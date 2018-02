Drama racial

Un adolescente negro de 15 años aparece gravemente herido en un confuso incidente en el que está involucrado un policía blanco. Todo ocurre en Jersey City, una pequeña comunidad en la que lo ocurrido hace más evidente el enfrentamiento interracial en un ambiente en el que el aire se podría cortar con cuchillo.

El título de la serie, Seven seconds, hace referencia al tiempo de atención o interés que actualmente le damos a las noticias. "¿Cuánto tiempo lleva ocultar la verdad?", dice el tráiler de la serie, y la respuesta es precisamente "siete segundos".

Basada en la película rusa The Major, Seven seconds es responsabilidad nada menos que de Veena Sud, la creadora de la versión americana de la muy buena The Killing, con Mireille Enos (originalmente es una serie danesa).

La idea surgió en 2015, luego de que Sud se enterara de lo sucedido con Freddie Gray, el hombre negro de 25 años que murió tras sufrir una lesión en el cuello mientras estaba bajo custodia policial. El hecho condujo a una cadena de protestas en varios lugares de los Estados Unidos, sobre todo en Baltimore, donde murió Gray. Y derivó en la creación del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan).

Personajes.

La historia está encabezada por la británica Clare-Hope Ashitey (Master of None, Niños del hombre), que encarna a KJ Harper, una fiscal asistente negra asignada al caso que, además, tiene sus problemas personales. Tendrá un estrecho vínculo con Latrice Butler, la madre del adolescente implicado, que es interpretada por la gran Regina King (American Crime, The Leftovers, The Big Bang Theory). Latrice se da cuenta de que en el incidente de su hijo puede haber más de lo que ella y su esposo (Russell Hornsby) saben.

Los Butler son una familia muy religiosa. Latrice es la directora del coro de la Iglesia y secretaria de la escuela. Es la primera vez que logran ser propietarios de su casa y todo parece ir sobre ruedas, hasta que ocurre el oscuro incidente con su hijo y su vida cambia para siempre. Sobre todo la de Latrice, que será presa de un odio brutal, lo cual deteriorará la relación con su esposo y con quienes la rodean.

Por el otro lado está el oficial de policía culpable de lo ocurrido, que trata de ocultar la verdad ayudado por los demás policías blancos de Jersey City, que alegan que su compañero tenía motivos para hacer lo que hizo. El tema es que a veces la conciencia puede más que salvar el pellejo o la libertad. Tapar lo ocurrido no será entonces tan sencillo.

El reparto se completa con Beau Knapp, Michael Mosely, David Lyons, Raúl Castillo y Zackary Momoth. Gavin OConnor (The Americans) dirigió el episodio piloto.

Seven Seconds es una serie original de Netflix compuesta de diez capítulos de una hora. Si hay segunda temporada, Sud ya anunció que será sobre otro tema político, siempre en Jersey City.