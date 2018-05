Cinco cosas que no sabías de Daniel Radcliffe

1 - MILLONARIO DESDE LOS 13 AÑOS.

Su madre administró su fortuna mientras fue un niño.

Fue el mago de Harry Potter durante las ocho películas de la saga escrita por la británica J.K Rowling. Daniel Radcliffe empezó a amasar su fortuna con 12 años: cobró 1,2 millones de dólares por protagonizar Harry Potter y la piedra filosofal (Chris Columbus, 2001). Hoy su patrimonio asciende los 100 millones de euros y el actor considera injusto que alguien acumule tal ganancia: "No importa a qué te dediques, nadie se merece ganar tanto dinero". Confesó que no hace nada con la plata pero que está muy agradecido porque "me permite tener la libertad para elegir mi carrera con sabiduría" y rodar solos películas en las que cree. "Pero el dinero no resuelve todos los problemas del mundo, ni las relaciones, ni la vida", dijo.

2 - TODA SU NIÑEZ ENTRE RODAJES.

No concibe su vida si no es en un set de grabación. No sabría qué hacer.

Empezó a trabajar con diez años en una serie de David Copperfield donde también encarnaba a un mago. Mientras se filmó Harry Potter no supo lo que era tener dos semanas libres. Grababa de lunes a viernes: "Me levantaba a las 7:00, tenía una hora de clase, luego peluquería, maquillaje, más rodaje y a casa. No conocí otra cosa durante diez años y por eso estoy más acostumbrado que otros a la disciplina". No sabe hacer otra cosa que no sea trabajar y le encanta. Daniel Radcliffe tiene dinero de sobra pero "perdería la cabeza" si se quedara sin hacer nada. "No existe un lugar que prefiera estar que no sea un rodaje. Mi peor día en un set es muchísimo más feliz que mi mejor día fuera de él. Es tan emocionante estar en el centro de la atmósfera creativa", dijo. La primera vez que se tomó dos semanas seguidas de vacaciones fue con 24 años: "Me fui con mi novia al Caribe y estuve en la playa, buceé, me tiré en tirolesa y aún tenía toda la noche para ver películas y fumar. Nunca había tenido algo parecido antes. Eso de vez en cuando no está mal".

3 - NO EXTRAÑA A HARRY POTTER.

Precisaba demostrar que podía hacer otros papeles.

Lloró el día que le anunciaron que protagonizaría la exitosísima saga escrita por J.K Rowling y también lo hizo la última jornada de rodaje junto a Emma Watson, Rupert Grint, y varios del equipo técnico. "Habíamos estado juntos diez años. Hubo muchas lágrimas, fue muy triste. Me quedé callado durante dos horas". Pero no extrañó ser Harry Potter. Reconoció que fueron años maravillosos y que ese rol le permitió formarse como actor. Y aunque dijo estar orgulloso de la franquicia, "no lo echo de menos porque estoy feliz haciendo otro tipo de películas". A Daniel Radcliffe le preocupaba cuando alguien le preguntaba de qué trabajaría luego de la saga. "Dentro de mí sabía que podría. Solo tengo que esforzarme un poco más para ganármelo y que la gente no piense en Harry Potter al verme". Lo logró. Se dio el lujo de encarnar al demonio en Horns (A.Aja, 2014) y hasta protagonizó tres espectáculos en Broadway.

4 - SE OBSESIONA CON SERIES Y MÚSICOS.

Consume Los Simpson y Eminem sin parar.

Dijo obsesionarse con su trabajo y también con sus seres queridos, aunque no de forma posesiva: "Me preocupa que todo les vaya bien". Daniel Radcliffe se fanatizó con Eminem con apenas diez años al escuchar la canción The real slim shady, y desde entonces el rapero fue lo que más sonó en su Ipod. "Recuerdo que en mi gira de prensa japonesa estaba en la ducha ensayando esa canción", contó sobre la época en que dio la vuelta al mundo como protagonista del best seller devenido en película, Harry Potter. Consume de forma compulsiva otra cantidad de cosas: fútbol americano, series televisivas (Los Simpson y South Park), el video juego Call of Duty, Coca Cola, cigarrillos y Red Bull. Aunque éste último lo dejó.

5 - SÍNDROME DEL "NIÑO TORPE".

El nombre científico de su trastorno es dispraxia.

Esta enfermedad afecta su capacidad motora y por eso le cuesta más escribir y realizar ciertos movimientos. Si bien sus primeros años en la escuela fueron complejos porque "era pésimo en todo y no tenía ningún talento visible", la dispraxia jamás lo desanimó ni lo detuvo. "El hecho de que algunas cosas resulten más difíciles solo hará que tes esfuerces más y que seas más imaginativo para encontrar soluciones a los problemas", dijo. Su padre era agente literario y él es gran lector. Estudió casi todo el secundario en el set de grabación de Harry Potter con un profesor particular. "Leíamos libros y obras de teatro sin la presión de tener que pasar por un examen. Ese fue uno de los privilegios de hacer Potter".