Cinco cosas que no sabías de Maggie Civantos

1 - TILDADA DE "FEMINAZI".

Es activista. El gran objetivo de su vida es sentirse libre

Le molesta cuando la gente utiliza esta expresión y se lo han dicho alguna vez. Se alegra de que hoy el feminismo esté en el tapete porque "nos hace más fuerte como mujeres". Sufre cuando los hombres critican al género femenino por "conductas normales". Su mayor pretensión es ser libre. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer como mujer. No es casual que su único tatuaje sea un colibrí. Le gustan los pájaros en libertad y se lo hizo luego de un viaje de tres meses por México. Fue a visitar a su padre que vive allá y luego anduvo sola por la selva, en la zona de Chiapas. Su plan era tatuarse una mariposa pero un amigo le dijo, "tú eres un colibrí". Y se identificó porque en México ese es el amuleto del amor.

2 - NO PODÍA PAGAR EL ALQUILER.

Antes de "Vis a vis" actuaba en teatro y no llegaba a fin de mes

Lloró mucho antes de que llegara el papel de sus sueños. Iba a castings y era la "eterna finalista". Se quedó en "la puerta de proyectos interesantes" por no ser una cara conocida. Pasó mucho tiempo hasta que el arte le permitió llegar a fin de mes tranquila. Estaba en dos obras de teatro a la vez (Un balcón con vista y A quién te llevarías a una isla desierta), pero no tenía dinero para pagar las cuentas, ni el alquiler. Estuvo a punto de agarrar la mochila e irse a recorrer el mundo, ya que viajar es su otra pasión. Le había dado el ultimátum a su representante y poco antes de que se cumpliera el plazo, recibió el llamado del director de Vis a vis que le avisaba que había quedado como protagonista. Su madre, también artista, tuvo un peso importante, ya que siempre le repitió, "tú has nacido para ser actriz". Maggie considera que el gran mérito suyo es la paciencia y el optimismo. Está agradecida con Antena 3 porque ser Macarena Ferreiro en Vis a vis le permite crecer como actriz y tener continuidad en el trabajo.

3 - QUISO ESTUDIAR PERIODISMO.

Le gusta escribir y tiene un guión de cine encaminado

Creció en una familia de artistas. Sus padres eran músicos, así que los escenarios y las giras eran algo natural en la casa de Maggie Civantos. Desde niña daba indicios de querer actuar: le gustaba imaginar personajes, se disfrazaba con la ropa de su madre y hacía shows frente a una cámara. Incluso hay vídeos de su infancia donde se nota que imitaba muy bien. Pero a medida que creció también descubrió que tenía facilidad para escribir, y en un momento pensó en estudiar periodismo. Lo descartó a los 15 años cuando se inscribió en un taller de interpretación en una escuela privada de Málaga. Terminó sus estudios en Arte Dramático a los 21 años y partió nueve meses a La Habana donde aprendió danza de todo tipo, y al volver nunca dejó de formarse. Uno de sus sueños es hacer un musical: "Me siento preparada", ha dicho. Le gustaría dirigir y aunque tiene poco tiempo lleva escritas diez páginas de un guión de cine.

4 - MEDITA, BAILA Y HACE BOXEO.

Le presta especial atención a su alimentación

Baila todos los días, no importa cómo ni dónde. Maggie Civantos practica ballet clásico y danza contemporánea. Hace deporte desde la niñez: buceo y boxeo son sus favoritos. Se cuida mucho y lleva una alimentación equilibrada por "salud y bienestar". No consume harina de trigo porque es intolerante al gluten. Y aunque hace el intento de no comer azúcar, no suele lograrlo porque es muy golosa. "Me cuido pero sin agobios. Las dietas son para salteárselas y siempre encuentro una buena excusa". Le gusta meditar y lo hace a su manera, "de forma intuitiva". Le resulta importante encontrar espacios de soledad donde poder escucharse a sí misma y saber qué ocurre dentro de ella.

5 - SU GRANAMULETO ES UNA MUÑECA.

Se llama Luna y es un regalo de su padre

Le gustaría ser menos supersticiosa pero no puede evitar andar de arriba para abajo con una muñequita de nombre Luna que su padre le trajo hace una década de México, donde reside. "Le comenté que había unos muñequitos que ponés debajo de la almohada y traen suerte pero no entendió nada y me trajo una elfo, que es más grande". Maggie heredó la faceta despistada de su padre y ha salido a la calle con las etiquetas de la ropa puestas. Llevó a Luna con ella a su primer rodaje y como ese debut salió tan bien decidió que Luna iría siempre con ella. "Representa la intuición y a mí me gusta dejarme llevar por ello y jugar a esa dualidad de la intuición y la razón. Creo que ahí está el equilibrio".