“Sabrina definitivamente cambia y cambia mucho. Su crecimiento es muy evidente y la segunda temporada tiene un giro diferente al de la primera. Son muy diferentes entre sí”. Tal el adelanto que hace Kiernan Shipka sobre la segunda temporada de El mundo oculto de Sabrina, disponible desde ayer en Netflix.



La versión siglo veintiuno de Sabrina, la bruja adolescente seguirá inmersa en hechizos y venganzas, pero no en una forma tan oscura como en la primera temporada. En materia amorosa, Sabrina se debatirá entre su amor mortal Harvey Kinkle (Ross Lynch) y el del hechicero Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood).



El primero es honesto y ella siente que puede ser el amor de su vida, por eso se ha convertido en una de las razones por las que la joven bruja no quiere abandonar el mundo de los humanos. El segundo es muy astuto como brujo, lo cual le permite desplegar muchas artimañas de conquista a las que Sabrina no logra resistirse.



En cuanto al resto de los personajes, el Señor Oscuro, Madame Satán y el padre Blackwood siguen provocando el caos en la casa de los Spellman y en la ciudad de Greendale. Y no son los únicos que tratan de atraer al Infierno.



La segunda temporada también constará de diez capítulos, como la primera. Además, ya están confirmadas otras dos temporadas más. A todo este paquete hay que agregar el capítulo especial que se hizo para Navidad.

Recordemos que la serie reimagina el universo y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, serie emitida entre 1996 y 2003, y protagonizada por Melissa Joan Hart. La comedia tuvo siete temporadas en el aire y fue candidata a dos premios Emmy (Dirección de Arte y Vestuario).

Recapitulemos.

La primera temporada de El mundo oculto de Sabrina finalizó con la protagonista sacrificando su libertad para proteger a la ciudad de Greendale. Para ello se comprometió con el Señor Oscuro y la Iglesia de la Noche, lo que significa que debe renunciar a su antigua vida después de firmar el Libro de la Bestia. O sea que ya no podrá ver a sus amigos mortales.



La nueva temporada arranca donde quedó la primera, así que vemos cómo se desarrolla todo a partir de tan importante decisión.



En estos nuevos episodios, los gemelos del matrimonio Blackwood cobran más protagonismo. En la primera temporada, Zelda (Miranda Otto) decide engañarlos y hacerles creer que solo han tenido un niño, llevándose a la primogénita con ella para adoptarla. Cuando se lo va a contar a su hermana, Hilda (Lucy Davis) le dice que entre sus planes está mudarse. ¿Serán estos los gemelos que Sabrina vio en el primer capítulo? ¿O se trata de una hermana gemela de Sabrina?



Nuevas caras.

En el segundo tramo de El mundo oculto de Sabrina, Kiernan Shipka retorna junto a todo el elenco principal de la ficción de Netflix y se suman nuevos rostros.



Según informó Entertainment Weekly, Alexis Denisof y Jedidiah Goodacre se unen al elenco. El primero interpreta a Adam Masters, el novio de Mary Wardwell (Michelle Gomez). Según la descripción que hace Netflix del personaje, se puede saber que es “guapo y encantador” y que “regresa a Greendale después de una temporada en el extranjero trabajando con Médicos sin Fronteras, sin saber que su novia ha sido tomada por la diosa Madame Satan”.



En cuanto al segundo, encarna a Dorian Gray, el dueño de un exclusivo club nocturno que oculta muchos secretos, entre ellos, como imaginarán, un retrato maldito. Dorian es un “caballero enigmático de una edad indeterminada”. Es “muy bueno guardando secretos, especialmente los suyos, un retrato maldito que oculta de miradas indiscretas”, detalla Netflix.

Consultada por Bloody Disgusting sobre el desarrollo de esta nueva temporada, Shipka señaló que la narrativa va en una “dirección diferente” y que los espectadores deberán esperar “ver personajes diferentes”.​