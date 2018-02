Cinco cosas que no sabías de James Blunt

1 - NO SE SIENTE BRITÁNICO.

Por el trabajo de su padre vivió en muchos países.

Su padre integraba el ejército británico y no paró de viajar. James Blunt vivió dos años en Chipre, otros dos en Hong Kong, Alemania, y recorrió Inglaterra de norte a sur. Esas mudanzas hicieron que debiera hacerse nuevos amigos en cada lugar al que llegaba. "Tocaba la puerta de los vecinos y preguntaba, ¿vive aquí alguien de mi edad?" Eso lo volvió más independiente y menos británico: "Hay en mí partes de las fantásticas características de los países donde viví". Tras el éxito de su primer disco se cansó de lidiar con la prensa y se instaló en Ibiza. Tenía una casa en las afueras y mezclaba las fiestas nocturnas con el descanso y la escritura. "Ibiza es el lugar más bello del mundo. Tiene muchas virtudes: su comida, su clima y su público".

2 - LA VERDAD DE U’RE BEAUTIFUL.

El hit que le valió fama mundial trata sobre un acosador y pervertido.

La canción fue el tercer single del disco Back to Bedlam (2005), álbum debut de James Blunt, que entró a la música con el pie derecho, ya que resultó el más vendido en la primera década del siglo XXI en Reino Unido. You are beautiful consiguió el número uno en todos los rankings, está vigente casi dos décadas después. y tiene más de 200 millones de reproducciones en Youtube. Pero lejos de ser "una balada empalagosa", Blunt reveló que la historia trata sobre un hombre "drogado hasta las cejas" que acosa a una joven que viaja junto a su novio en un metro. "Es una canción que la gente asocia con lo romántico pero es una historia aterradora. Ese tipo debería ir preso por pervertido". Reconoció que ese hit fue el "pináculo de su carrera" y está agradecido porque le dio reconocimiento mundial, pero confesó que sonó tanto en las radios que se hartó. "Me encantan las hamburguesas pero si me las das en cada comida me cansaré. Algo bueno en exceso termina convertiéndose en malo".

3 - ÍNTIMO DE CARRIE FISHER.

La actriz de Star Wars lo alojó y fue como su terapeuta.

Antes de que James Blunt la pegara con el hit Youre beautiful vivió un tiempo con Carrie Fisher. Se conocieron porque quien fue la Princesa Leia en Star Wars era amiga de los padres de la exnovia de Blunt, Dixie Chassey. La buena onda fue tal que Carrie terminó abriéndole las puertas de su mansión en Beverly Hills mientras grababa su primer álbum, Back to bedlam. "Era una casa de locos, tan solo hablar con ella me abría la mente. Fue mi madre estadounidense y una verdadera inspiración", confesó el cantante. Se hicieron íntimos amigos y ella contó que las charlas profundas le sirvieron a él para sanar los impactos de haber estado en el ejército. "Fui un poco su psiquiatra", reconoció Carrie Fisher antes de morir. Blunt la eligió como madrina de su primogénito: "Lo más triste es que mi hijo jamás conocerá a quien yo creía que era la persona más especial", se lamentó Blunt al enterarse del fallecimiento de su querida amiga.

4 - QUISO SER UN MÉDICO SIN FRONTERAS.

Considera que es un trabajo fascinante.

Su familia es de tradición militar y fue educado de forma muy disciplinada. Vivió durante mucho tiempo en un internado, estudió en la Universidad de Bristol y estuvo seis años en el ejército británico. Combatió en Kosovo como capitán y eso le sirvió para darse cuenta "cómo los humanos pueden parecerse a los animales y lo delgada que es la frontera entre la vida y la muerte". Dijo que si no se hubiera dedicado al arte seguramente continuaría como militar pero le hubiera gustado trabajar en Médicos sin Fronteras, "es la labor más fascinante de todas". Para Blunt los famosos deberían ser personas que se destaquen por hacer "cosas que tienen sentido", como los médicos, que salvan vidas.

5 -FUE EL CELESTINO DE SU HERMANA.

La subastó en eBay y le encontró marido.

Mientras esperaba el lanzamiento de su primer álbum se volvió adicto a las subastas a través de eBay. En diálogo con la revista GQ contó que "lo más estúpido" que vendió fue a su hermana, y sin querer le encontró marido en esa transacción. Llegó a su apartamento y ella estaba llorando porque no podría llegar a un funeral en Irlanda ya que los aviones estaban de huelga, no había trenes ni ferrys. "Terminé subiendo un anuncio en eBay: "Damisela en apuros busca caballero andante. Desesperada por llegar a un funeral en el sur de Irlanda, ayúdame por favor". Hubo varias pujas y terminó ganando el dueño de un helicóptero. No solo la llevó al destino, sino que al poco tiempo terminaron casándose.