemos que reconocer que somos Uruguay, un país chiquito. Así que todo lo que se gane, bienvenido sea. Y si no se da, no se da.



-¿Cómo ves el cambio de mando en Uruguay?



-Siempre miro para adelante y quiero lo mejor para todos. El Frente Amplio hizo su política que fue muy buena en algunos aspectos. Lamentablemente y por la droga, la inseguridad dio miedo y eso hizo que perdiera las elecciones. Pero quienes no podía comprarse un auto o una moto, se la compraron en este tiempo. Hoy, la realidad indica que Lacalle Pou es el presidente y soy de apoyar a los que tienen responsabilidades para que las desempeñen lo mejor posible. Esto es como cuando te toca ser técnico de Nacional o de Peñarol. Si a mí me tocara, me iría a vivir a los Céspedes o a los Aromos. Me dedico full time y hago entrenamientos en triple horario. Es tan difícil llegar a esos lugares, que no puedo perder la oportunidad de salir campeón y quedar en la historia. Si me va mal, me va mal. Pero no se me tiene que escapar nada. Ni un detalle. Pienso que lo mismo sucede con un presidente. Podrá equivocarse, pero intentará todo.



-¿Cómo ves la lucha por los derechos de imagen de los jugadores?



-Los derechos existieron toda la vida y siempre los cedimos a la Mutual. Porque los que estábamos en Nacional, Peñarol o la selección son los que tienen el derecho de imagen más valioso. Se lo dábamos a la Mutual para que lo repartieran a los demás. Pero ahora no es así... De repente los jugadores de la selección que ganan millones de dólares, te pelean 3.000 dólares por derechos de imagen y se lo cobran. Como está Tenfield en el medio, es socialmente “agradable” pelearlo. Lo que hacía Tenfield era darle 200.000 dólares a la Mutual para que los jugadores libres tuvieran respaldo y haga obra social. Ahora no. Toda la vida hubo crácks, Luis Cubilla, Obdulio Varela... pero todos esos cedieron los derechos a la Mutual. Porque los jugadores más expuestos, de los grandes y de la selección tenían conciencia de que sus derechos de imagen valían más que los de los demás. Por eso se cedía. Hoy hay otro pensamiento, lo acepto y bueno, cada uno con su librito, cada loco con su tema.