Los elegidos

La forma del agua se encamina con paso seguro a llevarse el Oscar más importante de la noche. Pero tiene rivales que pueden complicarle la vida, como Tres anuncios por un crimen y hay quienes hablan de Dunkerque. Como contras, la primera de estas dos "enemigas" no tiene nominado a su director, Martin McDonagh, y la segunda no presenta candidaturas en rubros de peso como son los actores.

Si nos guíamos por los premios previos, que siempre son un buen termómetro aunque el sistema de selección y quienes lo llevan adelante sean muy distintos, tenemos que La forma del agua ya ganó el Globo de Oro, pero Tres anuncios por un crimen se quedó con el SAG a Mejor Elenco, que viene a ser el equivalente a Mejor Film en los premios del Sindicato de Actores, además de ganar el BAFTA (Oscar inglés). Los Productores, en tanto, premiaron a la película de Del Toro.

El director mexicano tiene casi asegurado el Oscar a Mejor Director, ya que ganó el galardón del sindicato (DGA) y rara vez no se repite el premio.También se llevó el BAFTA.

Dentro de los actores, se da como un hecho que Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen) y Gary Oldman (Las horas más oscuras) serán los triunfadores en la categoría Principal, mientras que Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen) y Allison Janney (I, Tonya) lo harían en la de Reparto. Son los mismos ganadores que en el Globo de Oro, pero hay que decir que en los premios de la Prensa Extranjera en Hollywood los actores se dividen por Drama y Comedia, por lo que en la categoría Mejor Actriz, McDormand compite con la ganadora del Globo de Oro a Actriz de Comedia, que fue Saoirse Ronan (Lady Bird). Otro punto a tener en cuenta es que, a la hora de darse las sorpresas, por lo general ocurren en el rubro Actor/Actriz de Reparto. En el sector masculino, Rockwell tiene rivales que pueden dar el batacazo, como Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo), Richard Jenkins (La forma del agua) o su propio compañero de elenco, Woody Harrelson. Decir además que McDormand, Oldman, Rockwell y Janney ganaron SAG y BAFTA.

En Guión Original, La forma del agua la tiene difícil con la sorprendente ¡Huye!, que ya se llevó el premio del gremio (WGA), y con Tres anuncios por un crimen, que ganó el BAFTA. Mientras que en Guión Adaptado, todo indica que la estatuilla irá a parar a manos de James Ivory por Llámame por tu nombre. Ya tiene el WGA y el BAFTA.

En otras categorías, el premio a la Animación parece enfilar hacia Coco (ganó Globo de Oro y BAFTA), pero Loving Vincent aparece como el gran enemigo. En Película Extranjera, la ganadora del Globo de Oro, la alemana En pedazos, no está entre las candidatas al Oscar. La que podría entonces llevarse el Premio de la Academia sería la rusa Loveless, aunque hay quienes apuestan por la chilena Una mujer fantástica, que sigue cosechando reconocimientos por el mundo.

La ceremonia del Oscar podrá seguirse en directo por TNT, TNT Series (idioma original) y Teledoce (22 hs.). En el caso de TNT, que ofrecerá la transmisión con traducción simultánea, Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría conducirán la Alfombra Roja (20:30), mientras que César Cardoza estará a cargo de las traducciones, y Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez comentarán cada detalle de la ceremonia conducida por el comediante Jimmy Kimmel.

Claro está que tanto la previa como el post-show también podrán verse por E! Entertainment Television en sus ya clásicos programas: Antesala (15:30), Alfombra Roja (20 horas) y La Fiesta (01:30).

A continuación les ofrecemos todos los nominados de la 90° entrega de los premios Oscar:

Película: Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Dunkerque, ¡Huye!, Lady Bird, El hilo fantasma, The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, La forma del agua y Tres anuncios por un crimen.

Actor: Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre), Daniel Day-Lewis (El hilo fantasma), Daniel Kaluuya (¡Huye!), Gary Oldman (Las horas más oscuras) y Denzel Washington (Roman J. J. Israel, Esq.).

Actriz: Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y Meryl Streep (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono).

Actor de Reparto: Willem Dafoe (El Proyecto Florida), Woody Harrelson y Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen), Richard Jenkins (La forma del agua), y Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo).

Actriz de Reparto: Mary J. Blige (El color de la guerra), Allison Janney (I, Tonya), Lesley Manville (El hilo fantasma), Laurie Metcalf (Lady Bird) y Octavia Spencer (La forma del agua).

Director: Christopher Nolan (Dunkerque), Jordan Peele (¡Huye!), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (El hilo fantasma) y Guillermo Del Toro (La forma del agua).

Guión Original: Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani (Un amor inseparable), Jordan Peele (¡Huye!), Greta Gerwig (Lady Bird), Guilllermo Del Toro y Vanessa Taylor (La forma del agua), y Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen).

Guión Adaptado: James Ivory (Llámame por tu nombre); Scott Neustadter y Michael H. Weber (The Disaster Artist: Obra Maestra); Scott Frank, James Mangold y Michael Green (Logan); Aaron Sorkin (Apuesta Maestra), y Virgil Williams y Dee Rees (El color de la guerra).

Película Extranjera: Una mujer fantástica (Chile), The insult (Líbano), Loveless (Rusia), On body and soul (Hungría) y The Square (Suiza).

Animación: Un jefe en pañales, The Breadwinner, Coco, Olé: El viaje de Ferdinand y Loving Vincent.

Fotografía: Blade Runner 2049, Las horas más oscuras, Dunkerque, El color de la guerra y La forma del agua.

Diseño de Producción: La Bella y la Bestia, Blade Runner 2049, Las horas oscuras, Dunkerque y La forma del agua.

Mezcla de Sonido: Baby. El aprendiz del crimen, Blade Runner 2049, Dunkerque, La forma del agua y Star Wars: Los últimos Jedi.

Edición de Sonido: Baby. El aprendiz del crimen, Blade Runner 2049, Dunkerque, La forma del agua y Star Wars: Los últimos Jedi.

Edición: Baby, El aprendiz del crimen, Dunkerque, I, Tonya, La forma del agua y Tres anuncios para un crimen.

Efectos Visuales: Blade Runner 2049, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Kong: La Isla Calavera, Star Wars: Los últimos Jedi y El Planeta de los Simios: La Guerra.

Vestuario: La Bella y la Bestia, Las horas más oscuras, El hilo fantasma, La forma del agua y Victoria & Abdul.

Maquillaje y Peinado: Las horas más oscuras, Victoria & Abdul y Extraordinario.

Música: Hans Zimmer (Dunkerque), Jonny Greenwood (El hilo fantasma), Alexander Desplat (La forma del agua), John Williams (Star Wars: Los últimos Jedi) y Carter Burwell (Tres anuncios por un crimen).

Canción Original: Mighty River (El color de la guerra), Mistery of Love (Llámame por tu nombre), Remember me (Coco), Stand up for something (Marshall) y This is me (El Gran Showman).

Documental: Abacus: Small enough to jail, Faces Places, Icarus, Last Men in Aleppo y Strong Island.

Corto Animado: Dear Basketball, Garden Party, Lou, Negative Space y Revolting Rhymes.

Corto de Acción: Dekalb Elementary, The Eleven OClock, My Nephew Emmett, The Silent Child y Watu Wote/All of Us.

Corto Documental: Edith+Eddie, Heaven is a traffic jam on the 405, Heroin(e), Knife Skills y Traffic Stop.

Independientes.

Como ya es tradición, un día antes de la ceremonia del Oscar se realiza la entrega de los Independent Spirit Awards, los premios que reconocen al cine independiente o de bajo presupuesto.

Por lo general, muchos de los artistas que concurren a esta celebración también lo hacen al Premio de la Academia, pero la diferencia está en la actitud que adoptan en uno y otro lugar. Mientras en el Teatro Dolby de Los Ángeles todo es glamour, brillos y, por lo general, solemnidad, en la Playa de Santa Mónica (California) en la que se monta la carpa de los Independent Spirit Awards, todo es mucho más relajado, el vestuario es informal y los discursos algo más arriesgados.

Con la conducción de los comediantes Nick Kroll y John Mulaney, la 33° entrega tiene a Llámame por tu nombre (seis), ¡Huye! y Good Time (cinco cada uno) como los films más nominados. Los dos primeros han sido estrenados en Uruguay, mientras que el segundo no se sabe si tendrá exhibición local además de la que ya tuvo en el Festival de Punta del Este. Quizás si gana algunos de estos premios, los distribuidores uruguayos se decidan a proyectarlo.

Los Independent Spirit Awards cuentan con particularidades tales como no haber censurado a James Franco por las denuncias de acoso sexual en su contra y tenerlo entre los nominados por The Disaster Artist: Obra Maestra, película por la que se llevó el Globo de Oro a Actor de Comedia. En la categoría de Mejor Actor no participa Gary Oldman, por lo que se da casi como una fija que Timothée Chalamet se quedará con la estatuilla gracias a su excelente labor en Llámame por tu nombre.

En las otras categorías actorales podrían repetirse los pronósticos hechos para el Oscar, pero es más difícil sostenerlos porque hay muchas películas que no se han visto en Uruguay y que podrían estar ofreciendo dura pelea.

En cuanto a la dirección, Lucas Guadagnino (Llámame por tu nombre) tiene todas las de ganar.

En Película Extranjera, no participa la rusa Loveless, pero sí la chilena Una mujer fantática, aunque aparece 120 pulsaciones por minuto, una producción francesa protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart que está recibiendo muchos elogios.

Entre las sorpresas, se mencionan las candidaturas de The Rider, que aspira a ganar como Mejor Película y Dirección (para la china Chloé Zhao).

Apenas un pantallazo de la entrega de estos premios que este año no serían transmitidos en América Latina (otros años se vieron por I.Sat). Lo que sigue son todas las nominaciones:

Película: Llámame por tu nombre, El Proyecto Florida, ¡Huye!, Lady Bird y The Rider.

Ópera Prima: Columbus, Ingird goes West, Menashe, Oh, Lucy! y Patti Cake$.

Premio John Cassavetes: Dayveon, A Ghost Story, Life and nothing more, Most Beautiful Island y The Transfiguration.

Director: Sean Baker (El Proyecto Florida), Jonas Carpignano (A Ciambra), Lucas Guadagnino (Llámame por tu nombre), Jordan Peel (¡Huye!), Benny Safdie y Josh Safdie (Good time), y Chloé Zhao (The Rider).

Actriz: Salma Hayek (La cena de Beatriz), Frances McDormand (Tres avisos por un crimen), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), Shinobu Terajima (Oh, Lucy!) y Regina Williams (Life and nothing more).

Actor: Timothée Chalamet (Llámame por...), Harris Dickinson (Beach Rats), James Franco (The Disaster Artist: Obra Maestra), Daniel Kaluuya (¡Huye!) y Robert Pattinson (Good time).

Actriz de Reparto: Holly Hunter (Un amor inseparable), Allison Janney (I, Tonya), Laurie Metcalf (Lady Bird), Lois Smith (Marjorie Prime) y Taliah Lennice Webster (Good time).

Actor de Reparto: Nnamdi Asomugha (Crown Heights), Armie Hammer (Llámame por tu nombre), Barry Keoghan (The Killing of a Sacred Deer), Sam Rockwell (Tres avisos por un crimen) y Benny Safdie (Good time).

Guión: Greta Gerwig (Lady Bird), Azazel Jacobs (The Lovers), Martin McDonagh (Tres avisos por un crimen), Jordan Peele (¡Huye!) y Mike White (La cena de Beatriz).

Primer Guión: Donald Cried, Un amor inseparable, Women who kill, Kogonada, Columbus e Ingrid goes West.

Fotografía: The Killing of a Sacred Deer, Columbus, Beach Rats, Llámame por tu nombre y The Rider.

Edición: Good time, Llámame por tu nombre, The Rider, ¡Huye! y I, Tonya.

Documental: The Departure, Faces Planes, Last Men in Aleppo, Motherland y Quest.

Película Internacional: 120 pulsaciones por minuto (Francia), Una mujer fantástica (Chile), I am not a witch (Zambia), Lady Macbeth (Reino Unido) y Loveless (Rusia) .

Premio Robert Altman: El color de la guerra, de Dee Rees.