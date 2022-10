El día a día de Tinelli en Punta: evento, cena y relax en familia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Tinelli pasó un fin de semana ampliado y en familia en su casa de La Boyita, en las proximidades de José Ignacio. El viernes 7 participó del América Business Forum como uno de los oradores principales, donde elogió la hospitalidad uruguaya.



“Vengo a Uruguay desde el año 1985. Siempre nos sentimos como en casa. Es un país que amo profundamente: se puede caminar en paz, nos han dado un amor impresionante. Quiero agradecérselo. Lo único que me queda es decir gracias a todo el pueblo de Uruguay. Somos una familia que ha sido muy bien tratada siempre en este país. Ojalá le podamos devolver ese cariño de alguna manera, desde la tele o siendo buenos vecinos”, dijo.



El comunicador visitó recientemente Teledoce y tiene intenciones de producir contenido desde y para Uruguay, aunque por el momento no hay un proyecto concreto.



También habló de su relación de “muchos años” con el presidente Luis Lacalle Pou. “Nos conocemos desde hace muchos años, de cuando yo hacía Acción solidaria en los años 90. Me dijo que había ayudado mucho a su mamá en ese proyecto. Con Xuxa venimos dos o tres años a las jornadas de Acción solidaria y recordamos anécdotas de hace muchos años”, aseguró el conductor.



El fin de semana también participó de una cena en familia St.Tropez de Enjoy Punta del Este, donde se incorporó su vino Fede a la carta.