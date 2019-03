Dos dramas duros y una comedia esperanzadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Beautiful boy: Siempre serás mi hijo.

La película se basa en dos novelas autobiográficas: Beautiful boy y Tweak. La primera la escribió David Sheff, el padre que hace todo lo posible para ayudar a su hijo Nic –autor de la segunda novela- a salir de las drogas. El joven, de 18 años, ya ha probado de todo: marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Estas últimas han sido las peores, las que parecen no dejarlo recuperarse con éxito en todos los intentos de rehabilitación que ha atravesado. La película se para en los dos extremos de la historia: el del padre, un periodista freelance que hace todo lo que está a su alcance por su hijo, incluso corriendo el riesgo de descuidar a su nueva familia, y la del hijo, un chico inteligente y con muy buena educación que lo tiene todo, pero que no puede evitar caer una y otra vez en las tentaciones. En un segundo plano, están la madre de Nic, que al parecer estuvo ausente en varios momentos de su vida, y la segunda esposa y madre de los dos hijos más chicos de David, una mujer que intenta encontrar el lugar justo para ayudar tanto a su marido como a Nic, al que por épocas crió como un hijo más. Se trata de una película dura, por momentos frustrante de ver porque Nic, en un clásico estado de negación, no acepta su realidad y busca manipular a su entorno. Muy buen trabajo de Timothée Chalamet, brillantemente acompañado por un Steve Carrell que crece y mucho en papeles como este. Ambos se potencian en ese vínculo tan estrecho que tienen padre e hijo, y que parece ser la única esperanza de encontrarle un final feliz a este drama tan oscuro como movilizante. Destacar la muy buena música, incluyendo el tema de John Lennon vinculado al título del film, y en los créditos finales el recitado que Chalamet hace del poema Let it enfold you, de Charles Bukowski.

Título original: Beautiful boy | Director: Felix Van Groeningen | Elenco: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan, Christian Convery, Kaitlyn Dever | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 120’ | ****

La Ciambra.

La Ciambra es el barrio de los gitanos en la región italiana de Calabria. Por allí se mueve con total soltura Pío, un adolescente de 14 años que ya está haciendo “carrera” en lo que destaca a los habitantes del lugar: robos, estafas. Quiere ser como su hermano mayor y en ese empeño es que lo sigue la cámara de este film, con toques de documental, que retrata la realidad de los inmigrantes (africanos) y los grupos étnicos que, como los gitanos, no se sienten italianos. La numerosa familia de Pío evidencia estar involucrada en una forma de vida que no solo es difícil abandonar, sino que en su mayoría ni se lo proponen. El protagonista está en la edad de decidir qué futuro quiere, pero está claro que ni lo duda. Una realidad que golpea, más teniendo en cuenta que muchos de los personajes que vemos en el film son reales y no actores que juegan a ser ellos.

Título original: A Ciambra | Director: Jonas Carpignano | Elenco: Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato, Iolanda Amato, Patrizia Amato | Género: Drama | Origen: Italia | Duración: 113’ | ***

Mis huellas a casa.

Un estudiante de Medicina encuentra una cachorrita en una casa abandonada en la que también habitan gatos. Esto último es lo que le impide a un emprendedor derrumbar el lugar para construir edificios, ley de Denver que Lucas y su madre le ponen por delante ganándose el odio del hombre, que encuentra otra ley para responderles: la que prohíbe tener perros de razas potencialmente peligrosas. Y la pequeña Bella es considerada un pitbull (claramente no lo es). La cosa es que esa guerra termina con la perra, ya adulta, lejos de casa y con el objetivo de volver a reencontrarse con sus dueños. Eso da inicio a una larga aventura, con muchas peripecias y personajes por conocer en situaciones que serán muy apreciadas sobre todo por los amantes de las mascotas. Emoción sin llegar a la cursilería, aunque la historia e s bastante básica y se adivina el desenlace. No importa, el rato lo vale.

Título original: A dog’s way home | Director: Charles Martin Smith | Elenco: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, John Cassini, Wes Studi, Edward James Olmos | Género: Drama/Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 95’ | ***