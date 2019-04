Usted decide

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último superviviente (Man vs. Wild) estuvo en pantalla de Discovery Channel entre 2006 y 2011. En él, Edward Michael Grylls, más conocido como “Bear” Grylls, debía sobrevivir a las condiciones más extremas de la naturaleza. Así, se lo veía comer gusanos, peces vivos y escorpiones, o beber agua de las heces de un elefante para poder subsistir, entre otras aventuras, unas más arriesgadas que otras.



En Bandersnatch, el capítulo de Black Mirror que se planteó como la primera serie interactiva de Netflix, el espectador podía elegir qué camino seguiría el joven programador Stefan Butler en su objetivo de crear un nuevo videojuego para ser contratado definitivamente por una importante empresa del sector.



Para poder tomar esas decisiones, era necesario contar con un televisor inteligente o sino recurrir al notebook para ver la serie allí. La condición se mantiene para You vs. Wild.

​

En este docu-reality los televidentes tendrán que decidir si Gryll prende una fogata, camina por un lago helado o explora sinuosos caminos para mantenerse con vida y poder así llegar al final de su última aventura.



“Duplicaremos ese tipo de contenido. Así que esperamos que el próximo año o dentro de dos años, veas más historias interactivas”, había dicho Todd Yellin, vicepresidente de Netflix, tras el suceso de Bandersnatch. El hombre está cumpliendo.