El cuento real

Jennifer (Laura Dern) es una exitosa documentalista, profesora universitaria y una mujer muy independiente. Vive con su prometido Martin (Common), también realizador cinematográfico, quien quiere casarse con ella, pero Jenny se la pasa encontrando excusas para aplazar la boda.

Actualmente, la directora está terminando su último proyecto, un documental sobre la vida de mujeres alrededor del mundo.

Es en ese momento que recibe una llamada de su madre Nettie (Ellen Burstyn), quien le cuenta que encontró un texto escrito por su hija cuando tenía 13 años, en el que describe varios encuentros con su entonces instructora de equitación, la Sra. G (Elizabeth Debicki), y con su entrenador de atletismo, Bill (Jason Ritter), durante un campamento de verano.

Nettie, quien además tiene otros cuatro hijos, quedó desconcertada con lo que leyó, por eso es que resolvió contactar a su hija y enfrentarla abiertamente por primera vez, aunque eso implique enfrentar sus propios fracasos.

Ante la revelación de su madre, Jennifer queda confundida porque no era así cómo recordaba la relación con la Sra. G y Bill. Para ella siempre fueron dos adultos carismáticos a los que toda la vida les guardó mucho cariño. Según su memoria, la instructora era estricta pero cariñosa, idealizada por todas las niñas que participaban de su programa ecuestre. En tanto el preparador físico era un atleta y entrenador reconocido a nivel mundial, una figura imponente con mucho carisma y determinación. Era vecino de la Sra. G y se ocupaba del acondicionamiento físico de los alumnos de equitación en la propia hacienda de la instructora.

Impulsada por su madre y alentada por su novio, un hombre alegre y divertido, la documentalista decide investigar qué pasó treinta años atrás, por lo que viaja a su pueblo natal en busca de respuestas. Su idea es encontrarse con los niños de entonces, hoy adultos, que también asistieron a ese campamento de verano, y comparar recuerdos. También le gustaría, de ser posible, contactar a la pareja carismática hoy cuestionada.

En principio, se sabe que se topará con la actual Sra. G (Frances Conroy), quien vive con su esposo, el Dr. G, y continúa al frente del programa ecuestre por el que pasó Jenny.

Lo que ira mostrando The Tale (El Cuento), la película para televisión que HBO estrena hoy (22 horas), es cómo la protagonista va descubriendo lo que realmente ocurrió, haciendo que sus recuerdos den un giro y aparezcan nuevas interrogantes.

Mientras su frustración va en aumento, la documentalista intenta reflexionar para dar con la verdad en su propio interior, lo que en el film es escenificado como conversaciones que la Jenny adulta mantiene con la Jenny de 13 años de edad (Issabelle Nélisse), una joven que se siente invisible a los ojos de su familia y de sus compañeros de colegio. La chica lucha por "ser alguien", por crecer y por ser amada, mientras disfruta de su pasión: los caballos y montarlos.

Las conversaciones de Jenny con ese pasado también incluyen a la Sra. G y a Bill, intentando comprender cómo y por qué ocurrieron esos eventos tan traumáticos.

Propia experiencia.

El primer largometraje de ficción de Jennifer Fox está basado en la historia real de esta destacada documentalista de Hollywood, que ganó el Gran Premio de Sundance y estuvo nominada al Emmy. Ella es la responsable del guión y la dirección de The Tale, donde apela a su propia historia de vida.

"The Tale ve al cineasta empujando con valentía los límites de la narración convencional, creando un diálogo entre el pasado y el presente para ilustrar la interacción entre la memoria y el trauma", detalla la presentación de esta película responsabilidad de una profesional que ha sido destacada por su innovación artística y su inquebrantable honestidad.

Por lo pronto, The Tale ya consiguió dos nominaciones a los Emmy que se entregan el próximo 17 de setiembre: Mejor Película de TV y Mejor Actriz. En este último rubro la nominada es claramente Laura Dern, quien el año pasado se llevó el Emmy y el Globo de Oro a Actriz de Reparto por su brillante trabajo como madre culposa y sobreprotectora en Big Little Lies (HBO). Fue candidata al Emmy en siete oportunidades.

Dos veces candidata al Oscar por Alma Salvaje (Actriz de Reparto) y Noches de Rosa (Actriz Principal)-, Dern ganó cuatro Globos de Oro (Big Little Lies, Enlightened, Recount y Afterburn), de seis nominaciones, además de ser elegida Miss Globo de Oro en 1982 por ser la hija de Bruce Dern.

En el resto del elenco hay otros nombres con nominaciones o premios de peso, tal el caso de los oscarizados Ellen Burstyn (Alicia ya no vive aquí) y Common (por la canción de Selma); Frances Conroy, dueña del Globo de Oro a Mejor Actriz por Six feet under, o John Heard, candidato al Emmy a Actor Invitado por The Sopranos.

Dureza justificada.

Quienes ya han visto The Tale, advierten por el contenido duro de algunas de sus imágenes, pero aconsejan no perdérsela porque se trata de un muy buen producto.

Está claro que se está hablando de abusos sexuales y de lo que la mente de quien entonces era una niña hizo para cambiar el sentido de sus recuerdos y darles un tono edulcorado. Enfrentarse al verdadero "cuento" implica ver cosas que pueden impactar al espectador.

Y en este caso el ejercicio hecho por Fox en pantalla es aún más destacable porque se trata de su propia experiencia. Jennifer Fox padeció esos abusos de parte de un hombre que en esa época tendría unos 40 años y ahora lo cuenta al público en este film. Un acto de valentía al que vale la pena prestarle atención y valorar en su justo término.

"La historia que verán es verdadera, por lo que sé", anuncia la protagonista en el final del trailer de The Tale. "Mi objetivo era comprender cómo y por qué sucedió, para ayudar a otras personas y al mundo a entender lo complejo y los matices de este tipo de experiencias", dijo, por su parte, Fox en una entrevista.

Hacerlo a través de una película tan bien contada, realizada y actuada, seguramente permitirá que The Tale no pase a la historia simplemente como un buen producto de ficción, sino como una herramienta que servirá a muchos para enfrentar sus propios fantasmas.