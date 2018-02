¿El conflicto entre Márama y Rombai marca el final de la cumbia pop?

El Gucci - cantante

Yo creo que no es el fin de la cumbia pop porque precisamente ellos (Márama y Rombai) generaron algo tan fuerte que trascendió las fronteras de Uruguay y llegó a Latinoamérica y al mundo, me animo a decir. Tengo entendido, incluso, que a pesar de su separación, Agustín (Casanova) sigue cantando las canciones de Márama, así que continúa siendo negocio para los dos. Y Rombai sigue sacando temas por el mismo camino.

Diego Maciel - Dj

Estas bandas marcaron lo que fue la cumbia cheta, una nueva forma de música que llegó a muchos países. Con estos grupos, todos dejamos de escuchar la cumbia tradicional y las que hacían aquel tipo de cumbia también intentaron copiar este nuevo estilo. Sin embargo, las que siempre marcaron el camino fueron Márama y Rombai. El creador y compositor de todo esto fue Fernando Vázquez, y él tiene una capacidad para producir música que le va a permitir jugar con nuevos estilos acorde a lo que a la gente le gusta. Yo confío en él para adaptarse a ese cambio y creo que se viene algo nuevo que a la gente le va a gustar más.

Coco Echagüe - cantante y comunicador

No creo que el conflicto entre Márama y Rombai termine con este fenómeno, sobre todo porque las canciones seguirán sonando, pero quizá tengamos otro agregado a lo que es el género, como lo fue la cumbia villera o el pop latino que hacíamos con Nietos del Futuro, y dentro de un tiempo lo llamen cumbia dance, por ejemplo, ya que en la actualidad todo cambia. Si va a terminar con los grupos, eso nunca se sabe. En los tiempos que corren donde todo es tan fugaz y las cosas duran poco tiempo porque queremos al momento otra cosa, quizá puede ser que sí.

El Reja - cantante

Creo que es el fin de una etapa y comienzo de otra, como siempre pasó. Por ahí la cumbia cheta fue una moda y entra otro tipo de música. No se va a terminar nada, simplemente evoluciona. Además, no creo que a Fer Vázquez se le hayan ido todas las ideas. Es el comienzo de un fin. No sé si Márama y Rombai se van a terminar pero Reja hay para rato. Yo me quedo tranquilo.