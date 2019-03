El documental de Peter Jackson, un thriller americano y otro argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jamás llegarán a viejos.

Al celebrarse cien años del final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el Museo Imperial de la Guerra de Londres le encargó a Peter Jackson la elaboración de un documental sobre la participación inglesa en el conflicto. El director de El Señor de los Anillos y La forma del agua se enfrentó entonces a un material de 600 horas de imágenes y 100 de audio que dio como resultado un largometraje de una hora y cuarenta minutos en el que los narradores son soldados reales que contaron su experiencia años después. Desde los primeros días en que alistarse se vivía como una aventura en la que todos querían estar involucrados, pasando por los días de entrenamiento en los que muchas veces los invadía el aburrimiento, hasta llegar al infierno de la guerra, ese que les haría terminar deseando que todo acabara de una vez. Las palabras lo dicen todo, pero el golpe es mayor gracias a las acertadas imágenes que Jackson encontró para ilustrarlas. Comenzando por su formato original en blanco y negro y tamaño reducido que, cuando la guerra ya lastima, se apodera de toda la pantalla y aparecen los colores logrados con computadora. Otro detalle interesante es que se trabajó con expertos en lectura de labios para poder saber lo que se decían los involucrados en esas imágenes que, por supuesto, eran mudas. La lectura de los subtítulos, en parlamentos que casi no tienen interrupciones y dan poco respiro, hace que se pierda mucho de la riqueza de lo que las imágenes cuentan. Porque si hay algo que caracteriza al documental es que es un bombardeo constante de información, sea visual como auditiva. Se requiere de la mayor atención para no perder detalles. Se nota el trabajo para entregar un producto muy completo, que traduce con mucha fidelidad lo que se vive en una guerra. Lo sombrío del final echa por tierra el entusiasmo y los sueños heroicos del principio. Valioso documento histórico.

Título original: They shall not grow old | Director: Peter Jackson | Género: Documental | Origen: Reino Unido | Duración: 99’ | ****

Obsesión.

Comienza como la historia de un pescador obsesionado con atrapar un atún gigante y va derivando hacia un thriller que culmina como una aventura de ciencia ficción. Demasiado, se nota y por eso naufraga. Matthew McConaughey y Anne Hathaway, por más Oscar que haya en sus carreras, no pueden remontar dos personajes tan estereotipados como poco creíbles para la historia que deben llevar adelante. El primero es un pescador borracho con traumas de guerra; a la segunda le toca desempeñar el clásico papel de femme fatale del cine noir y lo exagera tanto que cansa con su voz susurrada. Muy lejos de Peaky Blinders, Steven Knight entrega esta historia absurda que tiene como uno de sus ganchos hacer que McConaughey luzca tanto sus músculos como su trasero desnudo. No alcanza.

Título original: Serenity | Director: Steven Knight | Elenco: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou | Género: Drama/ Thriller | Origen: Estados Unidos| Duración: 106’ | **

La misma sangre.

Heredero del campo de su padre, Elías está en problemas económicos porque debido a la burocracia argentina no puede concretar un importante negocio. Necesita dinero y se lo pide a su esposa, que tiene su emprendimiento de catering. Ella se niega porque están en pleno proceso de separación y, una noche, muere en raras circunstancias. El tema es lo que viene después, con un yerno que desconfía de que su suegro haya tenido que ver con esa muerte, y con una de las hijas de Elías negándose a esa posibilidad. Si bien se trata de un thriller, el film de Miguel Cohan (Betibú, Sin retorno) se rescata más por el lado de las relaciones, los vínculos que se entablan dentro de esa familia, y que se cuentan mediante el recurso del flashback y de los distintos puntos de vista según quien evoque los momentos. Termina siendo un drama familiar y es en ese camino que las actuaciones sobresalen y se imponen. Como thriller, no logra conformar.

Título original: La misma sangre | Director: Miguel Cohan | Elenco: Oscar Martínez, Dolores Fonzi, Paulina García, Diego Velázquez, Luis Gnecco | Género: Thriller/ Drama | Origen: Argentina | Duración: 113’ | **