Anti cuento de hadas con el sello Groening

Ese día estarán disponibles los diez capítulos de media hora de la primera temporada de (Des) Encanto, la animación que cuenta la historia de una princesa que se rebela de su destino clásico para, con dos particulares amigos, salir al mundo a vivir su vida como se le da la gana. Es la primera serie nueva que Matt Groening crea en veinte años y ya tiene segunda temporada confirmada para 2019.

(Des)Encanto cuenta la historia de tres amigos improbables: una princesa rebelde (Bean), su "demonio personal" (Luci), y un elfo optimista e ingenuo (Elfo). Juntos alcanzarán la madurez en un lugar fantástico del mundo medieval. "La gente se sorprenderá. No importa lo que creas que vas a obtener, va a ser algo diferente", adelanta Matt Groening, el padre de esta criatura que ya tiene dos consagrados hermanos mayores: Los Simpsons y Futurama.

Este anti cuento de hadas transcurre en Dreamland (Tierra de Sueños), gobernada por el tiránico Rey Zog, que es el padre de Bean. A ella la espera un matrimonio arreglado y una vida de princesa que no ambiciona en lo absoluto. Elfo y Luci la ayudarán a escapar de esas cadenas para juntos ir en busca de lo desconocido. Gnomos, duendes, diablillos, sirenas, monstruos de pantano… se cruzarán en su camino y, además de hacerlos vivir grandes aventuras, les enseñarán alguna que otra lección.

Claro que con el sello Matt Groening, o sea, humor negro y punzante. Los adultos son sus principales destinatarios y lo saben muy bien por los productos anteriores de este creador que vuelve a inventar una historia luego de veinte años.

"Espero que la gente se ría y se entretenga, pero también espero que haya algo un poco más profundo. Parte del atractivo de la animación es que puedes tener tanto la alegría del dibujo a mano y el gesto exuberante, como la emoción real", detalla Groening. "Si bien este es un mundo fantástico, donde la magia acecha en cada esquina es, sobre todo, la historia de la llegada a la adultez donde Bean y sus amigos encuentran su propio camino en el mundo", agrega.

Muchas voces.

Abby Jacobson, Eric Andre y Nat Faxon son los actores que le prestan sus voces a los protagonistas de (Des)Encanto.

"Crecí viendo Los Simpsons, así que de solo estar involucrada en la nueva serie (de Groening) me sentí muy bien, increíble", dice Jacobson. "Constantemente me estoy pellizcando porque obtuve este personaje", agrega quien le da voz a Bean. A esta artista, escritora y comediante le encanta que "Bean sea esta princesa no estereotípica. Me gusta que siempre se está metiendo en problemas y que tiene una forma de pensar propia. Me siento afortunada de poder interpretar un personaje que no es perfecto".

Nat Faxon es quien debe transformarse en Elfo, un elfo que se ha cansado de su edulcorado estilo de vida y quiere salir al mundo "porque sabe que hay algo mejor ahí afuera", explica Josh Weinstein, productor principal de la serie. "Está harto de tener que ser feliz todo el tiempo y realmente anhela probar todo en la vida, incluso si es amargo o triste", acota.

Finalmente, al comediante y escritor Eric Andre le toca ser Luci, el "demonio personal" de Bean, una especie de voz perversa de la conciencia que la conduce a tomar malas decisiones y que a veces es confundido con un gato parlante. "Luci es el demonio literal y figurativo en el hombro de Bean", describe Andre. "Para mí, el demonio personal fue una de las cosas más fascinantes de hacer esto. ¿No sería genial si pasaras por la vida y pudieras culpar a las cosas por tu demonio personal, que solo te decía que hicieras cosas malas?", apunta Groening.

Cualquiera de los tres actores son escritores consumados, incluso Faxon ganó el Oscar a Guión Adaptado por Los descendientes, por los que Groening y Weinstein les dieron libertad para improvisar y hacer aportes en sus diálogos. "Trabajar con Abbi Jacobson, Eric Andre y Nat Faxon fue una revelación", confiesa Groening. "Traen una creatividad y originalidad sorprendentes a sus papeles, y algunas de las mejores cosas son escenas que básicamente improvisaron. No podría estar más feliz".

Los fanáticos de Futurama volverán a escuchar esas voces, así como muchas otras de ese elenco que acá interpretan personajes secundarios. Tal el caso de John DiMaggio (Bender de Futurama), como el Rey Zog; Tress MacNeille, como la Reina Oona, la madrastra de Bean, o David Herman, Maurice LaMarche y Billy West, que prestan sus voces a varios personajes.

A ellos se suma un contingente británico que incluye a Mighty Boosh; los exalumnos Matt Berry,

Noel Fielding y Rich Fulcher, y la personalidad de la televisión y la radio Lucy Montgomery. "Creo que (los fanáticos) amarán ver una combinación de sus más queridas voces de Futurama juntas, con estas nuevas y geniales voces", opina Weinstein. "Es una mezcla muy divertida de estrellas de la comedia estadounidense y estrellas de la comedia británica". En Latinoamérica eso no se notará casi porque lo usual es ver a Los Simpsons y Futurama doblados, pero entre fanáticos puede ocurrir que conozcan las series con su audio original.

El origen.

Fue hace aproximadamente una década que Groening empezó a desarrollar (Des)Encanto. "Empecé a releer muchos libros de fantasía antiguos, tomar notas e intentar ver si podía inventar un nuevo universo", cuenta el autor. "Tenía este cuaderno de bocetos viejos y raídos que llené con ideas: puse todo lo que pude pensar de fábulas, fantasía, películas y libros para niños".

Cuando la idea tomó forma, el creador se acercó a Josh Weinstein, con quien tenía una relación de trabajo desde los primeros días de Los Simpsons. Juntos fueron puliendo y terminando la historia, cosa que les llevó aproximadamente un año antes de empezar a sumar gente al proyecto.

"Una de las cosas que es tan importante acerca de esta serie, y tan diferente, es que estamos contando historias serializadas. Los personajes tienen arcos profundos sobre el curso de una temporada y en el transcurso de los años, que es muy diferente de lo que alguna vez hicimos en Los Simpsons o Futurama ", explica Weinstein.

"Cuando apareció Netflix, la nueva forma de poner todos los episodios al mismo tiempo estableció una manera realmente convincente de contar historias. Estamos acostumbrados a contar historias de a una por vez cada semana y en las que hay un reinicio al final de cada episodio. Con (Des)Encanto podemos presentar un arco gigante de una historia, junto con muchos pequeños arcos. Es para lo que está hecha la fantasía épica medieval ", completa Groening.

¡A bordo!

Con la serie ya delineada, los responsables del barco empezaron a buscar su tripulación. Empezando por un grupo de escritores de los cuales la mitad no supera los 30 años de edad. "Eso es genial", dicen. De ellos aclaran que, si bien estar en Netflix les permitió crear un contenido para un público más maduro en lo que ser audiencia refiere, no se llega nunca a la grosería o lo tosco. "No es nuestro estilo", sentencian.

Un cambio que se notará son los avances en las técnicas de animación. Fondos frondosos y detalles increíbles que acercan la serie mucho más al cine, responde a una realidad actual que Weinstein señala: "las personas tienen televisores mucho más avanzados hoy, sabíamos que la serie tenía que verse muy bien. Además, como es una fantasía, queríamos darle esa sensación épica".

Rough Draft Studios es el responsable de estos logros, socios de Groening y Weinstein por años en Futurama, además de en la película de Los Simpsons y otros proyectos. "Nos tomó alrededor de un año el desarrollo visual en 3D para descubrir cómo modelar y replicar esa apariencia 2D dibujada a mano en la animación CG, por lo que se combina a la perfección", explica Claudia Katz, socia de este estudio y productora ejecutiva de (Des)Encanto. Dicen que hasta los espectadores no expertos en animación notarán las diferencias más técnicas.

"Casi todas las animaciones de televisión tienen lugar en un mundo plano, donde los personajes se mueven hacia adelante y hacia atrás en una superficie plana. Si mirás (Des)Encanto, muy poco es plano; es todo colinas y valles y escaleras y terrazas. ... No creo que las personas necesariamente lo noten, pero captarán que es un poco diferente a la pieza de animación habitual", detalla Groening.

También hay un especial cuidado con la música, en manos de Mark Mothersbaugh, reconocido compositor de películas desde Wes Anderson a Playhouse, series de televisión y publicidades. "Es un mago de la música y una especie de equivalente musical de Matt", destaca Weinstein. Este es su primer trabajo con el compositor y siente que encontró a la persona perfecta para el trabajo.

Pensando en usted.

Los responsables de (Des)Encanto aseguran que los espectadores recibirán un trato superior. "Si solo estás buscando una pieza de entretenimiento atractiva, (Des)Encanto funciona, pero si sos el tipo de persona que realmente se mete en los detalles, hay una gran cantidad de secretos salpicados durante todo la serie", anuncia Groening.

"Siempre queremos ser graciosos, pero nuestro objetivo es ir por emociones un poco más profundas de lo que podrías esperar en una caricatura", agrega el creador. "Parte de la diversión de hacer una nueva serie es que estamos inventando nuestro propio universo; tenemos que poner nuestros propios personajes extraños en él, contar las historias extrañas que queremos contar, y constantemente tratar de sorprendernos a nosotros mismos. Hemos tomado muchas decisiones excéntricas, pero creo que a la gente le va a gustar".

El padre de los Simpsons

Nacido en 1954, Matt Groening siempre será recordado por ser el creador de la Familia Amarilla, protagonista de la serie de animación más larga de la historia de la televisión. Este año llegará a su trigésima temporada, además de haber ganado varios premios Emmy. También es ganadora del Emmy otra preciada criatura de Groening, Futurama, de 7 temporadas.