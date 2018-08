Crimen, comedia y mucha acción

El Ángel.

Carlos Eduardo Robledo Puch es un famoso asesino serial de la historia criminal argentina, con un prontuario de once muertes y cuarenta y dos robos en apenas dos años por el que hoy está en la cárcel. Luis Ortega se propuso contar ese raid criminal, esa meteórica carrera que llevó adelante siendo un despreocupado veinteañero de ojos azules y pelo rubio, apariencia que le valió el apodo de "El Ángel". Carlitos, como le gustaba que lo llamaran, parecía vivir en su propia burbuja. Los robos para él no eran producto de sesudos planes, sino de oportunidades que se le iban presentando y él aprovechaba. Meterse en una casona vacía o llevarse todo lo que había en una armería cuando el plan era primero echar un vistazo, eran parte de su accionar. Y a veces ni el botín era importante, lo terminaba regalando. La cosa se puso más "seria" cuando se acercó a una familia de delincuentes que pretendió darle estructura a sus acciones y aprovechar su desparpajo. Lorenzo Ferro hace su debut consagratorio en el cine con un personaje absolutamente seductor, más cercano a provocar empatía con el espectador antes que rechazo por su "profesión". Ortega demuestra una vez más que le gustan los años 70, tanto su estilismo como su música (su padre Palito Ortega incluido), muy cuidados por cierto y que hacen de este film un producto elegante. No faltan esas escenas algo bizarras que caracterizan al director y que se le pudo ver, por ejemplo, en la miniserie Historia de un clan. Detrás de Ferro hay un elenco de peso que está a la altura de las circunstancias, siendo el Chino Darín el que más brilla como el compinche del protagonista, con el que tiene una relación al borde del romance. Una película que cautiva, provoca, entretiene… uno de los platos fuertes de 2018.

Título original: El Ángel | Director: Luis Ortega | Elenco: Lorenzo Ferro, Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Luis Gnecco, Peter Lanzani, Cecilia Roth | Género: Thriller/Drama | Origen: Argentina | Duración: 126' | ****

Mi ex es un espía.

Audrey está cumpliendo años y viene de romper con su novio. Lo que ella ignoró siempre es que él es un espía de alto vuelo y ahora la necesita para entregar un "paquete". Junto con su amiga de toda la vida, Megan, resuelve cumplir la misión, lo que las llevará por distintas ciudades de Europa. Mila Kunis y Kate McKinnon sobre todo esta última- ponen la gran cuota de comedia en esta historia que también se caracteriza por tener mucha acción y de la buena. Justin Theroux y Sam Heughan (el de Outlander) son los galanes que están más en eso de correr, pelear y sacar armas, pero las chicas no se quedan atrás. El combo rinde sin descollar, con vueltas de tuerca que agregan su cuota de incertidumbre al asunto. Una película ideal si lo que se busca es pasar un momento entretenido sin caer en una comedia tonta.

Título original: The spy who dumped me | Directora: Susanna Fogel | Elenco: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson | Género: Comedia/Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 116' | ***

Megalodón.

A Jason Statham lo hemos visto en todo tipo de películas de acción, peleando siempre contra otros seres humanos, a cual más peligroso. Ha podido con todos, ¿podrá entonces con un tiburón prehistórico de 26 metros de largo? Ese es el desafío en esta película, que lo tiene como la única posibilidad de rescatar a una tripulación del fondo del mar y enfrentarse al "monstruo" que años atrás lo sumió en la depresión porque no pudo salvar a todos sus amigos, solo a algunos. No se tarda mucho en convencerlo porque lo que le interesa al espectador es ver lo que ocurrirá en este duelo desigual, en el que contará con mucha ayuda con interés amoroso incluido. Está todo inventado así que hay clichés y escenas de lógica imposible, pero como esto es cine, si la cosa está bien articulada y presentada dentro de las reglas del género, funciona. Este es el caso, la película es eficaz y entretenida.

Título original: Megalodon | Director: Jon Turteltaub | Elenco: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis, Robert Taylor | Género: Acción/ Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 113' | ***