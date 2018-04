"Si compartiera material más hot, tendría 10 veces más seguidores"

—¿Cuál fue la primera publicación de Instagram?

—Fue hace mil años. En 2014 cuando empezó el furor.

—¿Y desde cuándo empezó a ocupar un rol importante en tu vida?

—Yo me manejaba con Twitter antes y un momento me había llegado una notificación de que era de las más leídas de Uruguay. Luego, todo eso se trasladó a Instagram. Hoy me dedico todo el día a las redes sociales. Estoy compartiendo o chequeando todo el tiempo. No atomizo mucho con fotos, pero comparto muchas historias sobre mi vida cotidiana. Como dibujo, subo los bocetos y a veces la gente se los tatúa y me piden permiso.

—Tenés más de 65.000 seguidores, ¿por qué crees que la gente se cuelga tanto con tus historias?

—Porque soy una chica normal. No me creo mejor o diferente de nadie.

—¿Estás pendiente de subir el número de seguidores?

—Sí, claro. Porque Instagram desde hace un tiempo tiene estadística de tu seguidores y todo lo tengo chequeado. Es importante porque hoy estoy trabajando con esto. Un montón de marcas me están acompañando y es mi fuente de ingresos.

—¿Nunca compraste seguidores?

—No, jamás.

—¿Sabés cómo hacerlo?

—Supongo que hay páginas. Es muy evidente cuando compran seguidores porque de golpe empiezan a seguir a una persona muchos usuarios con nombres chinos o árabes o usuarios sin fotos. En mi caso no me serviría porque cuando una marca me pide las estadísticas de rendimiento de una foto o de una historia, verá que mis seguidores además de reales, son de Montevideo y de Argentina. Sería muy loco que aparecieran de China o India.

—Te consta que haya influencer en Uruguay que hayan comprado seguidores?

—Sí, hay. Miro el contenido y me doy cuenta enseguida. No quiero puntualmente dar los nombres.

—¿Cuál es el público que te sigue?

—Jóvenes de 18 a 35 años. Un poco más de hombres que mujeres, pero casi es 50% a 50%.

—¿Cómo es tu día a día?

—Depende. Hay días que tengo muchas actividades. Si voy al gimnasio con el que estoy trabajando o la peluquería, me paso haciendo videos. Después los tengo que editar y todo eso lleva trabajo. Después los comparto y empiezo el intercambio con los seguidores.

—¿Cómo se dio la llegada de Justin Bieber a tu Instagram?

—Fue increíble. Nunca sigo mucho quién mira mis historias porque cada una la ven 20.000 o 30.000 personas. Pero sí me aparecen destacadas aquellas personas a las que yo sigo. De repente veo que la cuenta oficial de Justin Bieber había visto una de mis historias. No lo podía creer. Empecé a ver que me había visto todas las historias de ese día. Y la situación se repite cotidianamente. Parece que a Justin le gusta mi material.

—¿Cómo crees que llegó?

—En el buscador a lo mejor le sugirió mi perfil. No sé. Me gustaría tener un encuentro personal con él, por supuesto. Ojalá se dé.

—¿Estás en pareja?

—No.

—Imagino que dada tu exposición muchos chicos te escriben con fines amorosos...

—Bastantes, pero en este momento estoy en otra. También hay mensajes subidos de tono, aunque tampoco soy una chica que comparte fotos muy sexies como para generar un ola de comentarios ordinarios, pero cada tanto alguno aparece. También de chicas. Son tremendas.

—¿Has conocido chicos en redes sociales?

—Sí. Te tiran algún "like", te hablan luego. Y después va avanzando. Como todo el mundo.

—Bueno, a lo mejor algunos todavía buscan seducir por otras vías, no en las redes sociales...

—Puede que sí. Pero las redes son el modo de levante hoy en día. Yo no conozco otro.

—¿Te ha pasado de que te reconozcan en la calle?

—Sí, en el ómnibus, en la calle, en la facultad. En muchos lados me pasa que me paran y me dicen que me conocen de las redes sociales.

—Decís que no sos de compartir fotos muy hot, ¿por qué?

—Por vergüenza y como forma de cuidar mi perfil. Si subiera fotos más en bolas, tendría 10 veces más seguidores.

—¿Qué esperás a futuro de esta carrera?

—No sé. Estoy dejando de que fluya y están surgiendo un montón de cosas. El año pasado me contactaron estudiantes de comunicación, que están haciendo un documental sobre mi vida. Andan atrás mío todo el día con una cámara. Todo muy loco.

—¿Te gustaría tener una oportunidad en la TV?

—Mi objetivo es crecer en el medio digital, pero también me seduce la TV o la radio.