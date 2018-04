Cinco cosas que no sabías de Channing Tatum

1 - DEPRESIÓN POR LA DISLEXIA.

Tomó medicación y no se considera inteligente

Era un niño inquieto. En su casa corría sin parar y practicaba desde fútbol a artes marciales. Tenía un amigo invisible, y en el colegio no la pasaba nada bien. Tenía dificultades para aprender, lo estudiaron y le diagnosticaron dislexia y déficit atencional. Al principio la medicación resultaba eficaz y sacaba notas altas pero luego se convirtió en un zombie "porque es como cualquier otra droga: cuanto más ingieres, menos funciona". Atravesó períodos de depresión y confesó poder ponerse en los zapatos de los chicos que se suicidan. "Te sientes fatal, como si no tuvieras alma". Cuando dejó los fármacos su calificación bajó notablemente y la beca deportiva para la universidad que su padre soñaba que consiguiera se vino a pique.

2 - PERSIGUIÓ A TARANTINO.

Lo convenció de que le diera un rol enviándole un mail diario

Una de sus mayores aspiraciones era ser dirigido por Quentin Tarantino y los hermanos Coen. Channing Tatum consiguió ambos objetivos. Fue Jody en Los odiosos ocho (2015) gracias que envió un mail diario a la casilla de Tarantino durante un mes. "Estaba rezando para que nadie muy duro estuviese disponible. Dije, mira, a quién tu creas que merece este papel, enciérralo conmigo en una habitación sin puertas ni ventanas y el que salga consigue el trabajo", contó entre risas en El show de Jimmy Fallon. Algo similar hizo con los hermanos Joel y Ethan Coen. Anhelaba trabajar con ellos desde que llegó a Hollywood y como comparten agente le preguntaba en qué estaban metidos para que le consiguiera un papel. "Aunque sea llevo el café. Hago de camarero, lo que sea", decía. Hasta que se enteró del casting de Ave César (2016) y no se perdió la oportunidad de postularse. Era 15 años más joven de lo que pedía el rol pero participar en el proceso de selección le bastaba. Se ganó el papel.

3 - FUE BAILARÍN Y STRIPPER.

Bailó en un clip de Ricky Martin y en clubes nocturnos

Tenía 19 años, escuchó un aviso en la radio y como tenía mucho tiempo ocioso y pocos proyectos decidió ponerse gomina en el pelo e ir al Club Joy de Tampa a probar suerte con un amigo. No hubo ni siquiera casting de por medio: el dueño los empujó al escenario. "Señoras, estos son nuestros novatos, estamos pensando en contratarlos, ¿qué piensan? Pusieron un tema y empezamos a bailar". Así lo cuenta Channing Tatum que bailó en un club de strippers disfrazado de boy scout durante nueve meses para ganarse la vida. "Estás sobre el escenario y la gente te grita. Te sientes una estrella de rock pero no eres nada, solo un tipo con un estúpido disfraz desnudándose". Tiempo después, debió encarnar a un bailarín de un club nudista en Magic Mike (Steven Soderbergh, 2012). En su época de juventud también trabajó como modelo y terminó representando al mozo detrás de la barra en el clip She Bangs, de Ricky Martin.

4 - BROMA DE MAL GUSTO A SU EX MUJER.

Fue cruel para pedir la mano de Jenna Dewan

Jenna Dewan y Channing Tatum se conocieron hace 12 años en el rodaje de Un paso adelante. Tres años después, el actor decidió proponerle matrimonio pero lo hizo de forma cruel. "Le dije que nunca querría casarme para intentar deshacerme de ella, y que no se esperara lo que haría más tarde". Cuando le disparó que no creía en la institución matrimonio y que jamás pasaría por el altar, ella rompió en llantos, y supo que la broma se le había ido de las manos; tuvo que pedirle que se casara con él de forma inmediata. El 11 de julio de 2009 dieron el sí en Malibú, en 2013 nació su hija Everly Elizabeth y en abril de este año anunciaron que la relación terminó, pero siguen siendo mejores amigos.

5 - ES PRODUCTOR Y QUIERE DIRIGIR.

Produjo cuatro filmes que también protagonizó

Su doble rol como actor y productor comenzó en 2012 con 21 Jump Street, y Magic Mike, un año después vino Asalto al poder y en 2015 Magic Mike XXL. Dice estar encantado con hacer ambos trabajos a la vez, aunque "es duro. No buscaba muchas ubicaciones, más bien estaba implicado en los cambios de guión", señaló sobre Asalto al poder. Programa mucho lo que hará en su carrera y no le gusta nada repetir. Contó que junto con su socio creativo tienen como meta a corto plazo comenzar a dirigir. "Me encantan las historias. Espero tener mi oportunidad para dirigir". Por ahora, "las películas se empeñan en mi camino y cómo voy a perderme la oportunidad de trabajar con gente como los hermanos Coen".