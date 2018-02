El dial 2018 se renueva

No todo es amor en la vida. Como muestra está la reconciliación de una modelo con su pareja, a quien no suelta por un motivo económico.

"No es que ella sea pobre, pero sabe que sola no puede sostener su nivel de vida, como el que mantenía con su ex que banca todo y no tuvo más remedio", le contaron al hombre que se muerde la lengua por decir quién es ella pero no puede. "Igual no es muy difícil adivinar", asegura.

Hablando de reconciliaciones, apareció en las redes una foto de diosas locales juntas que solían evitarse ante la presencia de un flash. En realidad, una de ellas evitaba ser retratada con la colega porque no compartía "algunos valores". Copa de vino mediante, sin embargo, la foto apareció y todos felices.

En el panorama radial, El Espectador lanzó su nueva programación con todo. Daniel Castro regresa a la emisora en lo que implica uno de los movimientos más fuertes del dial. En Del Sol FM siguen con sus apuestas y ahora sumaron la retransmisión del programa de Alejandro Dolina. Radio Oriental, que ha perdido a Emiliano Cotelo, conformó una nueva mañana periodística liderada por Alfonso Lessa. En Radio Carve habrá incorporaciones: Daniel Alejandro tendría un programa en la emisora. Todo comenzará entre febrero y marzo, cuando saldrán en busca de la preferencia de los oyentes.