Clever Abreu: Volviendo de a poco

Aunque parcialmente, Clever Abreu está de regreso en Uruguay. El comunicador que lleva décadas instalado en Argentina, tiene una versión oriental de su programa Clever presenta, que va por la pantalla de Canal U.



Abreu ha sido pionero en los medios en Argentina, en especial en Córdoba donde ha estado radicado desde la década del ‘80.



“Canal U es un canal satelital que permite llegar a millones de espectadores. Se ve en Argentina, Paraguay, Panamá, México y parte de Estados Unidos. Se está abriendo mucho el mercado”, asegura.



Clever presenta tiene “cosas del Uruguay y cosas de la Argentina”, según asegura el conductor.



El programa apela mucho al humor cordobés que de acuerdo al comunicador tiene puntos de contacto con el uruguayo. “Ambos emplean la ironía y el reírse de las cosas que pasan todos los días”, cuenta.



El comunicador graba los capítulos orientales en locaciones representativas de Uruguay. Por ejemplo, uno de ellos fue rodado en el Museo del Carnaval.



Con el programa, Abreu cumple de algún modo un sueño. Oriundo de Maldonado, el comunicador siempre pensó en regresar, aunque sea de a poco, como lo está haciendo.



En la actualidad, la difícil realidad argentina precipitó ese regreso, de acuerdo a su testimonio.



“Argentina es un polvorín. Está como a punto de estallar. Cuando viaja, el uruguayo anda en la vuelta de Plaza de Mayo o Calle Corrientes. Pero en Provincia o en el Interior la realidad es muy diferente”, asegura.



Clever Abreu fue parte muchos años de la señala de Telefé en el Interior de Argentina. Estuvo al frente de El pochoclo TV, un programa donde se abordaban las novedades de la cartelera de cine, con entrevistas y concursos.



“Esa misma idea la que queremos trasladar acá, para que la gente se sume y pueda disfrutar del buen cine”, revela el comunicador.



Clever Abreu también cuenta de otro proyecto titulado ¿Picamos algo?, donde a la manera de Polémica en el bar van llegando periodistas, actores y comunicadores para dialogar de los temas de actualidad. “La idea me gusta. Creo que les va a gustar a los uruguayos”, dice.



Clever Abreu empezó en los medios en Maldonado. “Inauguré lo que fue el canal 9 de Maldonado y hoy es Canal 7. Después hice unas cosas en Montevideo pero me conocieron en Radio Belgrano, de Buenos Aires y me llevaron”, recuerda.



Estudió periodismo y locución y no paró más. Como Radio Belgrano tenía una filial en Córdoba, lo enviaron allí donde echó raíces. Formó familia y hoy tiene hijas y nietos en aquella localidad.



“Hoy creo que mi etapa allá está cumplida y esto de Uruguay es un sueño. Quiero venir y quedarme. Argentina está muy enrarecido. Es un país que hay que esperarlo. A pesar de los problemas que tiene, Uruguay en la región está da un ejemplo”, dice.