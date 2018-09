Se trata de un recorrido por la vida y el impacto cultural que la música del artista ha tenido desde su primer hit y a lo largo de toda su carrera musical. Incluye testimonios inéditos de las personas que mejor lo conocieron y fueron profundamente influenciadas por él, como ser su exesposa, Priscilla Presley, quien también oficia como una de las productoras del documental.

"Considerado uno de los íconos culturales más significativos del siglo XX, Elvis Presley se transformó en un símbolo del rock & roll, impulsando una revolución en el mundo de la música". Así nos presenta HBO al protagonista de Elvis Presley: The Searcher (Elvis Presley: El Rey del Rock and Roll, según su título en español), documental en dos partes que se emitirá el lunes y martes de la próxima semana, siempre a las 22 horas.

Temas musicales como Its now or never, Are you lonesome tonight y Suspicious minds irán marcando el recorrido que realiza este film dirigido por Thom Zimny y guionado por Alan Light.

El mismo incluye sorprendentes tomas rodadas en Graceland, el icónico hogar de Elvis, y reúne testimonios hasta el momento no conocidos de las personas que mejor conocieron al artista y a las que éste influenció de manera fundamental. Tal el caso de su exesposa, Priscilla Presley (también productora del documental); su guitarrista, Scotty Moore; su amigo de la infancia, Red West, y los músicos Tom Petty, Bruce Springsteen, Emmylou Harris y Robbie Robertson, que detallan el impacto que Elvis tuvo en sus carreras y sus vidas.

Y lo inédito no termina allí, sino que también remite a las fotos y videos utilizados para ilustrar el documental. El material forma parte de colecciones privadas que se encuentran alrededor del mundo.

Elvis Presley: The Searcher cuenta con música original compuesta por Mike McCready, el guitarrista principal de la banda de rock Pearl Jam, quien también habla sobre su trabajo en el documental y comparte sus impresiones sobre el ícono musical.

Dos entregas.

El trabajo se divide en dos partes de entre hora y media y hora y cuarenta y cinco minutos cada una.

La primera, a exhibirse el lunes, presenta el siguiente contenido:

-La infancia del artista en Tupelo, Mississippi, donde descubrió su primeras influencias musicales.

-Su encuentro inicial con Sam Phillips, el productor de Sun Records con quien grabó el hit Thats all right, y sus primeras giras, que construyeron su reputación como una estrella en crecimiento.

-Su salto a la fama sin precedentes en 1956, gracias a una seguidilla de éxitos y memorables presentaciones en televisión.

-Sus primeros pasos en el cine con sucesos como Love me tender y Jailhouse Rock.

-Y detalles de su vida personal, incluyendo el doloroso momento de la muerte de la persona que él más amaba en el mundo, su madre, y su paso por las Fuerzas Armadas en Alemania, donde conoció a quien sería su esposa, Priscilla Beaulieu.

La segunda parte, que estará en pantallas el martes, incluye:

-Su regreso a casa luego de su tiempo en el Ejército, cuando aún era una gran estrella y grabo éxitos como Its now or never, frente a un escenario cambiante para la música pop.

-El período en el que se dedicó al cine, lo que estancó su crecimiento musical y alejó a muchos de sus fans.

-Su regreso triunfal a la televisión en 1968, un año marcado por los movimientos sociales que lo impactaron profundamente, y su gran show musical Aloha desde Hawaii, que alcanzó a billones de personas vía satélite.

-Sus problemas de salud en la década del 70, provocados en parte por su recargada agenda, que superaba más de cien conciertos anuales. También se verá su creciente dependencia de los medicamentos.

-La emotiva grabación del exitoso tema Separate ways, poco antes de su divorcio de Priscilla en 1973, y su decisión de hacer una grabación maratónica en el Jungle Room de Graceland en 1976, de donde surgieron los álbumes The Jungle Room Sessions.

-El documental cierra con la muerte del ícono, el 16 de agosto de 1977, con tan solo 42 años de edad.

Elvis Presley: The Searcher se volverá a exhibir el jueves 4 de octubre (parte uno, 15:15), el domingo 7 (partes uno y dos, desde las 13:45), el miércoles 10 (parte 2, 9:05), el sábado 27 (primea parte, 8:10) y el domingo 28 (segunda parte, 8:35). Además sigue disponible en HBO GO.

El documental es una producción original de HBO Documentary Films en asociación con Sony Pictures Television.