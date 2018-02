Comedia con mucho humor negro

Greg Bishop (Tim Robbins), un profesor de filosofía (Tim Robbins), y su esposa Audrey (Holly Hunter), una abogada un poco obsesiva, encabezan la familia multiétnica que protagoniza Here and now, la nueva comedia de HBO que debuta mañana, a las 23 horas, en simultáneo con los Estados Unidos.

¿Por qué familia multiétnica? Porque la pareja tiene una hija biológica (Sosie Bacon) y tres hijos adoptados de distintas razas: una de Somalia (Jerrika Hinton), uno de Vietnam (Raymond Lee) y otro de Colombia (Daniel Zovatto). Además, se relacionan con una familia musulmana, porque uno de los hijos de Greg y Audrey es paciente de un psiquiatra musulmán, del cual conocemos también a su entorno.

A todos ellos los veremos atravesar por los problemas típicos de familias de este tipo o de esta época, que se complicarán un poco más cuando uno de los miembros de los Bishop-Black empiece a tener visiones.

El creador de esta nueva ficción es Alan Ball, el mismo que estuvo al frente de la muy particular y adictiva True Blood, y de la genial Six feet under. La primera era la serie de vampiros encabezada por Anna Paquin, y la segunda, la serie que giraba en torno a una familia de sepultureros. En cuanto a Here and now, Ball también escribió y dirigió el primer capítulo.

La idea de la nueva comedia es servir como "una reflexión provocadora y oscuramente cómica sobre las fuerzas opuestas que polarizan la cultura estadounidense actual y la manera en la que la experimentan" los personajes de esta serie.

El reparto se completa con Andy Bean, Joe Williamson y Peter Macdissi. Son diez episodios de una hora que se exhibirán semanalmente por HBO.

Lo más reciente.

Lo último que se ha visto de Tim Robbins fue la película Marjorie Prime (2017) y la serie de TV, The Brink (2015). En tanto Holly Hunter es parte del film nominado al Oscar a Guión Original, Un amor inseparable.