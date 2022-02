Emanuel García: "El Marginal formó una gran familia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Estuviste junto a tu compañero de El Marginal Abel Ayala disfrutando de Punta del Este, ¿cómo fueron estos días?



-Salimos un poquito, pero nos cuidamos. Estuvimos recorriendo y haciendo algo de playa. El 1° de enero recibimos el año en Enjoy Punta del Este junto a Javi Azcurra (gerente de hotel), que es un amigo. Es el tercer año que vengo.



-Los años anteriores también se te había visto en Punta del Este compartiendo la temporada con otros actores de El Marginal, ¿se creó como cierta comunidad entre el elenco?



-Algo de lo lindo que dejó El Marginal fue que después de trabajar tantos años juntos formó una gran familia. Fueron muchas horas de grabación durante varios años. Siempre después de grabar se hacían cenas y habían muchos encuentros, así que la buena relación entre todos se fue dando naturalmente.

-¿Cómo fue compartir escenas con figuras de la talla de Gerardo Romano, Roly Serrano o Alejandro Awada?



-Fue un elenco muy importante. También me tocó compartir con Claudio Rissi, Carlos Portaluppi o Juan Minujín. Eso me hacía levantar la vara para estar siempre concentrado y a full. Esta fue mi primera gran experiencia en ficción, y también me ayudó tener a Abel (Ayala) en el día a día como compañero. Él me enseñaba todo el tiempo, y para mí era todo un aprendizaje. Además, trabajar en Underground y con los directores con los que trabajamos fue una gran responsabilidad.

Emanuel García recibió el año en Punta del Este junto a su familia uruguaya y amigos de "El Marginal". Foto: Matítas Sayavedra

-Fuiste dirigido nada menos que por Luis Ortega, ¿cómo es como director?



-También fue una enorme responsabilidad trabajar con él. Teníamos muchas charlas y él era muy claro en lo que quería. A partir de ahí me daba la tranquilidad para jugar y ser libre.

-¿Hubo alguna escena en particular que te haya costado?



-Sí, tuve una escena en particular en esta cuarta temporada. Me exigí y preparé de una manera muy importante, al punto que ni yo podía creer lo que estaba haciendo. No la puedo decir para el que todavía no la vio. También me acuerdo de otra escena difícil que hice con Martina Gusmán en otra temporada en la que le contaba de una situación complicada de mi hermana.



-¿Cómo manejás la exposición?, ¿te piden muchas selfies?



-Nos divertimos con el cariño de la gente. El público se toma el tiempo de venir a contarnos lo que le pasa cuando ve la serie. Se nos acercan y nos dicen cosas del programa. El otro día unos chicos nos decían que con la serie se rieron y lloraron, y que era un plan para juntarse con amigos a comer un asado. Eso a nosotros nos nutre, nos gusta estar cerca de la gente.

-Gracias a Netflix la serie se vio en todas partes del mundo, ¿te sorprendió la repercusión en algún sitio remoto en particular?



-Tuve la posibilidad de estar en Italia, España y México en los últimos meses y me impresionó la cantidad de gente que consume la serie. Creo que el fuerte del programa está en el boca a boca, se hizo conocida y se fortaleció así.



-¿Cuál dirías que es el condimento que se suma en esta cuarta temporada, estrenada recientemente en Netflix?



-Lo lindo es que estamos en una cárcel nueva. Es todo un mundo nuevo para explorar. Los personajes van creciendo y pasan por un montón de situaciones que traen de las temporadas anteriores. Poder trabajar esa continuidad es un gran desafío.



-¿Cuáles fueron las repercusiones de la nueva temporada?



-Las repercusiones de la gente en la calle son increíbles. Nos dan mucho cariño y nos hacen saber todo el tiempo que les encanta la serie. Nosotros estamos muy felices y no podemos creer a nivel mundial la cantidad de reproducciones que tuvo.

-En este nuevo ciclo tenés más cantidad de escenas y protagonismo, ¿sentiste una mayor responsabilidad?

-Todas las temporadas me las tomé con la misma seriedad y compromiso. Gracias a Dios en esta temporada a mi personaje le dieron más desarrollo y estoy muy agradecido con Sebastián Ortega, Pablo Cullel, Vanina Martorilli y toda la producción de Underground que me dio la posibilidad de poder trabajar más la historia de mi personaje. Igualmente en todas las temporadas dejé mi corazón y lo mejor de mí en esta ficción. Son mis primeros pasos como actor y uno siempre quiere estar a la altura de las circunstancias.

-En los últimos años también debutaste como cantante, ¿cómo fue dar ese paso?



-Estoy muy contento. Hace tiempo que tenía ganas de hacer música, pero no encontraba el grupo humano adecuado para hacerlo. Finalmente lo encontré. Hace poco en Barcelona hicimos el videoclip del nuevo tema Buenas Vibras que vamos a dar a conocer este mes. Yo vengo de familia de músicos: mi primo Santiago García y mi tío Jorge García hacen candombe.



-¿Es una experiencia complementaria o tenés ganas de darle prioridad a tu carrera como músico?



-Creo que mi trabajo como actor y mi trabajo como músico se complementan y se potencian entre sí.



-Tenés familia en Uruguay, ¿visitás mucho el país?



-Mi mamá es uruguaya y tengo siete tíos uruguayos. Ella vive en Buenos Aires, pero sus hermanos en Uruguay, así que vengo seguido. Uno de ellos es Coquito Rodríguez, exjugador de Peñarol. Este año lo empecé con familia y amigos en Uruguay.



-¿Cómo es el vínculo con la parte de tu familia que vive en Uruguay?



-La familia está dispersa por todos lados. Mi primo Álvaro, por ejemplo, está jugando en el Real Madrid. Pero todos somos muy unidos. Cada vez que podemos viajamos para visitarnos.