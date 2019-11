Déborah De Luca: La dj italiana que hizo vibrar Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diva de la música electrónica pasó por Montevideo. La dj italiana Déborah De Luca aterrizó en Uruguay por primera vez el pasado sábado con el objetivo de sacudir la noche local con su presencia y sus sonidos que son celebrados por todo el mundo.



La artista fue convocada por Manija Producciones para un evento que tuvo el mismo sábado en el sitio Otro Mundo, un lugar techado sobre la rambla Baltasar Brum con capacidad para más de siete mil personas.



Luego de descansar unas horas en el hotel, ya que la noche anterior había animado un evento en Buenos Aires, De Luca llegó al local para tocar cerca de las nueve de la noche. Lo hizo frente a un multitudinario público que había esperado ansioso para verla y vibrar con sus arreglos musicales.



Si bien este fue su primer show en Uruguay, no se trataba de su debut en Latinoamérica, donde suele ser contratada para las principales fiestas de música electrónica.



A propósito de su experiencia en el continente, De Luca dialogó con Sábado Show y destacó a Latinoamérica como uno de los lugares en los que más disfruta presentarse. “En estos países tienen una forma diferente de conectarse con la música que en Europa u otras partes del mundo”, elogió. Según la artista, en Latinoamérica “la gente recibe la música de otro modo, es mucho más cálida”.



La artista recordó que la primera instancia en la que debió animar una fiesta como dj fue en 2008, 11 años atrás. “Estaba nerviosa, no lo disfruté”, confesó. Sin embargo, ese fue el inicio de una larga y ascendente carrera. Hasta hoy, sostiene que cada vez que está por salir al escenario “siempre es una novedad, como aquella primera vez”.



Además de dj, De Luca tiene estudios en materia de diseño de moda, una vocación que dejó por el camino. “No tengo tiempo, mi prioridad siempre es la música”, explicó.



La dj es nada menos que una de las artistas más reconocidas mundialmente en el rubro de la electrónica. Nacida en Nápoles, se hizo un lugar en la industria especializándose en la música techno y hardcore. En 2013 fundó su propio sello discográfico.



Género. De Luca logró abrirse camino en el mundo de la música electrónica a fuerza de esfuerzo y constancia, pese a que lamentó que para las mujeres es un rubro difícil.



Recordó que hace diez años, cuando daba sus primeros pasos en la industria, sentía que los hombres tenían mayor aceptación. “En ese momento no había espacio para la mujer en la música electrónica. Ahora es diferente, está cambiando”, evaluó con optimismo.



No obstante, advirtió que aún hoy “para la mujer todo es más difícil. Siempre tiene que demostrar más que el hombre. Es algo que sigue pasando en todos los trabajos, no solo en la música”.