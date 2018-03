Comedia, espionaje y drama

Noche de juegos.

Max y Annie se conocieron en una noche de juegos de preguntas y respuestas, y supieron que eran el uno para el otro. Son dos personas sumamente competitivas que siempre quieren ganar en todo y cuya vida ha girado en torno a todo tipo de juegos, con una noche semanal alusiva de la que son anfitriones. Ya casados, quieren tener hijos, pero no pueden. Hay algo en los espermatozoides de Max que puede tener que ver con la relación con su exitoso hermano mayor quien, justamente, llegará de visita. Tras el reencuentro, el hermano Brooks organizará una "noche de juegos" en su casa proponiendo un secuestro simulado de uno de los participantes mientras los demás deben ir a su rescate. La cosa se complica cuando el rapto parece no ser ficción. La historia está muy bien planteada, con bien pensadas y utilizadas vueltas de tuerca que hacen que el espectador no sepa qué es juego y qué es realidad. Mientras las tres parejas de participantes (los protagonistas y dos parejas de amigos con sus propias historias y situaciones) avanzan en la aventura, se van intercalando gags y chistes que escapan a la tontería habitual de muchas comedias americanas. Y en el camino, el público también se va encontrando con actores reconocidos, como Danny Huston o Michael C. Hall, que aparecen poco pero lo hacen con gracia. Ni que hablar de Jason Bateman y Rachel McAdams, dos actores que se saben mover tanto en el drama como en la comedia, escapando al encasillamiento en un género. En esta película se nota que se divierten y eso colabora para que el público lo haga también en una historia que no pretende otra cosa más que entretener, y eso hace.

Título original: Game Night | Directores: John Francis Daley, Jonathan Goldstein | Elenco: Jason Bateman, Rachel McAdams, Jesse Plemons, Kyle Chandler | Género: Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 100' | ***

Operación Red Sparrow

La prometedora carrera como bailarina del Bolshoi de Dominika se corta al lesionarse. Al enterarse que no fue accidental, tiene una reacción que la llevaría directo a la cárcel, salvo que acepte la propuesta de su tío de volverse agente de Inteligencia del gobierno ruso. Con una madre enferma y sin que el Estado pague sus gastos, acepta formarse como Sparrow, agentes entrenados para manipular usando el sexo. Lo que sigue es una relato de espionaje con muchas vueltas de tuerca, y enormes dosis de violencia y sexo en esa línea. A Jennifer Lawrence se la llegó a catalogar como la nueva Meryl Streep, pero sus últimos trabajos parecen alejarla de esa consideración. Madre! no fue un buen film y éste tampoco la ayuda, y no es la única desperdiciada de un elenco con nombres importantes.Olvidable.

Título original: Red Sparrow | Director: Francis Lawrence | Elenco: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker | Género: Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 139' | **

El último traje.

Abraham tiene 88 años y está a punto de dejar su casa para ir a un geriátrico. A pesar de arrastrar una pierna que los médicos preferirían amputar, decide escapar de su familia y emprender viaje a Polonia, para cumplir una vieja promesa. Tiene que llevarle un traje al amigo que le salvó la vida hace más de 70 años. Cargando mucho dolor y resentimiento, este judío cabeza dura se irá topando con una serie de personajes que lo ayudarán a ver la vida desde otro ángulo, a perdonar cuando sea necesario y a entender cosas como que Alemania no son los nazis. Enorme labor de Miguel Angel Solá, que trata de no caer en los clichés ni inspirar lástima, sino hacer que el espectador comprenda su comportamiento sin juzgarlo antes de tiempo. Ayuda mucho un buen elenco de secundarios que le ponen cuerpo a un argentino, la hija de Abraham, una española, una alemana y una polaca.

Título original: El útimo traje | Director: Pablo Solarz | Elenco: Miguel Ángel Solá, Ángela Molina, Martín Piroyansky, Natalia Verbeke, Julia Beerhold, Olga Boladz, Jan Mayzel | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 87' | ****