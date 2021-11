Eduardo Gutiérrez, el relator pasional: "Cuando pierde Uruguay, me voy caliente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El equipo de “Fútbol a sol y sombra”, encabezado por Eduardo “Guti” Gutiérrez sumó la experiencia televisiva. Al programa radial (lunes a viernes 17:00) y las transmisiones en Radio Nacional (CX 30, 1130 AM), los lunes de noche están al frente del ciclo de TV con el mismo nombre, que va por streaming en el canal Esdrújula TV.

“Con Daniel Ordóñez, Alfonso Irrazábal y panelistas invitados, la idea es aportar análisis, opinión y polémica”, asegura Gutiérrez en entrevista con Sábado Show.



El relator, de 33 años, tuvo que apelar a la creatividad en tiempos de pandemia, cuando el fútbol se paró durante cinco meses. Para mantener el interés del público, se dedicó a relatar partidos históricos, como las finales de Copa Libertadores de 1987 o 1988, obtenidas por Peñarol y Nacional respectivamente. La idea tuvo muy buena acogida, en especial en el canal de You Tube de “Futbol a sol y sombra”, donde acumula miles de visitas.

Dueño de un estilo muy pasional, Gutiérrez supo desde chico que quería ser relator. Se inició en el rubro en la 1410 AM y luego aceptó el desafío de ser el sucesor de Carlos Muñoz en Radio Nacional. Allí relata desde 2019.

El equipo transmite todos los partidos, con tres equipos de relatores y narradores. En las últimas mediciones de audiencia, el programa logró escalar posiciones. “Estamos muy contentos con la audiencia”, asegura Gutiérrez.

Eduardo Gutiérrez con sus comentaristas Alfonso Irrázabal y Daniel Ordóñez.

Respecto a aquel fin de semana de dudas sobre la continuidad de Óscar Tabárez en la selección, Gutiérrez opina: “Fue un circo mediático exagerado. No era momento del cambiar el técnico porque no había tiempo. Ni que viniera David Coperfield podía cambiar algo. Creo que todo se hizo para mover los cimientos de alguien parecía intocable”. A juicio de Gutiérrez, más allá de diferencias futbolísticas, el DT debe seguir hasta el final de este ciclo. “Ojalá sea en Qatar. Yo creo que vamos a clasificar. Vamos a estar en el Mundial”, añade.



Más allá de la selección, lo que Gutiérrez ve como más preocupante es cierta falta de “ADN competitivo”. “Creo que tiene que doler más perder. Más allá del fútbol moderno al que hay que aggiornarse, en un vestuario, después de perder, tiene que haber caras largas y nos tenemos que mirar feo y ver cómo salimos de ese momento. Por lo menos cambiar la actitud”, dice y asegura que en los partidos ante Argentina (3-0) y Brasil (4-1) no vio esa rebeldía.

Los partidos de la selección los vive con especial emotividad. "Cuando pierde Uruguay, me voy recaliente, me afecta", asegura el relator.

Un volante de creación

Oriundo de Nueva Helvecia, Eduardo Gutiérrez, jugó al fútbol en su ciudad. Era volante de creación con futuro aunque luego la realidad lo fue alejando de la cancha.



El relato de Gutiérrez de la final de la Copa América tuvo amplia difusión en Argentina. El streamer Coscu, con casi dos millones de seguidores, lo compartió y elogió el estilo del uruguayo. Luego estuvieron en contacto vía redes sociales. “A él le gustó y eso generó muchos comentarios”, dice.

“Nunca voy libretado. Lo que me viene a la cabeza lo largo. La emotividad en el relato es lo que queda en la gente. Es como siento el fútbol. Trato de ponerme en el lugar del hincha”, cuenta.

Más allá de la radio y ahora la TV, Gutiérrez y equipo apuestan a la difusión por las nuevas plataformas. En el canal de You Tube de “Fútbol a sol y sombra” se transmiten en vivo los partidos, con imagen del relator y los comentaristas. También se cuelgan notas y polémicas. “Tenemos muy buenos números y estamos contentos con el crecimiento”, dice.