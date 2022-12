"Este domingo el Clínicas es argentino": el hospital se vistió de albiceleste para la final del Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Hospital de Clínicas se vistió este viernes con las ropas albicelestes en apoyo a la selección de Argentina, que el domingo disputará la final de la Copa del Mundo frente a Francia en Qatar.

En la fachada del centro de salud se puede observar dos banderas argentinas a ambos costados. “Este domingo el Clínicas es argentino”, tuiteó el director del hospital, Álvaro Villar, en su cuenta.

Este domingo el Clínicas es argentino. Casciari, nuestro corazón está unido al tuyo! @casciari pic.twitter.com/WlW0KJ4wKa — Álvaro Villar (@alvillar) December 16, 2022

El jerarca realizó un guiño al escritor argentino Hernán Casciari, quien en 2015 fue atendido en ese nosocomio y pudo sobrevivir a un paro cardíaco. “¡Nuestro corazón está unido al tuyo!”, añadió Villar.

Las imágenes también fueron compartidas por la propia cuenta oficial del hospital, que publicó un mensaje similar: “¡Casciari, nuestro corazón late con tuyo!”.

@casciari , nuestro corazón late con el tuyo!!! pic.twitter.com/gqm1SywW9G — Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela (@hcmquintela) December 16, 2022

La respuesta del escritor argentino no se hizo esperar. “El Hospital que me salvó la vida hace siete años, en Montevideo, luce en su fachada una bandera argentina hasta el domingo. "Nuestro corazón está unido al tuyo", dice. ¡Gracias!”, publicó.

La relación entre Casciari y Uruguay no se remonta a su problema de salud, pero se intensificó o, como dice él mismo, logró “entenderla” a partir de ese episodio.



En una entrevista con El País publicada en noviembre del 2019, el escritor dijo consultado por su relación con Uruguay después del infarto: “No sé si creció, pero por lo menos la entendí. Antes del infarto yo tenía una especie de obsesión, no con Uruguay, sino con Montevideo. Desde muy chico sentía un amor por Montevideo sin ni siquiera conocerlo. Me preocupó eso y pensé: ‘¿No será que en otra vida fui uruguayo?’. Pero yo soy ateo y no creo en las reencarnaciones, entonces le quitaba valor. Nunca entendía por qué me pasaba eso, y después del infarto lo terminé de entender: no era un tema con el pasado, sino que era un tema con el futuro. Algo en mí sabía que yo iba a nacer de vuelta ahí. Es como que me tranquilizó saber que sí, que soy uruguayo y que era por algo”.



“El otro día hablaba con mi mujer, Julieta, y decíamos que nos acordábamos minuciosamente de todo. Tengo un recuerdo de mucha felicidad los cinco días que estuve en reposo en el Hospital de Clínicas, cuando ya estaba mejor. Es un lugar enorme y rarísimo: tiene un piso donde las cosas funcionan bien y otro montón de pisos que son depósitos. Cuando me pude levantar e incluso antes, cuando los médicos no me lo permitían, con Julieta nos escapábamos y ella me llevaba por diferentes pisos oscuros para recorrer; la pasamos muy bien. Estábamos al principio de nuestro noviazgo y era toda una aventura. Fue realmente muy divertido ese infarto”, agregó en esa entrevista.