Cinco cosas que no sabías de Katie Holmes

1 - COMPAÑERA DE GERARD PIQUÉ.

Compartieron pupitre en un máster dictado en Harvard.

El futbolista del Barcelona y la actriz de Hollywood acudieron a la Universidad de Harvard y se matricularon en el máster en Negocios de Entretenimiento, Medios de Comunicación y Deportes que dictó la profesora Anita Elberse. En su clase también estaban la estrella de la NBA C. J. McCollum y el jugador de rugby irlandés Jamie Heaslip. El propósito del programa era enseñar a los estudiantes cómo lanzar y administrar productos creativos, gestionar talentos y desarrollar estrategias. A Katie Holmes le resultó útil para su etapa como productora y directora de cine. En ediciones anteriores, el máster fue cursado por el basquetbolista Pau Gasol y el actor Channing Tatum.

2 - DIVORCIO POLÉMICO.

Tom Cruise la obligó a firmar una cláusula insólita en el contrato

La actriz de Dawsons Creek preparó su separación con hermetismo. Se dijo que usó un chip nuevo para hablar con sus abogados sin que Tom Cruise se enterara de sus intenciones. Cambió su número de teléfono y el correo electrónico mientras el actor trabajaba en Islandia rodando una película, y al volver terminó el vínculo con él tras de seis años de amor y una niña de por medio, Suri. Holmes, que se había convertido a la Iglesia de la Cienciología por su marido, decidió volver a ser católica y eligió un colegio cristiano para su hija. Pero a pesar de su esfuerzo, la religión de su marido se metió también durante el trámite de divorcio y Holmes se vio obligada a firmar una cláusula demencial en el contrato: podía salir con los hombres que quisiera pero no podría mostrarlos en público hasta después de cinco años de la ruptura. En compensación, Holmes recibió 5 millones de dólares en mano y otros 4.8 para su hija. Por eso no sorprendió que ocultara su romance con Jamie Foxx durante años.

3 - FAN DE VIAJES, LIBROS Y JOYAS.

Las librerías y bibliotecas son su lugar en el mundo.

Su "auténtica pasión" es viajar, y su profesión le ha permitido darse ese gusto. Por eso se considera muy afortunada de formar parte de la industria de Hollywood y ha dicho que nunca se sintió "enjaulada". Dice no tener secretos: ni siquiera mintió sobre su edad cuando pudo hacerlo. Se define como una mujer tranquila "a la que haces feliz con un libro. Mis lugares preferidos son las bibliotecas y las librerías antiguas" porque la llenan de felicidad y calma. Aunque ha dicho sentirse culpable porque empieza cinco libros a la vez y nunca logra terminar ninguno. La actriz fanática de Michael Kors, Ralph Lauren y Calvin Klein tiene millones de dólares en joyas y accesorios. Su exmarido, Tom Cruise, era muy generoso con ella y le hacía regalos súper caros. Le obsequió unas caravanas de diamantes valuadas en medio millón de dólares, lujosos bolsos Hérmes y le mandó a hacer diseños exclusivos para ella que le costaron fortunas.

4 - DISEÑADORA Y DIRECTORA.

Creó una marca de ropa con Jeanne Yang.

Decidió incursionar en el mundo de las telas en 2009 y se asoció con Jeanne Yang. Juntas crearon la marca Holmes & Yang, pero Katie se abrió del proyecto en 2013: "Estoy orgullosa de lo que conseguí, pero ando muy focalizada en el cine y en mi papel como madre", dijo. Dos años después debutó como directora y productora en All We Had, filme que además protagonizó. En 2017 repitió la experiencia al codirigir la serie Los Kennedy: Después de Camelot junto a Jon Cassar. En esta oportunidad, también encarnó a Jackie Kennedy, y además anunció que preparaba un nuevo telefilme y película en el rol de directora.

5 - DIETA ESTRICTA, EJERCICIO Y OPTIMISMO.

Solo come verduras. Practica yoga y footing.

Desde niña hace danza y juega al basketball, ya que su padre era entrenador y le inculcó el gusto por este deporte. En invierno hace esquí y practica footing cuatro veces por semana. También va a clases de yoga y le gustaría aprender a meditar. "Cuando creo que estoy un poco en crisis, hago una lista con las cosas bellas de mi vida y así me tranquilizo", confiesa Katie Holmes. Lleva una dieta estricta a base de verduras que es hipo calórica; su único permiso son los capucchinos: "Tienen muchas calorías pero tomo tres o cuatro por día". Es tan exigente con la alimentación que cuando descubrió que a su actual pareja, el actor Jamie Foxx, le gustaba la comida chatarra lo obligó a cambiar sus hábitos.