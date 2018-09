Anto Lima: La diosa de los Iris

—¿Cómo viviste la experiencia de los Premios Iris?

—Me encantó. Ya había estado el año pasado, pero esta vez hubo un toque diferente. Al hacerse en Punta del Este, la gala elevó su calidad. Hablaba con compañeros de que para mejorar el año próximo, tendrán que esforzarse mucho más. Es todo un desafío. Salió 100 puntos.

—¿Qué te llamó la atención?

—El look de las personas. Realmente de alto nivel. Me gustó mucho Andrea Vila, quien finalmente se llevó el premio a la más elegante. A Catalina Ferrand le cuestionaron el look pero a mí me gustó. Me pareció buena su jugada: hay que ser exótico. Yo llevé un vestido que no tenía ropa interior y era jugado. Más allá de las críticas que pude haber recibido porque mostraba mucha piel, me quedé contenta.

—¿Cómo fue tu producción?

—Bastante accidentada. Se me hizo tarde para todo. Había coordinado para venir con amigos desde Montevideo, pero al final ellos no fueron. Me fui a la peluquería y el peinado demoró, así que perdí el ómnibus que tenía previsto y me tomé el siguiente. Llegué toda maquillada a las 21:50 y me pasó a buscar la diseñadora de Secretos de Felicia, la marca que me vistió. Pobramos los vestidos y finalmente el azul me quedó como pintado.

—¿Con quién bailaste en el after en Ovo Nightclub?

—Fui a bailar un rato con amigos y la pasé genial. No bailé con nadie en particular (risas). La música de ahora no es para bailar de a dos. Bailamos más bien en grupo.

—Circuló una foto tuya con Nico Furtado, ¿cómo te cayó?

—Rebien. Estaba en la mesa de al lado y como tantos otros, fui a pedirle una foto en un momento. Acostumbrado a verlo como Diosito, que le falta un diente, me impresionó para bien.

—¿Del 1 al 10?

—Un 9,5.

—¿Estás en pareja?

—Sí. Vamos a cumplir nueve años con Colo Ramírez (jugador de Liverpool). Estamos juntos desde el liceo y estoy orgullosa de cómo ha crecido en su carrera. Estamos haciendo el camino juntos.

—Además de modelo, sos la primera relatora de fútbol...

—Sí. El año pasado hicimos el primer relato femenino de un partido con Daiana Abracinckas y Karen Todoroff. Nos encantó y nos premiaron en las Campanas de oro como idea del año. Trato de relatar con estilo propio, sin que sea una copia de la forma masculina de hacerlo. El mundial femenino lo relaté para TCC y ahora se viene el mundial femenino sub 17. Espero narrar también esa instancia.

—¿Quién sería para ti la mejor periodista deportiva?

—Es una pregunta difícil. Tengo buena onda con todas: Daiana Abracinsckas es como una madre para mí. Me llevo muy bien con Karen Todoroff y con Ana Inés Martínez.

Foto comentada

Nicolás Furtado posó para todos los que se lo pidieron, entre ellos Antonela Lima. La periodista deportiva le pidió una imagen y el actor sacó la selfie sonriente. Aunque la periodista está en pareja, se animó a elogiar la belleza del uruguayo. "Le daría un 9,5".