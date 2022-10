Diego Maciel, el dj uruguayo que trasciende fronteras: "Me ofrecieron quedarme a vivir en Nueva York"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Hace unas semanas tocaste en varias ciudades de Europa, ¿cómo fue esa experiencia?



-Estuvo muy bueno poder tocar para un público nuevo. Estuve en Ibiza, Madrid, Barcelona, Mallorca. Quedé muy contento con la calidez de la gente, que se enganchó mucho con la música. Los uruguayos y los argentinos somos los más fiesteros comparados con la gente de otros países, pero me llamó la atención la energía que hubo entre el público.



-¿Cómo llegó a contratarte gente de esas ciudades?



-Hay muchos uruguayos viviendo en Barcelona que me recomendaron. Ellos me abrieron las puertas y a través del boca a boca siguieron surgiendo oportunidades. En Nueva York me pasó algo parecido: un uruguayo me recomendó y después me llamaron otras dos veces para volver a tocar. Desde que empecé a pasar música en boliches a los 14 años mi sueño fue pasar música en Nueva York. Y cuando terminé de tocar en PHD, uno de los rooftop más grosos del mundo que está en esa ciudad, se me cayeron las lágrimas de la emoción.



-En Nueva York tocaste con la banda argentina Los Totora.



-La segunda vez que toqué en Nueva York fue con ellos. El show fue en Times Square y yo hacía como la entrada en calor. Me impresionó la cantidad de público argentino que fue al toque. Después de esa vez me ofrecieron quedarme a vivir para trabajar allá. Me dijeron que no hay tantos djs de mi estilo que le pongan tanta onda.



-¿Por qué no te quedaste?



-Me pareció una ciudad muy cara y con un ritmo de vida que no va con el mío. Yo voy a mil por hora, pero ellos van a diez mil. Prefiero quedarme en Uruguay y viajar.



-¿Adaptás tu repertorio a los gustos musicales de otros países?



-Por suerte lo latino ha ido emigrando a diferentes partes del mundo. Varias fechas en Ibiza abrieron con J Balvin o Bizarrap. Hay una revolución del cachengue. Yo paso esa música, pero también me adapto y paso de lo que a ellos les gusta especialmente, que suele ser más pop con artistas como The Weekend.



-¿Cuánto hay de relaciones públicas o lobby en el trabajo de los djs?



-El 50%. Lo musical es muy importante, pero también necesitás la oportunidad para poder mostrarte. Muchas veces para mostrar tu talento tenés que dar con esa persona que te ayude a que los demás lo vean, y para eso se precisa lobby.



-¿Hoy dirías que sos famoso?, ¿te han pedido selfies por la calle?



-Me han pedido fotos. En la calle no tanto, pero en los boliches siempre. El otro día en el ascensor de casa una señora me dijo que sus nietas eran fans mías y me pidió una foto para mandarles.



-¿Cuáles son las nuevas tendencias musicales?, ¿los fenómenos argentinos desplazaron a los uruguayos que habían sonado antes?



-Sí. Se vino el trap y desplazó a los fenómenos uruguayos que estaban. En este género hay varios argentinos que se escuchan mucho en todo el mundo: Paulo Londra, Duki, Tiago. Todavía no se sabe si es una moda o algo que va a quedar. Si uno piensa en L-gante, por ejemplo, el año pasado era furor y hoy ya nadie lo escucha.



-¿Hay un vínculo entre ser dj y los excesos asociados a la noche?



-Yo soy muy sano y entreno todo el día. No consumo ningún tipo de sustancia.



-¿Te ofrecieron muchas veces?



-No, capaz que porque ya me conocen. Esas cosas pasan más en el ambiente de la electrónica.



-Tu padre Guillermo Maciel se desempeña como subsecretario del Ministerio del Interior, ¿cómo te sentís con ese rol que lo tiene tan expuesto?



-Yo fui dj antes de que mi padre estuviera donde está. Y yo confío plenamente en mi viejo. Sé que está muy involucrado con su tarea y está combatiendo la inseguridad que había antes.