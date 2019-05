Christian Font: el hombre de los videos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál sentís que ha sido el aporte de Reenviado al horario central de las 22:00 los viernes?



—Es un programa más en búsqueda del entretenimiento colectivo y tratando de generar su correlato en redes sociales. Está pensado para ese día y ese horario desde el vamos: cerrar la semana a las risas, ya sea para quienes se van a dormir o para los que está en haciendo la previa.

—¿Por qué ver estos virales en un programa de televisión tradicional cuando las nuevas tecnologías permiten seleccionarlos y mirarlos cuando uno quiera?



—No desconozco la tendencia hacia el on demand (de hecho el programa queda colgado en la web del canal para verlo cuando sea) pero hay una sobredimensión permanente con insistir en la ventaja del “lo veo cuando quiera y donde quiera”. En cuanto a los videos partimos de que la red es caos, miles de bytes desperdigados por ahí, la apuesta es ordenar eso un poco y generar un relato, secciones, lugares que el público pueda esperar como cuando esperabas el “¡Vos sí que tenéis recursos!” del sketch del Chicho de Decalegrón o el momento “Watafac de la semana” de Tiranos Temblad

—¿A qué le atribuís los buenos resultados de audiencia?



—En primer lugar a la apuesta del canal hacia una programación de impronta local. Después, al minucioso trabajo de recopilación de videos y post producción que hace la productora DiezCatorce. Los números indican que quien pasa por “Reenviado” en el zapping, se queda.

—¿Cuál es el diferencial de Reenviado frente a otros programas que se han probado bajo ese formato?



—El ritmo, el tipo de material que elegimos y el hecho de que se apoya en la participación del público que es el que en definitiva se apropia del producto. Nos valemos de un recurso que todos empleamos espontáneamente a diario, enviando y reenviando videos que nos divierten. En cada emisión nos llegan casi 3000 videos al WhatsApp del programa.

—¿Cuál es tu rol en el programa al margen de las locuciones?, ¿participás en la selección de material?



—Reviso la selección primera de videos -varias veces- y el guión de referencia. Le hago algunas correcciones, lo modifico para mi tono. A veces hago dos o tres tomas de un solo video porque mientras lo visualizo se me ocurre algún pique mejor que el que había en la narración. Estoy bastante arriba de cada proceso.

—¿Te mandan muchos más virales a tu celular personal después que empezaste con el programa?



—Sí, impresionante. El programa no había salido al aire y en la semana previa, solo con la promo al aire, me empezaron a bombardear mis contactos de WhatsApp pero también seguidores a través de Instagram. Ahora te diría que, dentro de mis contactos al menos, hay colaboradores estables que cuando reciben un video ya me lo mandan con el mensaje “Para Reenviado”. Y, como te decía, el WhatsApp del programa (098944487) explota los viernes pero sigue entre semana.

—¿Cuál es el criterio para elegir los videos?, ¿hay algún tipo de viral que a priori ni se tiene en cuenta?



—En cada programa hay un promedio de 70 videos y evitamos cualquier forma de agresión explícita hacia humanos y animales o aquello que remita al recurso de “cámara oculta” que no nos llama mucho la atención.

—¿Cómo lograr que el programa tenga una bajada más local?, ¿ese es el desafío para el futuro?



—Es nuestro propósito que el día a día se empiece a meter cada vez más en los videos y la narración. En cada programa hay al menos una sección que remite a temas de agenda (las bolsas plásticas, la vuelta ciclista) pero la apuesta es que siga creciendo y empiece a dialogar más directamente con la realidad local.