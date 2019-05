La despedida de Los Vengadores, una de Catherine Deneuve y una de Julianne Moore

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Avengers: Endgame.

Es el final, no hay vuelta que darle. Por eso, la sensación es muy distinta si se es fanático de la saga o si solo somos un espectador común y silvestre. Pero si en una misma sala convivimos ambos, cosa que sucedió a quien escribe, la emoción de los primeros contagia a los segundos y nos acerca. Igual no es lo mismo. No estoy entre los fanáticos y sé que no debo de haber sentido lo que ellos al ver a los superhéroes de Marvel decir adiós con esta última y definitiva aventura. Para quienes no recuerden, en el anterior film la mitad de los habitantes de la Tierra se había esfumado por voluntad de Thanos. El objetivo del villano era lograr el equilibrio que la humanidad necesita porque, de seguir siendo los que somos, terminaremos teniendo graves problemas de alimentación y de ambiente apto para vivir. En ese extermino arbitrario cayeron muchos de los superhéroes y parece que no hay vuelta atrás. Pero surge una esperanza de revertir la cosa, lo que involucrará viajes en el tiempo. Poco más se puede adelantar, así que en materia de argumento por acá nos quedamos. Yendo al plano más general, la despedida está a la altura de la saga y tiene todos los condimentos para que todos quedemos conformes, fanáticos y no: acción, mucho humor al estilo Marvel, referencias a detalles de anteriores películas y características de sus personajes, emoción a granel, presencia de las nuevas reivindicaciones (razas, mujeres) y un guión que cierra por todos lados. Sin trampas y sin escenas post créditos que hagan creer que hay más. No lo hay, salvo las películas individuales de algunos superhéroes. Pero la gran historia, esa que los reunía cada tanto, se acabó. Por eso esta película merece ser vivida en la pantalla grande. Es ahí donde realmente se aprecia y se siente lo que está ocurriendo. El final de algo muy importante, y la comprobación de que el cine está lejos de morir si sigue provocando vítores, lágrimas, gritos y aplausos como en esta impecable despedida. No se la pierdan.

Título original: Avengers: Endgame | Directores: Anthony Russo, Joe Russo | Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner | Género: Fantasía/Acción | Or.: Estados Unidos | Duración: 181’ | *****

La última locura de Claire Darling.

Un buen día, Claire Darling despierta convencida de que tuvo una revelación y que es su último día de vida. Decide entonces poner a la venta todos los muebles y valiosos objetos de la casona en la que vive en el pequeño pueblo de Verderonne. Y lo hace a precios irrisorios, lo que determina que una amiga llame a su hija, de la que Claire está distanciada hace muchos años. El regreso de Marie servirá para remover recuerdos y reavivar conflictos, en una historia que va y viene en el tiempo, trayendo algunos personajes que ya no están. Catherine Deneuve es casi lo único que justifica acercarse a una película sosa, poco clara y sin rumbo. Se podía esperar más de ver a madre e hija (Chiara Mastroianni) en la vida real repitiendo esa relación en la pantalla grande, pero eso tampoco da sus frutos. Prometía más de lo que termina siendo.

Título original: La dernière folie de Claire Darling | Directora: Julie Bertucelli | Elenco: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi | Género: Drama/ Comedia | Origen: Francia | Duración: 94’ | **

Gloria Bell.

El chileno Lelio, ganador del Oscar a Film Extranjero con Una mujer fantástica, vuelve a llevar al cine la película que lo hizo famoso. La primera vez la hizo con su compatriota Paulina García, Oso de Plata a Mejor Actriz en Berlín. Cinco años después es la excepcional Julianne Moore la que encarna a la divorciada de cincuenta largos que no se resigna a la soledad, y sale a bailar, hace yoga, visita a sus hijos y cursa talleres de risa. Incluso conoce a otro divorciado con el que parece encajar muy bien (muy buena labor de John Turturro). Quienes vieron la versión chilena apreciarán que esta se ajusta mucho al original, con escenas casi calcadas. Quizás se arriesgue más en las escenas de sexo, pero el espíritu se mantiene intacto. Es la vida de una mujer que no baja los brazos a pesar de que no le salgan las cosas, un manifiesto que no es feminista sino que apuesta a reivindicar a la gente de cierta edad. Gloria podrá estar sola porque no tiene pareja, pero no está sola cuando representa a muchas mujeres y hombres que buscan eso que los haga sentirse vivos.

Título original: Gloria Bell | Director: Sebastián Lelio | Elenco: Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn, Holland Taylor | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 102’ | ***