Comedia, acción y drama familiar

Un amor inseparable.

La historia es real, la del actor de origen paquistaní Kumail Nanjiani, que muchos conocerán de la serie de HBO, Silicon Valley. Perteneciente a una familia que sigue a rajatabla las reglas religiosas y, por lo tanto, pretende un matrimonio arreglado para Nanjiani, el joven le sigue la corriente pero paralelamente hace la vida que quiere. Eso incluye una carrera como actor de stand up, que su familia no censura pero tampoco toma muy en serio. En ese ambiente, el protagonista conocerá a una chica blanca con la que sabe no tiene futuro y por eso la relación se terminará, justo en el momento en que a Emily deben inducirle un coma para tratarle una rara infección y es Nanjiani el único que puede autorizar el procedimiento. La gran enfermedad, como se titula la película en su original, pondrá en contacto al paquistaní con los padres de Emily en unos extraños días de convivencia en los que, con el tono de comedia, se abordarán temas como el 11-S, el racismo y los mandatos culturales. Aunque se basa en una historia real, esta película no es más que una comedia romántica, pero de esas que escapan al cliché, al recurso fácil y a los diálogos obvios. Precisamente los diálogos son de lo más jugoso de una historia que consiguió una nominación al Oscar, justamente por su Guión Original, escrito por Nanjiani –que también actúa- y la verdadera Emily. Es una de esas comedias que el cine necesita como bocanadas de aire fresco y que se hacen valiosas en los pequeños detalles. Entre ellos entran las muy buenas y graciosas interpretaciones de Holly Hunter y Ray Romano, además de Zoe Kazan como protagonista. Para salir con una sonrisa.

Título original: The big sick | Director: Michael Showalter | Elenco: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Linda Emond | Género: Comedia /Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 119' | ****

Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft.

Ganar el Oscar a Actriz Secundaria y terminar siendo Lara Croft es lo que une a Angelina Jolie y Alicia Vikander, las actrices que han interpretado a esta heroína de videojuego con quince años de diferencia. Este film es un relanzamiento de las aventuras de la heredera millonaria que se niega a aceptar la muerte de su padre, desaparecido en una expedición en busca de una deidad japonesa, y que insiste en ir a buscarlo a una peligrosa isla. De ahí en más, es todo acción, aventura y algunas sorpresas de guión que se ven venir. De todas formas, funciona como un entretenimiento típico en el que uno se entrega a la historia sin pedirle mucho sustento con la realidad. Si vienen más, no está mal.

Título original: Tomb Raider | Director: Roar Uthaug | Elenco: Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins | Género: Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 122' | ***

Las dos Irenes.

En el interior de Brasil, Irene descubre que su padre tiene otra familia donde hay una hija de su misma edad -13 años- también llamada Irene. La joven de la "familia oficial", en la que hay dos hermanas más, decide conocer a su hermana escondida. La curiosidad y rechazo inicial irá mutando conforme las niñas se vayan haciendo amigas y compartan experiencias tales como el primer beso o los primeros amores. Una historia cálida, sencilla, plagada de pequeños detalles. La idea no es juzgar la doble vida del padre (aunque Irene lo interpele con cada mirada), sino mostrar cómo la asumen sus "víctimas" teniendo en cuenta que más allá del hecho no deja de haber amor. Las Irenes son lo suficientemente distintas como para construir una amistad que no se deja empañar por el lazo que las une. La historia deja al espectador en libertad de hacer los juicios que desee.

Título original: As duas Irenes | Director: Fabio Meira | Elenco: Priscila Bittencourt, Isabela Torres, Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inés Peixoto, Maju Souza, Ana Reston | Género: Drama | Origen: Brasil | Duración: 90' | ****