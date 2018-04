Encuentro explosivo

La primera pista la dio Shonda Rhimes en su cuenta de Twitter @shondarhimes. El pasado 3 de enero, la productora publicó allí una página de un guión en la que se podía leer un diálogo entre Olivia Pope (Kerry Washington) y Annalise Keating (Viola Davis). Gran sorpresa, porque se trata de las protagonistas de dos series distintas de la cadena estadounidense ABC.

La primera es una asesora de personalidades influyentes de la política y otras áreas en Escándalo (Scandal), serie que va por su séptima temporada, la cual por el momento no se está emitiendo en América Latina (se estrena el 7 de mayo). La segunda es una renombrada abogada penalista dispuesta a todo para ganar sus casos en Lecciones del crimen (How to get away with murder), ficción que está en su cuarta temporada, la que se exhibe los lunes a la medianoche por Sony.

La cosa no quedó por allí. Kerry Washington tomó la posta y en su Twitter publicó: "Oye @violadavis, mira esto. ¿¡Acaso este lugar te parece familiar?! ¿¡Dónde estás!?", acompañándolo con una foto suya en tribunales. La respuesta de Viola Davis no se hizo esperar: "Oye @KerryWashington, ¿adivina dónde estoy?", tuiteó con una foto suya en el set de Escándalo que simula ser el Salón Oval de la Casa Blanca, al que Olivia Pope suele concurrir por su estrecha relación primero con el Presidente de los Estados Unidos y ahora con la presidenta Mellie Grant, de la cual es Jefa de Gabinete.

El intercambio continuó como parte de la campaña promocional del cruce con, por ejemplo, Olivia Pope/Kerry Washington escribiendo en un pizarrón: "Cómo sobrevivir a un escándalo", jugando con la presentación de la serie Lecciones del crimen, en la que Annalise escribe en el pizarrón de la Universidad donde dicta clases, algo así como "Cómo sobrevivir a un asesinato".

Los fans de ambas series comenzaron a delirar y a imaginar todo tipo de historias que pudieran involucrar a dos personajes femeninos tan fuertes. Finalmente, el pasado jueves 1° de marzo pudieron disfrutar del tan esperado crossover, dos capítulos en continuado, uno de cada serie, en el que Olivia y Annalise compartieron escenas.

El lunes que viene será el turno para los televidentes de Latinoamérica que, a las 23 horas, podrán comenzar a ver el hilo que une a estas mujeres con el capítulo doce de la séptima temporada de Escándalo y continuar la historia a la medianoche, con el capítulo trece de la cuarta temporada de Lecciones del crimen.

Pedido de ayuda.

La excusa para que Annalise y Olivia se conozcan será un caso de la primera. Los que siguen Lecciones del crimen saben que la abogada y docente universitaria trabaja en una demanda colectiva contra el estado de Filadelfia, la que le está costando mucho llevar a buen puerto y está a punto de naufragar. Como manotón de ahogado, decide recurrir a la influyente Olivia Pope, una mujer llena de contactos y muy cercana a la Casa Blanca.

En el episodio titulado Permítame presentarme de Escándalo, Annalise visita a Olivia junto a su alumna Michaela Pratt (Aja Naomi King) para solicitarle acelerar el seguimiento de la demanda colectiva ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como la única oportunidad que le queda para reabrir una demanda que se cerró sin que pudiera prestar declaración.

Así se inicia el contacto entre ambas mujeres que continuará en el capítulo Lahey vs. la comunidad de Pensilvania de Lecciones del crimen. Como se podrán imaginar quienes conocen muy bien a estos dos personajes, al principio habrá un choque de egos, pero finalmente se unirán para trabajar juntas, lo cual puede ser realmente explosivo.

Condimentos no faltan para esperar el encuentro con muchas expectativas. Viola Davis ha ganado un Emmy y dos SAG (premio del Sindicato de Actores) por ponerse en la piel de Annalise Keating, además de estar nominada a dos Globo de Oro. Mientras que Kerry Washington ha sido nominada a todos esos galardones por su interpretación de Olivia Pope, aunque sin la suerte de llevarse alguno.

Shonda Rhimes, también responsable de Greys Anatomy, Private Practice y The Catch, entre otras conocidas series, es la creadora y guionista de Escándalo y productora ejecutiva de Lecciones del crimen. Ha sido candidata a tres premios Emmy como creadora y responsable de Greys Anatomy.

Tres influyentes mujeres, a las que se les suma la característica en común nada menor de ser de raza negra.

La invitación para este sin dudas encuentro explosivo queda hecha y no puede ser más tentadora.