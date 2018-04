El enemigo es la lluvia

El mundo tal cual lo conocemos ya no existe más. Hace seis años, un virus terminó con casi toda la población de Escandinavia. Lo hizo a través de la lluvia, la gran enemiga a temer en esta historia. Cansados de estar ocultos en un búnker en medio del bosque, dos hermanos daneses deciden salir al mundo y ver qué hay "ahí afuera".

Los jóvenes salen provistos de dos cosas. Por un lado, una consigna que deberán seguir al pie de la letra si quieren sobrevivir: "Evita la lluvia, evita la muerte". Por otro, un cuaderno con notas que dejó su padre, que les servirá como guía no para sobrevivir, sino para vivir, ya que luego de seis años encerrados poco saben de la vida en sociedad.

Mientras son ellos dos, no hay problema. Pero a medida que empiezan a caminar, comienzan a encontrarse con otros sobrevivientes. Son en su mayoría jóvenes, como ellos, por lo que de inmediato formarán un grupo dispuesto a embarcarse en la peligrosa travesía de buscar una señal de vida en la región.

Sin restricciones sociales ni mandatos morales, el grupo puede ser todo lo que se proponga. Pero la lucha por la supervivencia les demostrará que el amor, los celos y muchos dilemas humanos no son cosas del pasado, sino que aún subsisten en el mundo postapocalíptico.

Esos serán sus problemas más inmediatos, pero siempre bajo la amenaza mayor: ¿qué pasará cuando empiece a llover?

The Rain es la primera serie danesa original para Netflix. Se inscribe dentro de la la moda de estrenos escandinavos, sobre todo policiales, que ha venido presentando este servicio de streaming. Y también en ese objetivo de conquistar al público más joven con historias que han probado atrapar a las nuevas audiencias. ¿Cómo no ver algo de la exitosa The Walking Dead en esta historia? ¿O ingredientes de la alemana Dark o la americana The Stranger Things?

La serie es una creación de Jannik Tai Mosholt también responsable de otro éxito de Netflix, Rita, y de la aclamada serie política Borgen-, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo. Mientras que la dirección estuvo en manos de Kenneth Kainz (Dicte) y Natasha Arthy, esta última conocida de otra clásica serie danesa, Forbrydelsen, que luego tuviera su versión americana titulada The Killing.

En cuanto al elenco, lo más probable es que los nombres nos digan poco, pero hay figuras conocidas de algunas producciones que han llegado por este lado del mapa. Lo integran Alba August (Reliance, Jordskott y Becoming Astrid), Mikkel Boe Flsgaard (La reina infiel, The Legacy), Lucas Lynggaard Tnnesen (Tidsrejsen, El guardián de las causas perdidas), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, Alta fidelidad), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Lkken (One-Two-Three Now!) y Johannes Kuhnke (Fuerza mayor).

La primera temporada constará de ocho capítulos de una hora que estarán disponibles en Netflix a partir del viernes 4 de mayo.