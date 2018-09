Diversidad en los 80

ANALÍA FILOSI - FOTOS: FOX

Ellos participan de las competencias de baile y vestuario de la subcultura del ballroom neoyorquino de finales de los años 80.

Ambientada a fines de la década de los ochenta, a lo largo de sus ocho episodios de una hora, Pose explora la unión de varios elementos de la sociedad neoyorkina de la época: la subcultura de los ballrooms de Harlem; el surgimiento del universo de lujo de la era Trump; la escena social, artística y literaria de la ciudad, y las manifestaciones sexuales y culturales del momento. Al mismo tiempo, la serie enfatiza en la búsqueda de aceptación personal, familiar y social del colectivo LGBTQ y su lucha, vigente en todas partes del mundo, en contra de la discriminación y a favor de la inclusión y la diversidad.

Pose se centra en las historias de personajes bien diferenciados por sus personalidades y por sus posiciones sociales. Stan (Evan Peters) y Patty (Kate Mara) Bowes conforman una pareja oriunda de Nueva Jersey, atraída por el glamour y la intriga de la ciudad de Nueva York. Ambos son amparados por Matt (James Van Der Beek), el nuevo jefe de Stan en la Torre Trump.

Por su parte, luego de recibir un devastador diagnóstico médico, Blanca (MJ Rodríguez) renuncia a la casa de su madre electiva Elektra (Dominique Jackson) para crear su propia casa, una familia autoseleccionada que brinda soporte a jóvenes LGBTQ rechazados por sus familias biológicas.

A ella se unen Angel (Indya Moore), una joven prostituta trans portorriqueña que desarrolla sentimientos por su nuevo cliente Stan, y Damon (Ryan Jamaal Swain), un aspirante a bailarín profesional que llega luego de ser desterrado del hogar de sus padres. Los tres deciden participar en los balls, competencias donde miembros de diferentes casas se enfrentan en varias categorías y son juzgados por sus vestuarios, sus actitudes y sus habilidades de baile.

Bajo la atenta mirada de Pray Tell (Billy Porter), abuelo de todos los niños legendarios de los balls, la Casa de la Abundancia de Elektra y la nueva Casa de Evangelista de Blanca se enfrentan en lo que podría convertirse en una legendaria rivalidad.

Creada por la dupla Ryan Murphy y Brad Falchuk (Glee, American Horror Story, Nip/Tuck), junto a Steven Canals, Pose destaca, entre otras cosas, por convocar al elenco transgénero más amplio de la historia de la televisión y el reparto de actores LGBTQ más grande en una serie, elegidos luego de más de seis meses de audiciones.

Entre los productores están la autora transgénero, best-seller según el New York Times, Janet Mock (The Trans List), la pianista trans Our Lady J y Erica Kay (Billions).

Ocho capítulos de 1 hora

Además de en la App de Fox, la serie también estará disponible desde el próximo 5 de octubre en FOX Premium Series, que emitirá un episodio por semana (viernes, 22 horas). Ya se confirmó que habrá segunda temporada.