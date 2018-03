Cinco cosas que no sabías de Luis Fonsi

1 - SE RÍE DE PARODIAS DE SU HIT.

Compartió todos los chistes de Despacito que recibió

Dice tener un gran sentido del humor y por eso cuando su hija Mikaela, de cinco años, que nació cuando Despacito se estaba gestando, le pregunta cuándo hará una nueva canción, Luis Fonsi se ríe. Se han hecho mil versiones de este tema que ocupó el primer puesto en todos los rankings, llegó a ser la número uno de Spotify Global y sonó en boliches del mundo entero. Pero la versión que más le gustó a Fonsi fue una hecha en ritmo de flamenco. Recibió la sátira de los tres italianos que se hizo viral y contó que fue el primero en compartirla. "Envío las parodias entre mis amigos y me hace reír lo que inventan. No creo que me ofendan, sino que están celebrando y disfrutando de la canción. Me lo tomo con una sonrisa increíble".

2 - BUENAS DUPLAS CON MUJERES.

Componer con mujeres hace que la canción salga "redonda"

Las co autorías le sientan muy bien a Luis Fonsi y él asegura que prefiere componer con mujeres, ya que tener el punto de vista de ambas partes hace que la canción salga "redonda". Se despertó un día con la palabra Despacito en la cabeza y gran parte de la melodía. Salió corriendo al estudio que montó en su casa y grabó la idea general. Sabía que quería que fuese con baile, que tuviera una letra sensual y que todo girara alrededor de una palabra. Se lo mostró a Erika Ender y ella entendió la esencia a la perfección y lo ayudó a completar este exitazo que grabó junto a Daddy Yankee y lleva más de 4 mil millones de reproducciones solo en Youtube. Siente gran respeto por Laura Pausini, quería hacer un dúo con ella y logró su meta en la canción Ya no me faltas. También se dio el lujo de hacer dupla con su "hermano" David Bisbal y Juan Luis Guerra, su artista favorito. Sueña con trabajar con Rihanna o Demi Lovato, "ambas son geniales". Y tiene en el debe hacer una colaboración con Bruno Mars y Stevie Wonder.

3 - ESTUDIÓ MÚSICA CLÁSICA.

Quería prepararse para ser el mejor en su área

Ha dicho que la música ha sido siempre su pasión, no su profesión. Cuando era niño y sus padres le preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, siempre daba la misma respuesta: "quiero ser músico, no famoso". Y sus dichos quedaron registrado incluso en vídeos familiares. Después de finalizar el secundario se anotó en la universidad para estudiar música clásica. Quería estar lo más empapado posible en el tema y por eso se preparó en teoría, solfeo y guitarra. Aunque era consciente de que por más que entrenara su voz, "nunca podría cantar ópera. Mi pasión era agarrar una guitarra y hacer ruido, pero era importante educarme". Hoy tiene una batería de hits y aunque no busca explicación a esos "fenómenos", tampoco deja de sorprenderse por cómo una canción suya puede cambiar el humor o el día de alguien. "No hay mejor premio que sacar una sonrisa o que se olviden por un rato de la situación que están atravesando".

4 - FAN DE LOS DEPORTES EXTREMOS.

Le gusta mucho la velocidad y el paracaidismo

Se define como inquieto y travieso. Por eso al cumplir 21 años decidió lanzarse por primera vez en paracaídas, ya que esa era la edad reglamentaria para poder llevarlo a cabo en Estados Unidos, país donde el boricua reside desde los 10 años. Considera que tiene gran espíritu aventurero: le encanta correr en autos y el esquí acuático, pero la adrenalina del paracaídas es incomparable con cualquier otra actividad. Llevaba más de 250 saltos porque practicó este deporte todos los fines de semanas durante años, pero un día decidió dejar de hacerlo, y no fue por miedo o temor, sino por responsabilidad: "Ahora tengo gente que depende de mí", dijo en alusión a sus dos hijos, Miakaela (6 años) y Rocco (1 año).

5 - TIENE UN TATUAJE ESPECIAL.

Se grabó en su brazo una fecha muy importante

Confesó en varias oportunidades que quería formar una familia. Estuvo casado cuatro años con la actriz Adamari López, y si bien confesó que ese divorcio fue lo más traumático que le sucedió, también le sirvió para endurecerlo a nivel emocional. Salió adelante y se volvió a enamorar. Conoció a la modelo Águeda López en un estudio de fotografía en 2014 y el flechazo fue inmediato. Le propuso matrimonio de rodillas en un puente de París, y tuvieron dos hijos: Mikaela y Rocco. Coincidió que ambos niños nacieron el 20 de diciembre (la mayor en 2011 y el menor en 2016). El cantante se tatuó esa fecha en su brazo. "Son cosas que no se planifican, ambos fueron partos naturales", contó quien tiene varios otros tatuajes.