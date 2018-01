Damon, Gere, Willis y una animada

Un científico noruego descubre lo que parece ser la solución para terminar con los problemas de consumo en el mundo: reducir a los humanos a unos 12 cm. de estatura. La idea también sirve para quien tiene problemas económicos, porque con poco puede vivir mucho mejor. Tal el caso de Paul y su esposa, que deciden someterse al irreversible procedimiento. La película menos lograda del director de Nebraska, Los descendientes y Entre copas comienza como un alegato ambientalista, pero luego se concentra más en otros temas, como un raro romance entre Paul y una vietnamita (Hong Chau, candidata al Globo de Oro). Una historia que se toma sus tiempos, y quizás por eso es un poco larga demás, y que exige que el espectador interprete muchas cosas. Las bellas imágenes de los fiordos noruegos son otra excusa para verla.

Título original: Downsizing | Director: Alexander Payne | Elenco: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig, Jason Sudeikis | Género: Ciencia Ficción/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 135' | ***

Norman: El hombre que lo conseguía todo.

Norman Oppenheimer se la revuelve contactando gente poderosa, o que él cree puede serlo. Es así que un día entabla "amistad" con quien tres años después se convierte en el Primer Ministro de Israel, compra de carísimo par de zapatos mediante. Allí entra a jugar en las grandes ligas y a meterse en un lío que ocupará las tres últimas cuartas partes de la película. Richard Gere se aleja del clásico papel de galán por el que ha tenido tanto rédito y que extendió hasta bien avanzada edad. Hoy tiene 68 años y se notan, eso quizás hasta lo favorezca en esta interpretación que es de lo mejor de su carrera y que demanda al espectador no perder detalle de los diálogos. Encarada con tono de sátira con mucha crítica mordaz es ideal para los que disfrutan de las historias sobre los vericuetos del poder.

Título original: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer | Director: Joseph Cedar | Elenco: Richard Gere, Lior Ashkenazi | Género: Drama /Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 118' | ***

En defensa propia.

Un joven corredor de bolsa con poco tiempo para su hijo, víctima de bullying, decide dedicarle un fin de semana a su familia llevándola a su casa de la infancia. La salida incluye lecciones de caza, con la idea de que eso temple el carácter del pre-adolescente. Pero a poco de llegar, padre e hijo presencian un asesinato, lo cual los hace interactuar más de lo deseado con el comisario del lugar. Este último es interpretado por un Bruce Willis al que ya se le notan los años, pero en el físico, su forma de actuar sigue siendo la misma. En esta oportunidad, no favorece ni entorpece un relato cargado de mensajes bastante violentos, oscuros y negativos, sobre todo en lo que el padre intenta enseñarle a su hijo. En cuanto a la trama de intriga, es tan disparatada que puede terminar por entretener si se busca un pasatiempo muy fugaz.

Título original: First kill | Director: Steven C. Miller | Elenco: Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony, Charlotte Kirk, Magi Avila, Heather Johansen, William DeMeo | Género: Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 97' | **

Olé: El viaje de Ferdinand

Basada en un famoso cuento infantil de 1936 escrito por Munro Leaf, cuenta la historia de un toro español que, en lugar de soñar con ser llevado a una plaza de toros, lo que quiere es vivir entre las flores y lejos de la violencia. Por eso este cuento fue prohibido por la Alemania nazi y por Franco. Ferdinand escapa de "La Casa del Toro" y conoce a una niña con la que aprenderá que puede vivir de otra manera, pero un pequeño error lo devolverá al lugar del que huyó. Una animación de Carlos Saldanha, responsable de las dos Rio, en la que se mezclan temas como el bullyng, la violencia y el libre albedrío a la hora de elegir un futuro, todo presentado de la manera que las buenas animaciones saben hacerlo: gran detalle para pintar escenarios, personajes enternecedores y de los otros, y momentos de humor que en este caso corresponden a una muy cómica cabra. Nominada al Globo de Oro.



Título original: Ferdinand | Director: Carlos Saldanha | Guión: Munro Leaf, Robert Lawson | Género: Animación/ Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 106' | ***