Confesiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Esta película trasciende a Michael Jackson. Nos permite ver la corrupción social”, dijo Oprah Winfrey ante una audiencia compuesta por más de cien víctimas de abusos sexuales. Se venía de emitir Leaving Neverland, el documental en el que James “Jimmy” Safechuck (40 años) y Wade Robson (36) cuentan los abusos a los que los sometió Michael Jackson cuando tenían 10 y 7 años respectivamente. Ellos mismos hablaron con Oprah en el especial conducido por la comunicadora.



“No es sobre Jackson. Este documental es sobre lo que le ocurrió a Wade y James”, dijo Dan Reed, director y productor del documental y también invitado en el programa de Oprah. Agregó que luego de ver Leaving Neverland, la opinión que tiene el público sobre el Rey del Pop cambiará.



En América Latina lo podremos comprobar este sábado y domingo, desde las 20 horas, por HBO. Esos días se verán la primera y segunda parte de un documental que relata lo ocurrido en los años 80 mediante el propio testimonio de los involucrados, además de entrevistas a sus madres, hermanos y esposas.



La historia.

James Safechuck era un actor infantil de Simi Valley, California, que en 1986 logró participar en un comercial de Pepsi de Michael Jackson. Wade Robson, en tanto, era un bailarín infantil de Brisbane, Australia, que en 1987 pudo conocer al artista tras ganar un concurso en el que lo imitaba. Ambos llamaron la atención de Jackson, que entabló vínculo con sus familias, a las que terminó invitando a su rancho, llamado Neverland.

Jackson se convirtió en el amigo, mentor y confidente de los niños, expresando por separado su amor por cada uno y aislándolos paulatinamente de sus respectivas familias.



Ambos describen al rancho ubicado al norte de Santa Bárbara, California, como un lugar de ensueño lleno de juegos, un parque de diversiones, animales exóticos, y un suministro continuo de dulces y comida chatarra.

Con el tiempo empezaron a quedarse en la casa del artista, pero sin sus padres. Dormían en la misma habitación que Jackson, donde pasaron de tener contactos inocentes a padecer abusos sexuales. Los niños eran obligados a mantener en secreto todo lo que allí sucedía. Robson recuerda haberle creído a Jackson cuando le dijo que los dos “iremos a la cárcel por el resto de nuestras vidas” si alguien se entera.



Los niños mantuvieron el secreto e incluso, cuando en los años 90 el artista fue acusado de abuso por otros, negaron con vehemencia que se hubiera propasado con ellos.



Robson se convirtió en uno de los coreógrafos jóvenes más exitosos de su generación, trabajando con *NSYNC y Britney Spears en sus períodos de mayor apogeo. Pero su éxito estuvo opacado por la melancolía y la depresión. Safechuck, un aspirante a director de cine y músico de rock, también enfrentó ataques de depresión y adicción.



Ambos se casaron y tuvieron hijos, situaciones que removieron sus recuerdos y que los llevaron a terminar confesando lo que realmente había ocurrido en Neverland. En el documental, parientes de los dos recuerdan cuando se abrieron por primera vez y comprendieron el daño que quedó tras el abuso físico. Los ahora hombres empezaron a enfrentar su trauma, tratando de comprender sus recuerdos y sanando las relaciones fracturadas dentro de sus familias. Después de años de terapia, ambos decidieron hablar dando lugar al documental Leaving Neverland.



La familia de Michael Jackson ya demandó a HBO por difamación, mientras que varios fans del artista lo defienden diciendo que no es justo realizar una producción sobre alguien que fue declarado no culpable y que ya no está para defenderse. El tema ha quedado planteado, si es sobre Jackson o va más allá de él, es algo que el tiempo dirá.

​