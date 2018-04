Cinco cosas que no sabías de Amaia Montero

1 - ES MUY SUPERSTICIOSA.

El 2, el 7 y el 9 son sus números de la buena fortuna

No sigue rituales en los shows pero lo que más la ayuda a superar los nervios es santiguarse antes del arranque. Amaia Montero es gran supersticiosa y le da mucha importancia a la numerología. Le cuesta elegir los títulos de sus discos pero decidió que su segundo álbum como solista se llamara Amaia Montero 2 porque éste es uno de sus números favoritos, junto con el 7 y el 9, y le ha dado buena suerte. "Es sencillo y directo, aunque a mí el título de los discos no me importa demasiado, lo fundamental son las canciones, que estén a la altura". Al primero después de dejar La Oreja de Van Gogh lo bautizó Amaia Montero porque estaba hecho por ella "de principio a fin, de la primera a la última letra cuidando cada acorde".

2 - SE AÍSLA PARA COMPONER.

La hoja en blanco le da vértigo pero luego la satisfacción es inmensa

Ama la música desde niña, pero tiene predilección por componer. Quería "cantar sus temas agarrada a una guitarra vieja" y decidió dar un paso al costado de La Oreja de Van Gogh cuando la banda estaba en pleno boom con el fin de mostrarse tal y como es ella. "Fueron años maravillosos pero había llegado mi hora. Es difícil desligarse de un grupo en el que las cosas siguen funcionando muy bien pero tuve una necesidad artística: debía emprender mi camino con mis canciones, mis letras, mi música. No es lo mismo componer entre cinco que hacerlo en solitario". Confiesa que para inspirarse necesita aislarse de todo lo que la rodea. "En ese momento el mundo se para y hay pocas cosas externas que afecten ese proceso". Tampoco escucha mucha música para evitar "contaminarse" con otras melodías. No compone letras de protesta, pero dice que a veces escribe canciones "vestidas de amor y desamor para hablar de otras cuestiones. Lo que pasa es que el lenguaje del amor lo entiende todo el mundo".

3 - SE LE VINO EL MUNDO ABAJO.

La peor bofetada que recibió fue la muerte de su padre

Cuando dejó de ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh decidió retornar a la casa de sus padres ubicada en Irún con el fin de estar tranquila y poder dedicarse de lleno a su carrera como solista. Coincidió que en ese momento se enteró que su padre tenía cáncer y tenerlos cerca se convirtió en una necesidad. "Fue un golpe duro para toda la familia", e incluso plasmó sus sentimientos en una canción esperanzadora titulada 407 porque era el número de la habitación donde estuvo internado. Después de dos años de lucha, el padre de Amaia Montero falleció y la cantaoutora confesó haber ingresado en "un estado que no conocía. No sabía que existía ese dolor. Siempre pensé que iba a ganar la batalla. Se me cayó el mundo encima". Estaba en su mejor momento profesional pero decidió no moverse de al lado de su padre en el último tramo de la enfermedad: "Me despedí varias veces de él. Le decía todo el tiempo que lo quería".

4 - SER MADRE ES SU PRIORIDAD.

Hoy está soltera pero sueña con ser madre

En su último corte difusión Nacidos para crecer, cuyo clip salió a principio de año canta, "hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada, pocos me han desnudado". Amaia Montero ha dicho que las canciones suelen ser un reflejo de su vida, aunque lo principal para ella es que quienes la escuchen se sientan identificados. La cantante y compositora confesó que ser madre es una "prioridad absoluta" en su vida. Dijo tener "muy claro" que quiere tener un hijo, y el nacimiento de su sobrino Noah "potenció todavía más mi instinto maternal". La última vez que le preguntaron por su corazón contestó que "no hay amor de pareja, pero amor hay mucho", y agregó que a veces extraña tener un compañero.

5 - ESTÁ CADA VEZ MÁS CASERA.

Dice que hoy su mejor plan es "estar tranquila"

No tiene mucho tiempo libre, pero cuando encuentra algún hueco en su agenda prefiere pasarlo con su familia y amigos en alguna casa, o hacer actividades "sencillas". Disfruta de ir al cine, a cenar, a algún concierto, aunque su plan favorito es quedarse en su casa o incluso dentro de su habitación. También le gusta mucho el campo y compartir momentos con sus perros. Es más, durante el proceso creativo de su primer álbum solista, Amaia Montero (2008), atravesó situaciones de "bajón" y cuando tenía dos días libres su gran desahogo era agarrar a su perros y dar paseos interminables con ellos por la playa. De esa forma lograba escaparle a los nervios que la invadían previo a su debut como cantante solista.